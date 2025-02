Ascendente e Descendente: o que são e como calcular

Se você já ouviu falar sobre Ascendente e Descendente, mas ainda tem dúvidas sobre o que significam e como usar na sua vida, este guia completo vai esclarecer tudo!

Vamos explorar o significado desses pontos no Mapa Astral, como eles moldam sua personalidade e relações, e como encontrar o seu Descendente a partir do Ascendente.

O que é Ascendente e Descendente?

O Ascendente e o Descendente são dois dos quatro ângulos principais do Mapa Astral, junto com Meio do Céu e Fundo do Céu, sendo pontos fundamentais na análise da personalidade e das interações de uma pessoa.

Esses ângulos marcam momentos cruciais na trajetória de uma pessoa e refletem a forma como nos expressamos e nos relacionamos com o mundo.

Ascendente é o signo que estava surgindo no horizonte leste no momento exato do seu nascimento, por isso é o signo da Casa 1 do Mapa Astral . Ele representa a forma como você se apresenta ao mundo, sua identidade externa e a maneira como os outros te percebem. Por isso, dizemos que é a Casa do EU.

é o signo que estava surgindo no horizonte leste no momento exato do seu nascimento, por isso é o signo da . Ele representa a forma como você se apresenta ao mundo, sua identidade externa e a maneira como os outros te percebem. Por isso, dizemos que é a Casa do EU. Descendente é o signo localizado exatamente no lado oposto ao Ascendente, no horizonte oeste, por isso é o signo da Casa 7 do Mapa. Ele indica como você se relaciona com os outros, o tipo de pessoa que atrai e as características que busca em parcerias e relações. Por isso, dizemos que é a Casa do OUTRO.

Em resumo: enquanto o Ascendente reflete sua personalidade e primeira impressão, o Descendente mostra suas expectativas nas relações.

Juntos, as casas do Eu e do Outro nos ajudam a entender como equilibrar nossa individualidade com as parcerias que estabelecemos ao longo da vida.

Ascendente e Descendente: signos opostos

O Ascendente e o Descendente são sempre signos opostos complementares no Zodíaco. Ou seja, estão em lados exatamente opostos na mandala e nos mostram aquilo que nos complementa e, ao mesmo tempo, nos desafia.

Por exemplo:

Quem tem Ascendente em Gêmeos , vai ter sempre Descendente em Sagitário : uma pessoa comunicativa e curiosa, mas se relaciona melhor com pessoas aventureiras e espontâneas.

, vai ter sempre : uma pessoa comunicativa e curiosa, mas se relaciona melhor com pessoas aventureiras e espontâneas. Quem tem Ascendente em Áries, tem Descendente em Libra: dono de uma personalidade independente e direta, mas busca relações equilibradas e harmoniosas.

O seu signo complementar também revela suas sombras – descubra as suas aqui!

Como calcular seu Ascendente e Descendente

A maneira mais fácil de calcular é através do Ascendente. Para descobrir seu Ascendente, é necessário saber a hora exata e o local do seu nascimento.

Com essas informações, você pode usar a Calculadora de Ascendente do Personare. Depois, é só verificar na tabela abaixo o seu Descendente.

Acesse a Calculadora de Ascendente aqui. Faça seu login ou então insira seus dados de nascimento — é importante colocar a hora exata! A calculadora fará o restante do trabalho, fornecendo uma descrição do seu signo Ascendente e como ele interage com seu signo solar, como no exemplo abaixo.

Agora que você sabe o seu Ascendente, o Descendente será sempre o signo oposto. Confira na tabela a seguir.

Tabela de Ascendentes e Descendentes

Ascendente Descendente Áries Libra Touro Escorpião Gêmeos Sagitário Câncer Capricórnio Leão Aquário Virgem Peixes Libra Áries Escorpião Touro Sagitário Gêmeos Capricórnio Câncer Aquário Leão Peixes Virgem

O poder dos ângulos do seu Mapa Astral

O Ascendente e o Descendente são elementos essenciais para entender sua personalidade e sua forma de se relacionar. Enquanto um mostra sua identidade e primeira impressão, o outro revela suas expectativas nos relacionamentos.

Saber interpretar esses pontos no Mapa Astral pode ajudar a compreender melhor suas interações e como você se conecta com o mundo.

Entender os quatro ângulos do seu Mapa fornece ferramentas para direcionar sua jornada e tomar decisões mais conscientes. Há uma razão para sermos quem somos, mas também temos a liberdade de moldar nosso destino.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Ascendente e Descendente: o que são e como calcular apareceu primeiro em Personare.