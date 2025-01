Signos no paredão: como cada um enfrenta a berlinda no BBB 25

Foi aqui que pediram para saber como são os signos no paredão do BBB 25? A gente entrega!

Conheça as previsões astrológicas para o BBB 25

Primeiramente, é bom ressaltar, a Astrologia é muito mais do que o signo solar. Nesta análise, por exemplo, é muito mais adequado ver os signos do Ascendente e da Lua.

Isso porque enquanto o Sol mostra a essência e propósito de vida de uma pessoa, o Ascendente reflete as primeiras impressões que passamos ao público, e a Lua revela nossas respostas emocionais cotidianas.

Ou seja, para entender os signos no paredão do BBB 25, vamos olhar para o Ascendente e a Lua. Se você não sabe, faça seu Mapa Astral gratuito aqui e depois volta para ler (e dar risada) de como são os signos no paredão do BBB.

Veja os signos dos participantes do BBB 25

Como os signos enfrentam o paredão no BBB 25

Áries no paredão

Áries encara o paredão como mais um campo de batalha, onde sua natureza competitiva brilha. Com uma confiança inabalável, este signo mostra-se ansioso para saber o resultado, não gostando de esperas prolongadas.

Sua energia e disposição para confrontos prometem trazer dinamismo e talvez conflitos para o BBB, refletindo seu amor por um bom desafio.

Touro no paredão

Touro aborda o paredão com uma calma impressionante, buscando conforto nas coisas simples, como comida e afeto. Esse signo valoriza a estabilidade e a segurança, portanto, a possibilidade de eliminação é enfrentada com uma paciência característica.

Mesmo sob pressão, Touro se mantém firme em suas convicções, mostrando pouca mudança em seu comportamento. Afinal, a resiliência e a busca por conforto são suas marcas registradas durante os momentos de tensão.

Gêmeos no paredão

Gêmeos enfrenta o paredão com uma mistura de nervosismo e entusiasmo, utilizando sua habilidade de comunicação para argumentar pela permanência. Este signo adapta-se facilmente a novas situações, mas pode sentir-se sobrecarregado pela proximidade emocional dos outros.

A pessoa de Gêmeos promete trazer movimento e entretenimento ao jogo, graças à sua natureza sociável e curiosa. Além disso, a versatilidade é uma de suas maiores forças, capaz de mudar o curso do jogo com suas palavras.

Câncer no paredão

Câncer reage ao paredão com intensa emoção, chorando e sentindo-se pessoalmente afetado pela situação. Isso porque este signo procura conforto em relações próximas e em hábitos reconfortantes, como comer.

A sensibilidade de Câncer o torna vulnerável a tensões, mas também permite uma conexão profunda com o público. Seu desejo é estabelecer laços emocionais fortes, tanto dentro quanto fora do jogo, usando sua empatia como uma ferramenta para avançar.

Leão no paredão

Leão enfrenta o paredão com uma mistura de surpresa e indignação, mas rapidamente recupera a confiança e o brilho próprios. Este signo adora estar no centro das atenções e usa o momento para reafirmar sua presença marcante.

A autoestima de Leão o ajuda a manter a pose, mesmo diante da adversidade, prometendo ainda mais dedicação ao jogo se permanecer. Carismático e cheio de vida, Leão vê o paredão como mais um palco para sua performance.

Virgem no paredão

Virgem encara o paredão com uma postura analítica, preocupando-se com detalhes e possíveis falhas que levaram à sua nomeação. Isso porque este signo mantém-se organizado e preparado para qualquer resultado, mostrando sua natureza metódica até no momento da tensão.

A crítica, seja interna ou direcionada a outros, é uma ferramenta de defesa para Virgem, que busca na ordem e na eficiência uma forma de controle. Mas sua atenção aos detalhes pode ser um diferencial na busca pela permanência.

Libra no paredão

Libra recebe a notícia do paredão com um sorriso, esforçando-se para manter a harmonia e o equilíbrio, mesmo em momentos de tensão. Isso porque este signo pondera todas as possibilidades, analisando como cada ação afeta suas relações e a percepção dos outros.

A indecisão pode ser um desafio, mas Libra usa sua diplomacia e charme para navegar pelas dificuldades. A busca por justiça e equidade é central para Libra, mesmo em um jogo de eliminação.

Escorpião no paredão

Escorpião enfrenta o paredão com uma intensidade oculta, mantendo suas verdadeiras emoções e estratégias sob controle. Isso porque este signo planeja meticulosamente seus próximos passos, usando sua percepção para antecipar movimentos dos adversários.

A paixão de Escorpião pode se manifestar em uma determinação feroz para permanecer no jogo, utilizando sua astúcia e profundidade emocional como ferramentas estratégicas. Por isso, sua presença no jogo é marcada por uma intensidade que pode tanto intimidar quanto fascinar.

Sagitário no paredão

Sagitário aborda o paredão com otimismo e uma dose saudável de humor, vendo a situação como mais uma aventura em sua jornada. Isso porque este signo valoriza a liberdade e a verdade, usando sua sinceridade e visão filosófica para influenciar os outros.

A pessoa de Sagitário mantém o ambiente leve, prometendo continuar trazendo diversão e uma perspectiva positiva ao jogo. Sua fé na sorte e no destino é um pilar de sua estratégia, confiando que o melhor está por vir.

Capricórnio no paredão

Capricórnio encara o paredão com seriedade e uma postura calculista, focando em como manter sua imagem de competência e respeito. Este signo planeja suas ações meticulosamente, preparando-se para todos os cenários possíveis.

A frieza aparente de Capricórnio esconde uma determinação feroz para alcançar seus objetivos, usando sua disciplina e ética de trabalho como base. Capricórnio vê o paredão como mais um obstáculo a superar em sua busca pelo sucesso.

Aquário no paredão

Aquário reage ao paredão de forma não convencional, muitas vezes desviando o foco para questões maiores ou mais abstratas. Esse signo valoriza a individualidade e a inovação, podendo parecer distante ou desinteressado nas trivialidades do jogo.

No entanto, sua natureza visionária e preocupação com o coletivo podem trazer uma perspectiva única ao ambiente competitivo. Aquário usa sua originalidade como uma força, desafiando as normas e expectativas.

Peixes no paredão

Peixes vive o paredão em uma montanha-russa emocional, expressando uma gama de sentimentos que vão do humor à tristeza profunda. Esse signo busca estabelecer uma conexão emocional com os outros, usando sua intuição e sensibilidade para navegar pelo jogo.

A vulnerabilidade de Peixes pode ser tanto sua força quanto sua fraqueza, pois busca cativar o público e os colegas de jogo com sua autenticidade e empatia. Peixes vê o paredão como uma oportunidade para crescimento pessoal e realização de sonhos.

Confira o ranking com os signos que mais venceram o BBB até hoje

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

