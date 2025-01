Tendência de cores para casa 2025: saiba como usar e ter boas energias

Muitas marcas definem a tendência de cores para a casa em 2025 a partir de estudos sobre mercado, comportamento e cultura. Coral, Suvinil, Coloro e Pantone são algumas delas.

Mas aqui também quero trazer a visão do Feng Shui para cada uma delas, com recomendações que ajudam a equilibrar as energias dos ambientes.

Vale conhecer ainda a cor de 2025 para uso pessoal, considerando a Numerologia e a Terapia das Cores.

Com todas essas informações, você pode escolher a tendência de cores para a casa em 2025 que mais combina com o que você deseja para o ano novo, transformando sua casa em um lar cheio de boas vibrações.

Tendência de cores para casa 2025

Cor da Coral 2025

Alinhada à cor pessoal de 2025 Amarelo Ouro, a Cor da Coral para o novo ano é Curry Dourado, um amarelo vibrante. Este tom de amarelo luminoso é a aposta da marca para 2025, simbolizando vitalidade, energia criativa e otimismo.

Segundo a marca, é um convite para sair da zona de conforto. Nesse sentido, o objetivo é que a cor traga alegria às paredes e um sorriso no rosto.

Cor da Coral 2025 é Curry Dourado

No Feng Shui, a cor amarela está associada à energia da Terra (que inclui também o marrom e o bege). Assim, a cor amarela, quando usada nos ambientes, propicia estabilidade, acolhimento, conforto.

Principais recomendações:

Nos tons mais vibrantes, como é o caso do Curry Dourado, torna-se uma cor que estimula o funcionamento da mente, favorecendo os estudos e a reflexão .

. O amarelo luminoso pode ser usado em praticamente qualquer ambiente da casa , desde salas de estar e jantar, até em ambientes de trabalho, bem como em cozinhas e banheiros.

, desde salas de estar e jantar, até em ambientes de trabalho, bem como em cozinhas e banheiros. Não use em grandes extensões nos quartos de dormir, pois é uma cor que pode acelerar demais o pensamento, e acabar causando insônia em pessoas com essa propensão.

pois é uma cor que pode acelerar demais o pensamento, e acabar causando insônia em pessoas com essa propensão. Mas o amarelo vivo pode ser usado em detalhes menores dos móveis e objetos, trazendo alegria e vivacidade ao ambiente.

Veja aqui 7 dicas para organizar o quarto e dormir melhor

Suvinil 2025

A Suvinil escolheu “Co(r)existir” como conceito para as cores para casa 2025, trazendo um trio que representa a fusão entre humanidade, natureza e tecnologia. As intenções da marca para a escolha dessas cores foram:

Despertar: Um amarelo suave que simboliza esperança e renovação , perfeito para trazer luz e energia aos ambientes.

Um amarelo suave que simboliza , perfeito para trazer luz e energia aos ambientes. Marrom Luxo: Um tom terroso sofisticado, que evoca elegância e aconchego , ideal para criar espaços de refinamento e acolhimento.

Um tom terroso sofisticado, que evoca , ideal para criar espaços de refinamento e acolhimento. Sossego Noturno: Um azul avioletado que representa a harmonia entre o humano, a tecnologia e a natureza, trazendo serenidade e equilíbrio ao ambiente.

Cores da Suvinil 2025

Mais uma vez, encontramos tons de Terra do Feng Shui – amarelo e marrom – eleitos para os ambientes em 2025. No caso da Suvinil, são tons mais suaves, sombreados, que ressaltam a tranquilidade, estabilidade e aconchego, segundo o Feng Shui.

Principais recomendações:

Os tons de marrom, quando em excesso num ambiente, podem acarretar uma certa passividade ou lentidão . Por isso, a escolha do azul arroxeado para complementar a palheta é bem vinda.

. Por isso, a escolha do para complementar a palheta é bem vinda. No Feng Shui, a cor violeta é uma mistura de Água (azul escuro) com Fogo (vermelho, rosa), e traz para o ambiente uma energia de dinamismo, fluidez e transformação.

