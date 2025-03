Eclipse solar e fim de ciclos: as previsões da semana de 23 a 29/03

Vem mais um eclipse aí! O segundo de março, um eclipse solar parcial, acontece no sábado (29) e é o destaque das previsões da semana de 23 a 29/03. Apesar de não ser visível no Brasil, o fenômeno tem um grande simbolismo na Astrologia.

Eclipses estão associados a encerramentos, crises, revelações e transformações profundas. E sua importância vai além do momento em que ocorre o fenômeno. Os acontecimentos relacionados aos eclipses podem se manifestar por um período de até seis meses (fica aqui para saber tudo sobre isso!)

A semana também será marcada por uma conjunção planetária tripla no signo de Peixes. Vênus e Mercúrio se unem a Netuno, num encontro que tem tudo para ativar nossa intuição e proporcionar momentos de relaxamento.

Resumo das previsões da semana de 23 a 29/03:

Ao longo de toda a semana: conjunção de Vênus e Netuno

conjunção de Vênus e Netuno A partir de quarta-feira (26): conjunção de Mercúrio e Netuno

conjunção de Mercúrio e Netuno A partir de quinta-feira (27): Vênus em Peixes

Vênus em Peixes Até sábado (29): Lua Minguante

Lua Minguante A partir de sábado (29): Mercúrio em Peixes

Mercúrio em Peixes Sábado (29): Lua Nova e Eclipse Solar parcial em Áries

Estes são os principais trânsitos das previsões da semana de 23 a 29/03. Em seguida, veja mais detalhes e saiba como se preparar para os próximos dias.

Mas lembre-se: esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas, especificamente, na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Desacelere com a Lua Minguante

A semana de 23 a 29/03 começa com a Lua em sua fase minguante. Essa fase lunar permanecerá até o sábado (29).

A Lua Minguante é um momento propício para desacelerar. Nesta fase, a cada noite, a Lua aparece menor, como se fosse mergulhando no escuro. Essa escuridão traz duas demandas importantes:

avaliação das nossas prioridades;

preparação para um novo ciclo.

A boa notícia é que outros trânsitos planetários vão nos ajudar a desacelerar e ativar a nossa intuição.

Conheça 3 práticas de proteção para fazer na Lua Minguante

Conjunção em Peixes dá o tom da semana

Nesta semana, tem início a transição de um longo trânsito de Netuno em Peixes. Netuno está no signo regido por ele desde 2012 e, em 30 de março, ingressará em Áries.

Porém, essa não é uma despedida definitiva. Netuno ainda retorna a Peixes no final de 2025 devido ao movimento retrógrado e só deixará esse signo de vez em 2026.

Além disso, toda a energia de Netuno em Peixes será potencializada por outros dois planetas que ingressam nesse signo:

Vênus fará conjunção com Netuno ao longo de toda a semana;

fará conjunção com Netuno ao longo de toda a semana; Mercúrio se une a ambos a partir de quarta-feira (26).

Esses trânsitos reforçam a tendência de uma semana em que vamos buscar mais relaxamento e dar asas à nossa imaginação. Serão dias muito proveitosos para:

descansar;

adotar práticas relaxantes e de bem-estar;

meditar ;

; conectar-se com suas emoções;

estimular sua imaginação;

ter contato com artes e outras atividades criativas.

Cuidado com o que parece bom demais para ser verdade

Quando Mercúrio e Vênus encontram Netuno, nossa intuição tende a ser ativada, dando vazão à criatividade e aos sonhos. Mas isso acende um sinal de alerta, devido ao risco de sermos enganados com promessas que parecem boas demais para serem verdade.

Se de um lado Netuno é poético, por outro carrega uma faceta vulnerável a ilusões. Por isso, no âmbito coletivo, há um cenário propício para golpes e fake news, por exemplo.

