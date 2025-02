Lua Cheia em fevereiro 2025: veja como aproveitar essa fase poderosa

A Lua Cheia em fevereiro de 2025 acontece na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, às 10h53 (horário de Brasília), no signo de Leão. Essa fase lunar é conhecida por seu brilho máximo e por intensificar emoções e acontecimentos – o que pode ser potencializado por Leão.

Além disso, esta Lua Cheia coincide com a semana do Dia dos Namorados (14/02), trazendo ainda mais intensidade para os relacionamentos. Que tal um encontro romântico para ver o nascer da lua?

Popularmente chamada de Lua da Neve, a Lua Cheia de fevereiro de 2025 também estará próxima da estrela Regulus, a mais brilhante da constelação de Leão, conhecida como o Coração do Leão. Um espetáculo astronômico para observar ao entardecer!

Neste artigo, você confere os significados e as previsões a Lua Cheia de fevereiro, além de dicas para aproveitar melhor essa energia e ver este espetáculo astronômico especial!

Salve aqui o Calendário Lunar 2025 completo

Quando acontece a Lua Cheia em fevereiro

A Lua Cheia de fevereiro atinge seu ápice às 10h53 (horário de Brasília) do dia 12 de fevereiro de 2025, no signo de Leão.

As próximas fases da Lua de fevereiro são:

Lua Minguante – 20/02 em Sagitário

– 20/02 em Sagitário Lua Nova – 27/02 em Peixes

– 27/02 em Peixes Lua Crescente – 06/03 em Gêmeos

– 06/03 em Gêmeos Lua Cheia – 14/03 em Virgem e será um Eclipse Lunar Total!

Por que essa é a Lua da Neve?

A Lua Cheia de fevereiro é chamada de Lua da Neve porque, tradicionalmente, este é o mês de nevascas mais intensas no Hemisfério Norte. Outros nomes populares para esta Lua incluem Lua Faminta, Lua do Urso, Lua da Tempestade e Lua de Gelo.

Essas nomenclaturas vêm de culturas indígenas da América do Norte, colônias europeias e tradições antigas que observavam os fenômenos da natureza.

Mas, do ponto de vista astrológico, esses nomes não têm nenhum significado especial. Segundo os astrólogos, o importante é que se trata de uma Lua Cheia, a mais intensa de todas as fases da Lua e que, por ser em Leão, potencializa as características leoninas em todos nós.

A energia da Lua Cheia em fevereiro

A Lua Cheia em Leão chega com força, exaltando os ânimos e chamando você para ocupar seu espaço no mundo.

Mas atenção: essa fase pode aumentar a ansiedade e nos deixar mais impulsivos.

O que esperar dessa Lua?

Aumento da necessidade de se expressar e mostrar seus talentos.

Desejo de reconhecimento e protagonismo.

Maior criatividade e impulsividade.

Risco de reações explosivas e impaciência.

Intensificação de imprevistos e surpresas.

Aproveite a energia da Lua Cheia para

Relacionamentos : Intensidade e paixão, mas cuidado com impulsividade.

: Intensidade e paixão, mas cuidado com impulsividade. Carreira : Momento de visibilidade, mas evite atitudes arrogantes.

: Momento de visibilidade, mas evite atitudes arrogantes. Dinheiro : Evite compras impulsivas, mas aproveite para valorizar seus talentos.

: Evite compras impulsivas, mas aproveite para valorizar seus talentos. Autoestima : Perfeito para investir no autocuidado e na sua confiança.

: Perfeito para investir no autocuidado e na sua confiança. Criatividade: Excelente período para desenvolver projetos autorais.

Além disso, o Mapa Astral dessa Lua Cheia destaca a quadratura de Mercúrio com Urano, indicando instabilidades, falhas em sistemas, problemas no trânsito e até aumento no número de acidentes.

Como toda Lua Cheia, os trânsitos que acontecem no seu dia reverberam pelas próximas duas semanas, até a próxima Lua Nova. Portanto, teremos um período de muita agitação e eventos inesperados, tanto no coletivo quanto na vida pessoal.

A palavra-chave desse período é adaptação. Com Urano forte no céu, podemos esperar mudanças repentinas e surpresas.

Receba notícias gratuitas sobre Astrologia no seu WhatsApp

Curiosidade: Lua Cheia na constelação de Leão

Dessa vez, a Lua Cheia em Leão estará na constelação de Leão! Mas atenção: essa é uma coincidência, porque signos e constelações não são a mesma coisa.

