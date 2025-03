Outono 2025: data e cuidados com a saúde e energia

O outono 2025 começa oficialmente no dia 20 de março, às 06h02 (horário de Brasília). Esse dia também marca o início do Ano Novo Astrológico, pois é quando o Sol entra em Áries.

Além disso, essa transição de estação traz mudanças climáticas e energéticas que afetam o corpo e a mente.

Se você busca saber quando começa o outono 2025 e como ele pode impactar sua saúde e bem-estar, a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) traz conhecimentos importantes, que eu divido agora com vocês.

O significado e a importância do Outono

Na Medicina Tradicional Chinesa (MTC), o outono está associado ao elemento Metal, que rege os pulmões e o intestino grosso.

Esse período simboliza a necessidade de liberação e renovação. Assim como as folhas caem para dar lugar ao novo, este período convida-nos a liberar o que está gasto e a nutrir o nosso “qi” (energia vital) para enfrentar o inverno com força e vitalidade.

Os pulmões são os responsáveis pelo qi e pela imunidade. Por isso, cuidar da respiração, manter-se hidratado e nutrir-se adequadamente são atitudes essenciais para passar pelo outono com saúde e equilíbrio.

A sensação de tristeza que pode emergir nesta estação é compreendida na MTC como uma manifestação do fechamento do “qi” pulmonar. Por isso, aceitar e observar esses sentimentos sem julgamento é fundamental.

Agora que compreendemos a importância de nutrir nossa energia vital, vamos ver como isso pode ser feito de forma prática durante o Outono 2025.

Entenda aqui o Significado energético do Pulmão e causas de problemas

Como viver o Outono 2025 com saúde física e energética

O início do inverno 2025 ocorre em 20 de junho, quando o Sol entra em Câncer, tornando o outono uma fase ideal para fortalecer o corpo para a chegada da estação mais fria.

Nesse sentido, a Medicina Chinesa recomenda algumas práticas:

1. Limpeza emocional e mental

Assim como a natureza se desfaz do que não é mais necessário, é fundamental realizar “limpezas” em nosso corpo e mente. Práticas como:

Todas elas ajudam a identificar padrões emocionais que precisam ser liberados, preparando o terreno para o renascimento.

2. Conservação de Energia

O Outono é um período para “guardar o yin” (uma das energias básicas vitais, junto com o yang).

Por isso, diminuir o ritmo das atividades e concentrar-se em rituais que acalmem a mente e revitalizem o corpo é essencial para acumular reservas que serão necessárias durante o inverno.

O escalda-pés é uma ótima prática de Outono! Isso porque promove um efeito terapêutico profundo, regulando a circulação do Qi (energia vital) e eliminando toxinas.

3. Meditação e exercícios respiratórios

Para evitar que a sensação de tristeza tome conta, faça práticas meditativas e exercícios de respiração profunda, porque auxiliam na liberação de emoções retidas e promovem a circulação harmoniosa da energia. Algumas sugestões são:

Além disso, práticas de meditação auxiliam no bem-estar e no equilíbrio emocional.

4. Qi Gong

Incorporar exercícios de Qi Gong ou Tai Chi pode ser uma excelente forma de integrar corpo e mente, estimulando os meridianos e reforçando a saúde dos pulmões.

Essas práticas facilitam o fluxo de energia e ajudam a sintonizar com a cadência natural do outono.

5. Proteção do pescoço e dos pulmões

Na MTC, o pescoço é uma via de entrada para energias que podem afetar o sistema respiratório. Por isso, proteger o pescoço é essencial.

Use lenços ou cachecóis para manter essa área aquecida e, consequentemente, fortalecer os pulmões.

6. Alimentação de apoio ao metal

No Outono 2025, prefira alimentos que promovam a umidificação e a nutrição do yin. Opte por alimentos que reforcem o sistema respiratório, como:

legumes cozidos

raízes

frutas como maçã e pera

Além disso, temperos como gengibre e canela, além da maçã, podem ser combinados em chás para estimular a circulação do “qi”.

Outros chás terapêuticos, como raiz de lótus, cúrcuma, camomila podem ser incorporados conforme sua necessidade.

Guia com 22 tipos de chás para diferentes problemas

7. Aromaterapia

Alguns óleos essenciais auxiliam na adaptação às mudanças sazonais e promovem a serenidade.

Lavanda, eucalipto e laranja podem ajudar a equilibrar as emoções e fortalecer os meridianos dos pulmões, contribuindo para a proteção contra doenças respiratórias.

8. Acupuntura

Esta técnica milenar é fundamental para restabelecer o fluxo harmonioso do “qi”. Ao estimular pontos específicos, como o Feishu (pulmões) e pontos do meridiano do intestino grosso, a Acupuntura ajuda a aliviar a melancolia, promover a circulação de energia e preparar o corpo para os rigores do inverno.

9. Moxabustão

A moxabustão ou moxaterapia é uma espécie de acupuntura térmica, na qual se estimula os mesmos pontos usados na acupuntura, mas sem as agulhas.

É o calor gerado pela combustão de ervas, geralmente do gênero Artemisia, como a Artemisia sinensis e Artemisia vulgaris, que ajuda a aliviar dores musculares, tendinite, dores nas costas, resfriados e sinusites, além de reduzir o estresse e controlar a ansiedade.

Um convite à Introspecção e ao Autocuidado

O Outono é um chamado para voltar o olhar para dentro de si, reconhecendo a importância de cuidar do nosso interior. É tempo de:

Acolher-se: Dedique momentos à autorreflexão, permitindo que as emoções se manifestem e sejam compreendidas.

Dedique momentos à autorreflexão, permitindo que as emoções se manifestem e sejam compreendidas. Armazenar Energia: Foque no que é essencial para o seu bem-estar, eliminando o desnecessário e liberando a energia presa.

Foque no que é essencial para o seu bem-estar, eliminando o desnecessário e liberando a energia presa. Preparar-se para o Inverno: Organize sua rotina para incluir práticas que nutram o corpo e a mente, criando uma reserva de vitalidade para enfrentar os meses frios.

Nesse sentido, viver o outono 2025 intensamente, segundo a Medicina Chinesa, é abraçar o processo natural de transformação. É um período para desacelerar, ouvir o corpo, nutrir o “qi” e preparar-se para o renascimento que a Primavera trará depois do Inverno.

Permita-se sentir, meditar, cuidar e, sobretudo, reconectar-se com a sua essência. Dessa forma, você não só enfrentará o inverno com força, mas também se abrirá para um novo ciclo de saúde e equilíbrio.

Eric Flor

Eric Flor é terapeuta integrativo formado em fisioterapia, acupunturista e mestre em Reiki. Faz atendimentos online e presenciais em João Pessoa com Auriculoterapia, Ventosaterapia, Moxaterapia, Orgoniteterapia, Cristalterapia e Pranic Healing (Cura Prânica) na promoção de saúde em todos níveis, equilíbrio e bem-estar.

eriflorfrancisco@gmail.com

O post Outono 2025: data e cuidados com a saúde e energia apareceu primeiro em Personare.