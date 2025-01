Alinhamento dos Planetas em 2025: o que é, como ver e a explicação astrológica

Já nas primeiras semanas de 2025, o céu nos presenteia com um fenômeno de tirar o fôlego: Alinhamento dos Planetas. Na verdade não um, mas duas oportunidades de acompanhá-lo.

Além de visualmente impressionante, esse tipo de evento desperta a curiosidade tanto de quem gosta de acompanhar os fenômenos celestes quanto de amantes da Astrologia.

Para ajudar você a entender melhor o que são esses alinhamentos, como observá-los e qual o impacto que podem ter em nossas vidas, consultamos especialistas do Personare e fontes de Astronomia confiáveis.

Neste artigo, exploramos os aspectos científicos e astrológicos dos alinhamentos de janeiro e fevereiro de 2025, para que você possa aproveitar ao máximo esse espetáculo celeste.

O que é um alinhamento dos planetas?

Existem diferentes maneiras de interpretar os fenômenos que ocorrem no Céu, e a Astronomia e a Astrologia frequentemente divergem em seus enfoques.

Enquanto a Astronomia busca entender os movimentos e características dos corpos celestes de maneira científica, com base em Física e Matemática, a Astrologia interpreta esses movimentos como símbolos e correlaciona a eventos na Terra e ao comportamento humano.

Por isso, os alinhamentos dos planetas que teremos em janeiro e fevereiro de 2025 têm explicações diferentes.

Do ponto de vista astronômico

Um alinhamento planetário, também chamado informalmente de “desfile de planetas”, ocorre quando vários planetas se reúnem em um mesmo lado do Sol ao mesmo tempo.

No entanto, os planetas nunca formam uma linha reta perfeita devido à inclinação de suas órbitas.

Quando observados da Terra, esses eventos podem parecer mais alinhados do que realmente estão. Isso acontece porque os planetas orbitam em torno do Sol, mantendo-se na trajetória marcada pela força gravitacional da estrela.

Essa linha imaginária é conhecida como “eclíptica” e explica por que os planetas parecem se aproximar, quando, na verdade, estão distantes.

Portanto, o alinhamento planetário é mais um fenômeno visual do que astronômico.

É um fenômeno raro?

Os alinhamentos dos planetas são relativamente comuns, porque os planetas orbitam ao redor do Sol e frequentemente se encontram em suas respectivas linhas.

No entanto, segundo a Nasa, “é menos comum é ver quatro ou cinco planetas brilhantes de uma vez, o que não acontece todo ano”.

Já o site StarWalk, é mais difícil visualizar sete planetas ao mesmo tempo. É isso que acontecerá em 28 de fevereiro de 2025, um fenômeno que voltará a se repetir somente no ano de 2492.

Do ponto de vista astrológico

Na Astrologia, o termo “alinhamento” refere-se às conjunções, que é um dos aspectos astrológicos mais importantes.

Na conjunção ou alinhamento, os planetas estão muito próximos no Céu, a uma distância de 0 grau ou 360 graus entre si e, geralmente, estão no mesmo signo do zodíaco.

Segundo o astrólogo Alexey Dodsworth, professor dos cursos básico de Astrologia e de Aspectos Astrológicos do Personare, uma conjunção astrológica é geralmente considerada neutra, pois, por si só, não é necessariamente positiva nem desafiadora.

“São os planetas envolvidos nesse aspecto que vão indicar se há tensão ou harmonia na fusão das características. Por isso, depende do significado dos planetas envolvidos num alinhamento para entender se é um momento favorável ou de tensão”, explica Alexey.

Ele lembra, ainda, que um aspecto harmônico ou desarmônico não significa, necessariamente, que é algo bom ou ruim. Apenas que os planetas têm mais afinidades.

Quando é o próximo alinhamento planetário?

Alinhamento dos planetas de janeiro de 2025

Durante todo o mês de janeiro, Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano e Netuno “se alinharão” no Céu do ponto de vista astronômico, permitindo que sejam vistos ao mesmo tempo.

Data: O dia 21 de janeiro de 2025 é um marco geral em que o fenômeno pode ser visto da maioria dos locais ao redor do mundo. No entanto, segundo a Nasa, durante todo mês de janeiro será possível ver o fenômeno.

O dia é um marco geral em que o fenômeno pode ser visto da maioria dos locais ao redor do mundo. No entanto, segundo a Nasa, durante todo mês de janeiro será possível ver o fenômeno. Planetas visíveis: Dos seis planetas, quatro (Marte, Júpiter, Vênus e Saturno) estarão visíveis a olho nu se as condições de tempo e geográficas (não tendo prédios ou montanhas, por exemplo) permitirem. Para avistar Urano e Netuno será preciso um telescópio ou ou binóculos de alta potência.

Dos seis planetas, quatro (Marte, Júpiter, Vênus e Saturno) estarão visíveis a olho nu se as condições de tempo e geográficas (não tendo prédios ou montanhas, por exemplo) permitirem. Para avistar Urano e Netuno será preciso um telescópio ou ou binóculos de alta potência. Como ver: Após o pôr do sol, olhe para o sudoeste para localizar Vênus e Saturno. Júpiter estará no alto do céu, e Marte aparecerá no leste. Urano e Netuno também estão lá, tecnicamente, mas não aparecem como “planetas brilhantes” (como na imagem abaixo).

