Vem o Oscar 2025 para Fernanda Torres? Veja as previsões

Acabou o mistério! A lista de indicados ao Oscar 2025 saiu e, sim, Fernanda Torres está no páreo para a estatueta de melhor atriz por Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles.

Aliás, o próprio filme recebeu indicação de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. É a primeira vez que um filme brasileiro concorre nesta categoria.

A torcida já era grande! Mas ficou ainda maior (e mais confiante) quando Fernanda ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, em 5 de janeiro.

E, já que estão nos deixando sonhar, fomos atrás das previsões da Astrologia e Numerologia sobre as chances da brasileira na categoria de Melhor Atriz. A cerimônia de premiação acontece no dia 2 de março, em pleno Carnaval. Será que teremos mais motivos para pular de alegria este ano?

Previsões para Fernanda Torres no Oscar 2025

Depois de uma vitória histórica no Globo de Ouro, as expectativas sobre Fernanda Torres no Oscar 2025 só aumentam. Veja o que dizem os astros e os números!

O otimismo dos trânsitos astrológicos

A astróloga Maísa Farina Colla está bastante otimista. Segundo ela, a partir da análise da Revolução Solar e do Ascendente em Capricórnio, a atriz vive um período em que os resultados do seu trabalho e o sucesso profissional ganham muita relevância.

Isso, por si só, já é uma grande indicação de sucesso para o Oscar 2025. Mas, além disso, a Vênus na Casa 10, em bom aspecto com Júpiter na Casa 6, reforça o magnetismo pessoal da artista e a sua capacidade de atrair atenção para sua carreira.

Esse posicionamento reforça a tendência a ser valorizada, principalmente, em relação ao trabalho.

Os trânsitos de 2 de março, dia da cerimônia de entrega do Oscar, deixam claro o quanto os projetos pessoais da atriz ganharão evidência, pois Saturno, Nodo Norte, Mercúrio, Netuno, Lua e Vênus estarão ativando a Casa 5. Esta é a área da vida que fala, justamente, sobre criações e projetos pessoais.

Outro fator importante sobre os trânsitos é que Fernanda Torres possui a Casa 5 no signo de Peixes, um símbolo das artes, da imaginação, criatividade e sensibilidade.

Na data do Oscar, o Sol estará posicionado neste signo, ativando a Casa 4 e iluminando sua conexão com as artes e também sua relação materna.

Neste ponto, vale lembrar que, há 25 anos, sua mãe, Fernanda Montenegro, foi indicada ao Oscar pelo filme Central do Brasil, mas perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow. Até hoje, o episódio é visto como uma das grandes injustiças da premiação, não apenas por brasileiros.

Em 2025, portanto, pode ser um momento importante para trazer este reconhecimento para a família. As chances são grandes!

O reconhecimento do Ano Pessoal 6

Conforme o numerólogo Yub Miranda, Fernanda Torres inicia 2025 com o poder do Ano Pessoal 6. Esse ciclo favorece o reconhecimento, o fortalecimento de laços e a colaboração, trazendo uma fase significativa em sua carreira.

Para Fernanda, o 6 tem um papel especial em seu Mapa Numerológico, aparecendo como Lição Existencial e Desafio, simbolizando equilíbrio, responsabilidade e conexões profundas.

A conquista do Globo de Ouro reflete essa energia transformadora, marcando um divisor de águas em sua trajetória.

Janeiro, além de trazer a vitória histórica, é um mês poderoso para Fernanda. Ela vive um Mês Pessoal 7, alinhado ao seu Número de Impressão, o que amplifica sua visibilidade e destaca sua imagem.

O número 7 também está associado a conquistas internacionais, como evidenciado pelo reconhecimento que ela recebeu fora do Brasil.

Com o 1º trimestre de 2025 sob a influência do número 6, o cenário aponta para mais destaques e possíveis conquistas, incluindo a aguardada estatueta do Oscar.

Afinal, vem o Oscar 2025 para Fernanda Torres?

Astrologia e Numerologia são unânimes em dizer que “a vida presta”! O cenário está pronto para entregar o Oscar para a nossa Fernandinha.

Para Maísa Colla, o momento é de valorização e evidência para a carreira da atriz. Já para Yub Miranda, as energias numerológicas indicam um momento de grande visibilidade e reconhecimento para Fernanda.

O Globo de Ouro já comprova a valorização de sua performance em Ainda Estou Aqui e fortalece as chances no Oscar. Se aproveitar alianças estratégicas, pode transformar essa visibilidade em conquistas ainda maiores.

Por aqui, nossa torcida é gigante!

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