é uma mistura de Água (azul escuro) com Fogo (vermelho, rosa), e traz para o ambiente uma energia de dinamismo, fluidez e transformação. Tons mais azulados favorecem a sabedoria e o conhecimento aprofundado, enquanto tons mais rosados ou avermelhados estimulam o entusiasmo e a fama.

Essa combinação de cores vai bem em qualquer ambiente da casa , onde você queira estimular as propriedades que elas evocam.

, onde você queira estimular as propriedades que elas evocam. Recomendamos, apenas, que evite predomínio de tons escuros no banheiro , uma área em que o escoamento constante de água e de qi (sopro vital) acarreta perda energética e baixa vitalidade.

, uma área em que o escoamento constante de água e de qi (sopro vital) acarreta perda energética e baixa vitalidade. Por isso, o ideal é que banheiros sejam decorados com cores claras e detalhes em tons vibrantes.

Lições do Feng Shui para aplicar na sua casa

Tintas Renner 2025

A Tintas Renner escolheu o Manjericão Roxo como a Cor do Ano 2025, um tom de roxo quente e de alto impacto.

Segundo a empresa, essa cor representa a valorização da autodescoberta e da autoexpressão, refletindo o aumento do maximalismo em diversos setores, incluindo design, moda e bens de consumo.

Cor das Tintas Renner 2025 é Manjericão Roxo

Novamemente o roxo se faz presente nas cores para casa 2025, só que dessa vez num tom quente, avermelhado.

Ao contrário do vermelho e do fúcsia que, segundo o Feng Shui, trazem a pura energia expansiva e explosiva do Fogo para o ambiente, o roxo manjericão da Renner propicia mais introspecção e seriedade, sem deixar de ser caloroso.

Principais recomendações:

Caso esse tom esteja presente em grandes extensões do ambiente, convém complementá-lo com móveis e objetos em tons frios: azuis (Água), verdes (Árvore) e dourados ou prateados (Metal).

Assim, conseguimos um equilbrio entre as energias yin-receptiva e yang-dinâmica.

Tintas Iquine

O vermelho terroso Forró é a Cor do Ano 2025 da Tintas Iquine, refletindo a reconexão com a terra e as raízes brasileiras.

Inspirada em elementos como o pau-brasil, o açaí e as terras vermelhas do Cerrado, a cor simboliza, segundo a marca, a necessidade de pertencimento e o equilíbrio em tempos de incertezas.

Forró é a Cor do Ano 2025 da Tintas Iquine

O tom escolhido pelas tintas Inquine é uma combinação de Fogo + Terra, resultando em uma energia de acolhimento sem estagnação, e também de entusiasmo e dinamismo com serenidade.

Principais recomendações:

Devemos tomar cuidado ao pintar ou revestir grandes extensões com a cor vermelha na cozinha. Isso porque se ela for usada para cozinhar diariamente, a energia do Fogo já está bastante estimulada no local, através do fogão, forno, etc.

O excesso de Fogo pode então desequilibrar as energias ali, acarretando possíveis problemas de saúde ou até mesmo financeiros.

É melhor combinar o vermelho a tons mais claros de branco, bege ou madeira.

Dicas para harmonizar sua casa sem gastar muito

WGSN + Coloro 2025

A WGSN, em parceria com a Coloro, revelou cinco cores para casa em 2025, que refletem as mudanças e desafios do próximo ano. As escolhas trazem à tona temas de inovação, equilíbrio e sustentabilidade.

Entre os tons destacados, estão:

Future Dusk (Azul Profundo)

Transcendent Pink (Rosa Pálido)

Aquatic Awe (Turquesa)

Sunset Coral (Coral)

Ray Flower (Amarelo)

WGSN + Coloro 2025

A seleção de cores da WGSN-Coloro engloba os 5 Elementos do Feng Shui. Nesse sentido, as principais recomendações são:

Água : A cor Future Dusk (azul profundo) estimula sabedoria, comunicação empática e calma, sendo indicada para ambientes de reflexão. Deve ser usada com moderação em espaços frequentados por pessoas com tendência à depressão.