Enquanto signos são setores geométricos imaginários e fixos no céu, as constelações são formadas por estrelas que se movem ao longo do tempo. O fato de algumas constelações levarem o nome dos signos é apenas uma homenagem dos povos antigos.

A Lua Cheia de fevereiro também estará próxima da estrela Regulus, a mais brilhante da constelação de Leão, conhecida como o Coração do Leão. Um espetáculo astronômico para observar ao entardecer!

Dica para ver o nascer da Lua: hora do nascer da lua varia para diferentes locais. Para saber a hora exata do local onde você está, pode usar aplicativos como o Sky Tonight e o Star Walk.

Como seu signo pode aproveitar a Lua Cheia

Cada pessoa sente a energia da Lua Cheia de forma diferente, dependendo do seu Mapa Astral. Assim, para saber que área da sua vida vai sentir toda essa energia e conferir dicas de como aproveitar esse período é só seguir o passo a passo abaixo:

No dia da Lua Cheia, acesse aqui o Horóscopo personalizado gratuito Personare .

. Faça login no site. Mas se você ainda não tem cadastro, basta incluir seus dados de nascimento.

Veja quais são seus trânsitos ativos e, então, procure pelo trânsito de Sol e Lua. Por exemplo, na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 7.

Lembre-se: você precisa fazer isso no dia em que começa a Lua Cheia (12/02), assim verá exatamente a casa onde a Lua estará naquele momento.

Reflexões

Agora que você já sabe qual casa do seu Mapa será ativada pela Lua Cheia em fevereiro, veja algumas reflexões que você pode se fazer para se preparar:

Casa 1: Que mudanças você precisa fazer na sua imagem ou atitude?

Que mudanças você precisa fazer na sua imagem ou atitude? Casa 2: Como você pode valorizar seus talentos e melhorar sua relação com dinheiro?

Como você pode valorizar seus talentos e melhorar sua relação com dinheiro? Casa 3: É hora de transformar sua comunicação ou seus estudos?

É hora de transformar sua comunicação ou seus estudos? Casa 4: Como fortalecer sua relação com a família e seu lar?

Como fortalecer sua relação com a família e seu lar? Casa 5: Expresse sua criatividade e busque prazer na vida!

Expresse sua criatividade e busque prazer na vida! Casa 6: Faça ajustes na rotina, saúde e hábitos diários.

Faça ajustes na rotina, saúde e hábitos diários. Casa 7: Reflita sobre suas parcerias e relações amorosas.

Reflita sobre suas parcerias e relações amorosas. Casa 8: Encare mudanças profundas e desapegue do que não serve mais.

Encare mudanças profundas e desapegue do que não serve mais. Casa 9: Busque expandir seus horizontes através de estudos ou viagens.

Busque expandir seus horizontes através de estudos ou viagens. Casa 10: Que transformação você pode fazer na sua carreira?

Que transformação você pode fazer na sua carreira? Casa 11: Como suas amizades e projetos futuros estão evoluindo?

Como suas amizades e projetos futuros estão evoluindo? Casa 12: Olhe para dentro e descubra o que precisa ser encerrado.

Objetivos

Aproveite também a energia da Lua Cheia para diferentes objetivos:

Humor: mais sociabilidade, mas também maior propensão a flutuações emocionais.

mais sociabilidade, mas também maior propensão a flutuações emocionais. Eventos: excelente para celebrações e encontros sociais, embora com risco de descontrole emocional.

excelente para celebrações e encontros sociais, embora com risco de descontrole emocional. Cabelo e beleza: ótimo para cortes que busquem volume e hidratação.

ótimo para cortes que busquem volume e hidratação. Relacionamentos: favorece encontros, mas cuidado com conflitos.

favorece encontros, mas cuidado com conflitos. Dinheiro e carreira: bom para eventos e promoções, mas atenção aos gastos impulsivos.

Próxima Lua Cheia de 2025

A próxima Lua Cheia ocorre no dia 14/03/25 e é conhecida como Lua do Verme. Na noite anterior, ocorrerá um eclipse lunar total, deixando a Lua com um tom avermelhado, chamado de Lua de Sangue.

Use a Calculadora de Eclipse para se preparar para o fenômeno

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Lua Cheia em fevereiro 2025: veja como aproveitar essa fase poderosa apareceu primeiro em Personare.