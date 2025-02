Como escolher a cor de cabelo ideal pra você

Escolher a cor de cabelo ideal vai além de seguir tendências. A tonalidade que melhor combina com você é a que realça sua beleza natural e reflete sua personalidade. E, mais do que isso, está alinhada à imagem pessoal que você deseja transmitir ao mundo.

Sua aparência é uma forma poderosa de expressão. Cada detalhe, como a cor dos fios, pode fazer a diferença. Porém, harmonizar sua cor de cabelo com sua imagem pessoal é um processo de diversas etapas. Conheça cada uma delas agora.

Pontos relevantes sobre cor do cabelo na imagem pessoal

A cor de cabelo ideal vai depender do que você deseja transmitir através da sua imagem pessoal. Afinal, ela precisa estar alinhada com os demais elementos de design, como as linhas e a forma, para realizar a adequação visual (estrutura de corte).

É muito importante também contar com o auxílio de um bom cabeleireiro colorista. Esse é o profissional mais indicado para analisar a estrutura do seu tipo de fio.

Além disso, pode informar até que altura de tom será possível “descer” ou “subir” e qual é o fundo de clareamento adequado.

O que é altura de tom

Diz respeito a quão claro ou quão escuro um cabelo é.

Esses tons são organizados em uma escala de números que variam de 1 a 10

De certa forma, a escala mede a cor dos cabelos conforme a quantidade de pigmentos encontrados nos fios.

As alturas de tom variam do preto (1) ao louro claríssimo (10).

O que é fundo de clareamento

Diz respeito à cor que será revelada em um cabelo quando ele sofre um processo de clareamento.

Cada altura de tom tem um fundo de clareamento correspondente.

As nuances (ou reflexos) só se revelam com fidelidade nos cabelos quando os fios estão no fundo adequado para recebê-las. Daí a importância de entender esse conceito.

Evite realizar qualquer processo de mudança de cor nos cabelos, em casa ou sem auxílio e/ou orientação profissional. Além de poder se frustrar com a cor que será revelada, corre-se até mesmo o risco de ter um corte químico, ou seja, uma quebra dos fios. Essa quebra acontece quando o cabelo fica muito fragilizado e as ligações se partem.

Existe cor ideal conforme a imagem pessoal?

Como falei até aqui, a cor de cabelo ideal depende de diversos fatores. Mesmo que exista uma imagem pessoal estabelecida (“quero passar uma imagem de mulher prática ou despojada”, por exemplo), seu estilo de cabelo pode te levar para direções diferentes.

Para não deixar você completamente sem resposta à pergunta acima, pode-se pensar de uma forma bem geral (mas bem geral mesmo!):

Clássico : se você tem um estilo clássico, cores tradicionais e elegantes como castanho escuro, preto ou loiro suave podem ser boas escolhas. Essas cores transmitem sofisticação e atemporalidade, passando uma imagem mais discreta e refinada.

: se você tem um estilo clássico, cores tradicionais e elegantes como castanho escuro, preto ou loiro suave podem ser boas escolhas. Essas cores transmitem sofisticação e atemporalidade, passando uma imagem mais discreta e refinada. Moderno/Minimalista : quem adota esse estilo costuma preferir cores neutras e limpas, como tons de cinza, platinado ou castanho médio. Essas cores combinam com a simplicidade e a elegância desse visual.

: quem adota esse estilo costuma preferir cores neutras e limpas, como tons de cinza, platinado ou castanho médio. Essas cores combinam com a simplicidade e a elegância desse visual. Criativo : se você tem um estilo mais criativo e ousado, cores vibrantes como azul, rosa, lilás ou até mesmo misturas de tons podem expressar essa personalidade. Assim, você mostra sua originalidade e paixão por se destacar.

: se você tem um estilo mais criativo e ousado, cores vibrantes como azul, rosa, lilás ou até mesmo misturas de tons podem expressar essa personalidade. Assim, você mostra sua originalidade e paixão por se destacar. Romântico : para um estilo mais romântico, tons suaves e delicados, como loiro dourado, ruivo claro ou castanho com reflexos quentes, combinam com a suavidade e feminilidade que você deseja transmitir.

: para um estilo mais romântico, tons suaves e delicados, como loiro dourado, ruivo claro ou castanho com reflexos quentes, combinam com a suavidade e feminilidade que você deseja transmitir. Esportivo: pessoas com esse estilo tendem a preferir cores práticas e fáceis de manter, como castanho natural ou loiro escuro. Essas cores refletem uma imagem descontraída e acessível, sem perder o toque de estilo.

Mas lembrando: essa é uma análise bem geral, que pode funcionar menos do que você gostaria. Então, o ideal é buscar auxílio profissional para que todos os fatores importantes sejam considerados.

Inclusive, vou falar de um que talvez nem passe pela sua cabeça! Preparada?

Sua íris ajuda a escolher sua cor de cabelo

Foi isso mesmo que você leu. Durante a análise de coloração pessoal, além dos testes com os tecidos, realizo o estudo da íris.

O objetivo é analisar as cores presentes em sua estrutura, desempenhando um papel muito importante na criação de uma cor harmônica no que diz respeito a colorimetria capilar.

Assim, é possível trabalhar o desejo de imagem a partir da estratégia desenvolvida, especificamente, para cada cliente de forma personalizada.

Nenhuma íris é de uma cor só, “blocada”, assim como nenhuma é igual à outra. Cada pessoa possui, em sua íris, pigmentos, manchas e cores que a tornam única.

Isso confere senso de identidade semelhante às impressões digitais (tanto que a análise da íris é um método seguro de identificação biométrica usado por empresas).

O estudo permite que a escolha seja feita considerando as cores presentes na estrutura da íris. A minha íris, por exemplo, possui pigmentos e manchas em tons quentes.

Dessa forma, eu consigo usar algumas tonalidades mais quentes no meu cabelo, apesar de ter uma cartela de cores mais frias de uma forma geral.

Veja na prática:

Antes e depois da análise da íris

Créditos:

Corte: Felipe Marinho

Cor: Ju Bastos e Ju Monteiro

Rede Werner, Botafogo Praia Shopping

“A íris é como um computador que lê nosso ser”

Os olhos estão localizados no terço médio do nosso rosto e representam a área emotiva. Eles são a parte mais expressiva do rosto e responsáveis por comunicar as nossas emoções.

Segundo a cosmetologista e teórica de cores norte-americana Bernice Kentner (1929–2018), “a íris dos olhos é como um computador que lê todo nosso ser. Fala sobre as cores que ficarão melhores em nós e é um grande indicativo do nosso temperamento”.

Bernice Kentner foi uma importante consultora de cores da década de 1980, momento em que a coloração pessoal teve o seu primeiro boom. Ela foi precursora da metodologia de análise da íris.

Bernice recomendava examinar a íris do olho para determinar a estação certa. “O olho de Verão tem um padrão de ‘vidro rachado’. O olho de Inverno tem ‘raios’ desde a pupila até a borda da íris. Um ‘raio de sol’ envolve a pupila do olho de Primavera, e o olho de Outono é distinguido por um anel de ouro ou marrom ao redor da pupila e manchas marrons na íris.”

Por tudo isso, afirmo que combinar a cor de cabelo com a imagem pessoal não é tão simples. A análise geral, como o nome sugere, pode funcionar de forma generalizada.

Mas um estudo detalhado gera um resultado bem mais assertivo, não deixando dúvidas em relação à imagem pessoal que você quer transmitir.