: A cor (azul profundo) estimula sabedoria, comunicação empática e calma, sendo indicada para ambientes de reflexão. Deve ser usada com moderação em espaços frequentados por pessoas com tendência à depressão. Metal : O Transcendent Pink , com seu tom claro e acinzentado, representa o Metal. Essa cor favorece o foco, a tomada de decisões e o desapego, sendo firme, mas suave.

: O , com seu tom claro e acinzentado, representa o Metal. Essa cor favorece o foco, a tomada de decisões e o desapego, sendo firme, mas suave. Árvore : Cores como Aquatic Awe (verde, azul claro, turquesa) favorecem crescimento, criatividade e socialização, sendo ideais para estimular pessoas tímidas e introspectivas.

: Cores como (verde, azul claro, turquesa) favorecem crescimento, criatividade e socialização, sendo ideais para estimular pessoas tímidas e introspectivas. Fogo : O tom Sunset Coral (vermelho) está ligado à energia do Fogo, incentivando dinamismo, colaboração e expansividade. Porém, é preciso cautela, pois em excesso pode causar agitação.

: O tom (vermelho) está ligado à energia do Fogo, incentivando dinamismo, colaboração e expansividade. Porém, é preciso cautela, pois em excesso pode causar agitação. Terra: O Ray Flower (amarelo) traz acolhimento e estabilidade, além de estimular a mente. Ideal para espaços de estudo e trabalho, também ilumina ambientes escuros de forma mais eficaz que o branco.

Eucatex

Sombra da Floresta, o verde acinzentado eleito pela Eucatex, é um tom que combina o verde da vegetação com o azul do oceano, simbolizando o diálogo entre o homem e a natureza.

Essa cor foi escolhida com base em um estudo coordenado pela empresa de pesquisa Tendere, e representa harmonia e tranquilidade, sendo ideal tanto para ambientes residenciais quanto corporativos.

Eucatex escolhe a cor Sombra da Floresta para 2024

No Feng Shui, a cor verde emana a energia da árvore, da primavera, da floresta. Quando surge em tons mais frios e acinzentados, como o Sombra da Floresta, a cor se aproxima da energia do Metal, mais controlada e serena.

Principais recomendações:

É uma cor que equilibra o entusiasmo do coração e a reflexão da mente.

Por isso, pode ser uma boa opção para ambientes urbanos, trazendo um pouco do frescor da natureza, sem romper com a dose de racionalismo necessária nas atividades cotidianas.

Sherwin-Williams

A Sherwin-Williams desenvolveu uma Cápsula de Cores para 2025, reunindo nove tons essenciais, ilustrados na imagem abaixo:

Sherwin-Williams 2025

Embora elaboradas a partir de tons básicos variados, as cores da Sherwin-Williams para 2025 trazem, em comum, uma certa frieza, como se um manto translúcido branco azulado houvesse sido aplicado sobre as cores originais.

Isso faz com que todas essas cores se vinculem mais à polaridade yin-receptiva do que à polaridade yan-dinâmica.

Principais recomendações:

Ambientes decorados com essas cores trarão, de maneira geral, suavidade, tranquilidade, serenidade e calma.

Por isso, vale a pena complementar a decoração com pequenos objetos de tons fortes, trazendo um pouco mais da energia yang, especialmente nos ambientes sociais da casa.

Dica final

Aproveite as sugestões desse artigo, mas não deixe de prestar atenção às suas sensações e intuições. Isso porque a arte milenar chinesa do Feng Shui vai muito além das dicas gerais possíveis de serem compartilhadas em um texto da internet.

Para compreender em profundidade as dinâmicas energéticas presentes na sua casa, o ideal é contratar uma consultoria de Feng Shui Tradicional Chinês, que irá identificar padrões energéticos individualizados, a partir da data de construção do imóvel e da direção da fachada em relação ao Norte Magnético.

O Feng Shui Chinês também analisa a compatibilidade entre os imóveis os moradores, em função de sua data de nascimento.

Aline Mendes

Arquiteta, Mestre em Feng Shui, Geobióloga e Radiestesista. Autora do livro Feng Shui - Terapia de Ambientes e representante oficial no Brasil do Feng Shui Research Center - Mestre Joseph Yu.

contato@alinemendes.com.br