Após o pôr do sol, olhe para o sudoeste para localizar Vênus e Saturno. Júpiter estará no alto do céu, e Marte aparecerá no leste. Urano e Netuno também estão lá, tecnicamente, mas não aparecem como “planetas brilhantes” (como na imagem abaixo). Dicas: Evite áreas com muita poluição luminosa e use aplicativos como Sky Tonight para localizar os planetas com precisão e, inclusive, diferenciar das estrelas.

Imagem: NASA

Astrologicamente, não haverá um grande alinhamento em janeiro. Segundo o Calendário Astrológico de 2025, apenas Saturno, Vênus e Netuno estão no mesmo signo, que é Peixes. Já Marte está em Câncer, Júpiter em Gêmeos e Urano em Touro.

“Tendo apenas três planetas em Peixes não tem muita relevância na Astrologia. Se estivem todos no mesmo signo, aí sim seria algo marcante” explica a astróloga Vanessa Tuleski.

Ainda conforme a especialista, a principal orientação é acompanhar o que os aspectos entre os planetas significam — o que tem toda semana no YouTube do Personare.

Alinhamento de fevereiro de 2025

Em fevereiro, teremos um alinhamento planetário astronômico ainda maior, envolvendo sete planetas. Aos seis planetas anteriores se soma Mercúrio.

Data: O dia 28 de fevereiro tende a ser um dos melhores dias para ver o fenômeno.

O dia tende a ser um dos melhores dias para ver o fenômeno. Planetas visíveis: Dos sete planetas, cinco (Marte, Júpiter, Mercúrio, Vênus e Saturno (serão visíveis a olho nu), enquanto Urano, Netuno exigirão equipamentos especiais para serem vistos.

Dos sete planetas, cinco (Marte, Júpiter, Mercúrio, Vênus e Saturno (serão visíveis a olho nu), enquanto Urano, Netuno exigirão equipamentos especiais para serem vistos. Como ver: O melhor é consultar ferramentas, como o Sky Tonight , para descobrir o melhor horário de ver o fenômeno dependendo do lugar do mundo onde você está.

O melhor é consultar ferramentas, como o , para descobrir o melhor horário de ver o fenômeno dependendo do lugar do mundo onde você está. Dicas: Comece suas observações uma hora após o pôr do sol e escolha uma área elevada para ter uma visão mais ampla do horizonte.

Imagem: Sky Tonight / ©Vito Tecnologia, Inc.

Astrologicamente, no dia 28/02, cinco planetas estarão alinhados em Peixes: Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno. Além disso, Vênus terá recém saído de Peixes e estará no início de Áries, portanto, estará em conjunção com esses astros.

Pela quantidade de planetas em conjunção, o alinhamento dos planetas de fevereiro de 2025 é muito mais relevante do que o de janeiro.

Para completar, Vanessa Tuleski chama a atenção para o Calendário Lunar, pois, como teremos Sol e Lua no mesmo signo, 28/02 também é dia Lua Nova em Peixes, reforçando a energia pisciana.

“Por isso, podemos ter o lado positivo e o negativo de Peixes. No positivo, pode ser um momento potente de conexão, voltado à espiritualidade a olharmos para dentro. O lado ruim é que pode ter mais vulnerabilidade psíquica e emocional”, destaca a astróloga.

Além disso, ela chama atenção para o período desse alinhamento planetário de 28/02 ocorre na véspera do Carnaval, que é um período de festas e também de muita vulnerabilidade energética.

“Para quem é voltado à espiritualidade, pode ser um bom dia para fortalecer a conexão espiritual e fazer rituais”, sugere Vanessa.

A importância de observar os planetas na sua vida

Cada planeta tem um significado importante e rege um aspecto da nossa vida. Por exemplo, o Sol está ligado ao nosso ego, já Mercúrio, à comunicação.

Como os planetas se movimentam no Céu, acabam formando diferentes ângulos, criando aspectos que podem ser harmônicos (indicam fluidez) ou desarmônicos (sinalizam desafios).

Além disso, como cada um de nós tem um Mapa Astral único, que representa uma fotografia do Céu no momento que nascemos, temos nossos próprios aspectos astrológicos que nos acompanham a vida toda.

Assim, na medida que os planetas se movimentam, eles “conversam” com os planetas do nosso Mapa, significando possibilidades diferentes para cada pessoa.

A melhor forma de acompanhar e entender esses aspectos é pelo Horóscopo Personalizado, que revela gratuitamente como os trânsitos dos planetas impactam na nossa vida.

É só seguir o passo a passo:

Os alinhamentos planetários de janeiro e fevereiro de 2025 são convites para olharmos além de nossas rotinas e apreciarmos a grandiosidade do universo.

Seja admirando os planetas a olho nu, com a ajuda de aplicativos ou em um telescópio, esses fenômenos nos lembram de que fazemos parte de algo muito maior.

Embora a relevância astrológica varie conforme a configuração dos planetas, o impacto visual e simbólico desses eventos é inegável. Eles nos encorajam a refletir sobre ciclos, conexões e como o movimento do céu dialoga com nossos próprios processos internos.

Aproveite esses momentos para observar, se conectar e, quem sabe, iniciar novos ciclos em sua vida.