Além disso, o momento exige atenção ao jeito atrapalhado de Mercúrio, que está em retrógrado. Não espere que as coisas estejam perfeitas e redondinhas, porque haverá falhas.

Com a tripla conjunção desta semana no signo de Peixes, Netuno pode potencializar enganos de diferentes maneiras:

problemas de comunicação em consequência de mentiras ou informações distorcidas (Mercúrio);

ilusões amorosas e financeiras, com risco de golpes (Vênus).

Portanto, a dica é aproveitar a energia de Netuno para se conectar com sua intuição. E, ainda assim, cheque os fatos antes de confiar cegamente.

Seja no amor, no dinheiro ou em qualquer decisão, use o coração, mas mantenha os pés firmes no chão!

Lua Nova e eclipse solar parcial

A semana se encerra com mais um eclipse, o segundo neste mês! O primeiro, um eclipse lunar total, aconteceu no dia 14.

Neste sábado (29), é a vez de um eclipse solar parcial, que coincide com a chegada da Lua Nova e não será visível no Brasil.

Para a Astrologia, no entanto, o fenômeno é importantíssimo e pode ter desdobramentos por até seis meses. Assim, no próximo semestre, devemos prestar atenção nas seguintes temáticas:

Novas direções: eclipses são como viradas de chave, e o desta semana ocorre em Áries , o signo da ação e da iniciativa. Isso pode motivar novas direções pessoais.

eclipses são como viradas de chave, e o desta semana ocorre em , o signo da ação e da iniciativa. Isso pode motivar novas direções pessoais. O eu e o outro: este é o último de uma série de eclipses ocorridos no eixo Áries-Libra desde 2023, que trabalhou muito a dicotomia entre o eu e o outro. Ou seja, a minha vontade e quem eu sou (Áries) versus as minhas relações (Libra). Isso ainda se fará presente nos próximos 6 meses.

Marte com bons aspectos

No Mapa Astral do eclipse, Marte, regente de Áries, dá algumas pistas do que esperar. O planeta aparece em sextil com Urano, favorecendo a abertura de novos caminhos, e bom aspecto com Saturno, um planeta mais “pé no chão”.

Esses aspectos indicam que, além da oportunidade para exercitarmos nossa criatividade, podemos contar com o foco de Saturno para concretizar essas boas ideias. Ou seja, é inovação com estrutura!

Marte em Câncer também pede a presença do nosso emocional. Sem a emoção envolvida, os resultados serão menores. Então, escolha fazer o que realmente tocar o seu coração.

A intuição como aliada

Vale lembrar o contexto em que ocorre o eclipse. Se Áries enfatiza a nossa vontade, o céu desta semana dá bastante ênfase ao signo de Peixes, onde estarão Mercúrio, Vênus e Netuno.

E a interação desses planetas em Peixes, como vimos, cria um ambiente propício a ilusões desmedidas e o risco de nos enganarmos. Por isso, não só nesta semana, mas nos próximos meses será muito importante prestar a atenção nos detalhes:

analise atentamente as parcerias que você pretende formar e quais pessoas você quer atrair para a sua vida;

avalie as oportunidades financeiras que surgirem, especialmente aquelas que parecem irresistíveis. Não tome decisões sem ter todas as informações necessárias.

Como sua intuição também será potencializada pelos trânsitos em Peixes, dê espaço para que ela se manifeste.

Anote seus insights e dê atenção aos sinais do universo. Esse é o momento de plantar a semente certa para um ciclo de verdadeiras transformações.

Como o eclipse vai mexer com a SUA vida?

O eclipse solar parcial tende a mexer mais fortemente com uma área específica da sua vida. Para saber que área é essa, veja o passo a passo:

Abra o seu Mapa do Céu Personare .

Faça login ou cadastre-se. É gratuito.

No destaque, veja a Casa do seu Mapa que receberá o eclipse. No imagem abaixo, por exemplo, a pessoa viverá o eclipse de 29/03 na Casa 7.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

