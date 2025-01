Alinhamento dos Planetas em 2025: o que é, como ver e a explicação astrológica

Já nas primeiras semanas de 2025, o céu nos presenteia com um fenômeno de tirar o fôlego: Alinhamento dos Planetas. Na verdade não um, mas duas oportunidades de acompanhá-lo.

Além de visualmente impressionante, esse tipo de evento desperta a curiosidade tanto de quem gosta de acompanhar os fenômenos celestes quanto de amantes da Astrologia.

Para ajudar você a entender melhor o que são esses alinhamentos, como observá-los e qual o impacto que podem ter em nossas vidas, consultamos especialistas do Personare e fontes de Astronomia confiáveis.

Neste artigo, exploramos os aspectos científicos e astrológicos dos alinhamentos de janeiro e fevereiro de 2025, para que você possa aproveitar ao máximo esse espetáculo celeste.

O que é um alinhamento dos planetas?

Existem diferentes maneiras de interpretar os fenômenos que ocorrem no Céu, e a Astronomia e a Astrologia frequentemente divergem em seus enfoques.

Enquanto a Astronomia busca entender os movimentos e características dos corpos celestes de maneira científica, com base em Física e Matemática, a Astrologia interpreta esses movimentos como símbolos e correlaciona a eventos na Terra e ao comportamento humano.

Por isso, os alinhamentos dos planetas que teremos em janeiro e fevereiro de 2025 têm explicações diferentes.

Do ponto de vista astronômico

Um alinhamento planetário, também chamado informalmente de “desfile de planetas”, ocorre quando vários planetas se reúnem em um mesmo lado do Sol ao mesmo tempo.

No entanto, os planetas nunca formam uma linha reta perfeita devido à inclinação de suas órbitas.

Quando observados da Terra, esses eventos podem parecer mais alinhados do que realmente estão. Isso acontece porque os planetas orbitam em torno do Sol, mantendo-se na trajetória marcada pela força gravitacional da estrela.

Essa linha imaginária é conhecida como “eclíptica” e explica por que os planetas parecem se aproximar, quando, na verdade, estão distantes.

Portanto, o alinhamento planetário é mais um fenômeno visual do que astronômico.

É um fenômeno raro?

Os alinhamentos dos planetas são relativamente comuns, porque os planetas orbitam ao redor do Sol e frequentemente se encontram em suas respectivas linhas.

No entanto, segundo a Nasa, “é menos comum é ver quatro ou cinco planetas brilhantes de uma vez, o que não acontece todo ano”.

Já o site StarWalk, é mais difícil visualizar sete planetas ao mesmo tempo. É isso que acontecerá em 28 de fevereiro de 2025, um fenômeno que voltará a se repetir somente no ano de 2492.

Do ponto de vista astrológico

Na Astrologia, o termo “alinhamento” refere-se às conjunções, que é um dos aspectos astrológicos mais importantes.

Na conjunção ou alinhamento, os planetas estão muito próximos no Céu, a uma distância de 0 grau ou 360 graus entre si e, geralmente, estão no mesmo signo do zodíaco.

Segundo o astrólogo Alexey Dodsworth, professor dos cursos básico de Astrologia e de Aspectos Astrológicos do Personare, uma conjunção astrológica é geralmente considerada neutra, pois, por si só, não é necessariamente positiva nem desafiadora.

“São os planetas envolvidos nesse aspecto que vão indicar se há tensão ou harmonia na fusão das características. Por isso, depende do significado dos planetas envolvidos num alinhamento para entender se é um momento favorável ou de tensão”, explica Alexey.

Ele lembra, ainda, que um aspecto harmônico ou desarmônico não significa, necessariamente, que é algo bom ou ruim. Apenas que os planetas têm mais afinidades.