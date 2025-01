O convite da Lua Minguante em Escorpião para VOCÊ

Nesta terça-feira, 21 de janeiro de 2025, a partir das 17h30, temos uma poderosa Lua Minguante em Escorpião.

No Calendário Lunar, a fase Minguante marca o encerramento do ciclo lunar e nos convida a refletir, liberar e finalizar. Quando ela ocorre no signo de Escorpião, intensifica a energia de renascimento e cura emocional.

Portanto, é um momento poderoso para encarar o que precisa ser transformado e encontrar força na vulnerabilidade.

Mas qual é o convite desta Lua Minguante em Escorpião para você?

O significado da Lua Minguante em Escorpião

Este ciclo lunar começou há três semanas com a Lua Nova em Capricórnio no dia 30 de dezembro de 2024.

Agora, a Lua Minguante em Escorpião chega para encerrar o convite da lunação capricorniana: planejar projetos de longo prazo.

Para isso, a fase minguante pede introspecção e um olhar interno, voltado a desapegar do que não serve mais para poder começar novos projetos a partir da próxima Lua Nova, a primeira de 2025.

Essa combinação entre a Lua Minguante e Escorpião intensifica a necessidade de mergulhar fundo em nossas emoções, transformando dor em crescimento.

Temas e Reflexões da Lua Minguante em Escorpião

Introspecção Profunda : Esta fase é favorável para a meditação e a busca interior, pois Escorpião nos encoraja a explorar o desconhecido dentro de nós mesmos.

: Esta fase é favorável para a meditação e a busca interior, pois Escorpião nos encoraja a explorar o desconhecido dentro de nós mesmos. Encerramentos Necessários : É o momento ideal para finalizar ciclos que já não fazem sentido, seja em relações, projetos ou padrões de comportamento.

: É o momento ideal para finalizar ciclos que já não fazem sentido, seja em relações, projetos ou padrões de comportamento. Desapego Emocional : Liberar o que está preso às nossas sombras, como ressentimentos ou culpas antigas.

: Liberar o que está preso às nossas sombras, como ressentimentos ou culpas antigas. Transformação Interior: Refletir sobre como podemos nos reconstruir após deixar para trás o que é desnecessário.

O SEU convite da Lua Minguante em Escorpião

Os signos fixos – Touro, Leão, Escorpião e Aquário – podem sentir de forma mais intensa essa energia de liberação e transformação.

Entretanto, todos os signos podem aproveitar o momento para reavaliar suas escolhas, especialmente no que diz respeito às áreas emocionais e relacionais.

Para saber qual é o SEU convite da Lua Minguante em Escorpião, é preciso ver onde a Lua está no seu Horóscopo Personalizado. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse aqui o Horóscopo personalizado gratuito Personare .

. Faça login no site. Se você ainda não tem cadastro, basta incluir seus dados de nascimento.

Então, veja quais são seus trânsitos e, então, procure pelo trânsito de Sol e Lua.

Por exemplo, na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 4.

Lembre-se: você precisa fazer isso no dia em que começa a Lua Minguante (21/01), assim verá exatamente a casa onde a Lua estará naquele momento.

O seu convite é…

Casa 1 : Que tal refletir sobre como você se apresenta ao mundo? Talvez seja hora de transformar sua atitude ou até mesmo sua aparência para algo que reflita mais quem você é de verdade.

: Que tal refletir sobre como você se apresenta ao mundo? Talvez seja hora de transformar sua atitude ou até mesmo sua aparência para algo que reflita mais quem você é de verdade. Casa 2 : Você está aproveitando ao máximo os seus talentos? Reflita sobre como pode transformar sua relação com o dinheiro e valorizar ainda mais suas habilidades.

: Você está aproveitando ao máximo os seus talentos? Reflita sobre como pode transformar sua relação com o dinheiro e valorizar ainda mais suas habilidades. Casa 3 : Hora de dar uma guinada no seu modo de pensar e se comunicar. Que ideias ou palavras podem abrir novos caminhos?

: Hora de dar uma guinada no seu modo de pensar e se comunicar. Que ideias ou palavras podem abrir novos caminhos? Casa 4 : Será que algo precisa mudar em sua casa ou vida íntima? Afinal, este é o momento de transformar suas relações familiares ou seu espaço de acolhimento.

: Será que algo precisa mudar em sua casa ou vida íntima? Afinal, este é o momento de transformar suas relações familiares ou seu espaço de acolhimento. Casa 5 : Sua criatividade ou lazer estão sendo aproveitados ao máximo? Reflita sobre como transformar positivamente sua relação com os prazeres e, se for o caso, com seus filhos.

: Sua criatividade ou lazer estão sendo aproveitados ao máximo? Reflita sobre como transformar positivamente sua relação com os prazeres e, se for o caso, com seus filhos. Casa 6 : Questões práticas pedem atenção. Por isso, transforme o que precisa em seu trabalho, saúde ou rotina para melhorar seu bem-estar.

: Questões práticas pedem atenção. Por isso, transforme o que precisa em seu trabalho, saúde ou rotina para melhorar seu bem-estar. Casa 7 : Relacionamentos e parcerias estão pedindo transformação. Então, que tal refletir sobre como criar conexões mais saudáveis e equilibradas?

: Relacionamentos e parcerias estão pedindo transformação. Então, que tal refletir sobre como criar conexões mais saudáveis e equilibradas? Casa 8 : É hora de olhar profundamente para dentro e enfrentar os desafios mais intensos. Por isso, liberar o que está estagnado pode abrir portas para uma nova fase.

: É hora de olhar profundamente para dentro e enfrentar os desafios mais intensos. Por isso, liberar o que está estagnado pode abrir portas para uma nova fase. Casa 9 : Sente vontade de expandir horizontes? Explore novos aprendizados ou experiências que tragam sentido à sua jornada.

: Sente vontade de expandir horizontes? Explore novos aprendizados ou experiências que tragam sentido à sua jornada. Casa 10 : Sua carreira ou imagem pública estão alinhadas com seus objetivos? Este é o momento de ajustar o rumo e transformar seus propósitos.

: Sua carreira ou imagem pública estão alinhadas com seus objetivos? Este é o momento de ajustar o rumo e transformar seus propósitos. Casa 11 : Novas metas ou conexões podem trazer grandes mudanças. O que você pode transformar em seus grupos ou projetos futuros?

: Novas metas ou conexões podem trazer grandes mudanças. O que você pode transformar em seus grupos ou projetos futuros? Casa 12: Dentro de você há algo que precisa ser finalizado? Conclua ciclos internos para abrir espaço para uma transformação profunda.

Rituais para a Lua Minguante em Escorpião

Para te ajudar a se conectar com a energia dessa fase, veja algumas sugestões de rituais:

Banho de Limpeza: Faça uma limpeza energética com sal grosso e ervas como arruda ou manjericão para purificar a energia. Cristais e Meditação: Trabalhe com a obsidiana ou a ametista para acessar informações profundas e trabalhar nas mudanças necessárias. Ritual de Desapego: Escreva em um papel tudo o que deseja liberar e queime-o com a intenção de transformação.

A Lua Minguante em Escorpião não é apenas um período de liberação, mas também um convite para renascer.

Ao nos permitir abraçar o processo de desapego, encontramos espaço para novas possibilidades e um futuro mais alinhado com nossos desejos autênticos.

Portanto, aceite esse convite como uma oportunidade de cura e renovação profunda.

