A Lua Nova é um momento de novos começos e potencial. Por isso, é ideal para definir intenções e iniciar novos projetos. Nesse sentido, existem práticas poderosas para a Lua Nova que ajudam a impulsionar as conquistas.

E apesar de sua influência ser mais perceptível nos primeiros dias, sua energia pode ser sentida e aproveitada ao longo de todo o ciclo lunar de aproximadamente 29 dias.

Neste artigo, você aprende práticas para fazer na Lua Nova e aproveitar todo o potencial do novo ciclo lunar.

O que acontece na Lua Nova?

A Lua Nova ocorre quando a Lua está alinhada entre a Terra e o Sol, com o lado iluminado voltado para o Sol e o lado escuro visível da Terra.

Astrologicamente, esse momento traz uma energia sutil, introspectiva, ideal para refletir e planejar o que será manifestado no ciclo que se inicia.

Por isso, é o período ideal para plantar as sementes dos projetos que você deseja desenvolver ao longo do ciclo lunar. Ao fazer isso, você alinha suas intenções com as energias da Lua, potencializando seu crescimento.

Como definir suas intenções e metas para cada Lua Nova

A Lua Nova é um período chave para definir o que você deseja manifestar ou alcançar no ciclo lunar que se inicia.

Por isso, as intenções estabelecidas nesse momento podem guiar suas ações e decisões nas semanas seguintes. Se forem direcionadas pelo que o céu apresenta, melhor ainda!

Vamos a um exemplo:

Na Lua Nova você decide começar um novo projeto de saúde, como um novo plano alimentar.

você decide começar um novo projeto de saúde, como um novo plano alimentar. Na Lua Crescente , essa intenção pode influenciar suas escolhas e construção de hábitos

, essa intenção pode influenciar suas escolhas e construção de hábitos Na Lua Cheia, você tende a ter uma visão do caminho do projeto, quais ajustes são necessários e melhorias mais perceptíveis

você tende a ter uma visão do caminho do projeto, quais ajustes são necessários e melhorias mais perceptíveis Na Lua Minguante, por fim, vem a reflexão, avaliação, a liberação e a celebração do final de ciclo. É o momento de se recolher e preparar o terreno para a próxima Lua Nova, se livrando de padrões desgastados e ultrapassados para novos começos muito mais equilibrados e em alinhamento com suas intenções.

O signo da Lua

Cada Lua Nova vai trazer novas energias relacionadas ao signo em que ocorre. Portanto, ao escolher suas intenções, é importante alinhá-las com as características do signo que está influenciando aquele ciclo.

Por exemplo:

Se a Lua Nova ocorre em Áries , é um bom momento para iniciar projetos empreendedores ou tomar a frente em questões pessoais.

, é um bom momento para iniciar projetos empreendedores ou tomar a frente em questões pessoais. Quando a Lua Nova está em Câncer, as intenções podem ser voltadas para a família e o autocuidado.

Práticas poderosas para a Lua Nova

Agora que você entendeu como estabelecer as suas intenções, chegou a hora de conhecer ferramentas e práticas para aproveitar o potencial da Lua Nova.

Para isso, é fundamental elevar a frequência vibracional, porque, além de trazer clareza para o que você quer, ajuda a atrair experiências e oportunidades positivas.

1. Práticas da Gratidão

Comece um Caderno de gratidão e então anote diariamente pelo menos três coisas pelas quais você é grato. A gratidão muda o foco para o que você tem, em vez do que falta, elevando sua energia.

Sugestão: “Sou grato pela minha saúde, pela minha família e pela oportunidade de aprender algo novo hoje.”

2. Música e Frequência Sonora

Ouça músicas que te inspirem e te façam sentir bem. Além disso, experimente sons binaurais ou frequências como 432 Hz. Afinal, a música pode alterar seu estado emocional e mental, elevando sua frequência vibracional.

Sugestão: Crie uma playlist com músicas alegres e motivacionais para ouvir durante a Lua Nova (se estiver em sintonia com a tendência pessoal ou coletiva da Lua Nova no signo, melhor ainda)

3. Entre em contato com a Natureza

Passe tempo ao ar livre, em contato com a natureza. A natureza tem uma energia calmante e revitalizante que pode elevar sua frequência.

Sugestão: Faça uma caminhada consciente em um bosque, prestando atenção aos sons, cheiros e sensações ao seu redor.

4. Exercício Físico

Pratique atividades físicas que você goste, como dança, alongamento, caminhada ou corrida. O exercício libera endorfinas, que têm um efeito positivo no humor e na energia.

Sugestão: Faça um alongamento ou uma caminhada leve nas manhãs da Lua Nova.

5. Tameana

A Tameana, terapia vibracional que utiliza cristais e símbolos energéticos para elevar a frequência vibracional e promover o bem-estar, é uma prática poderosa para a Lua Nova, ao ajudar a realinhar as energias e abrir canais de cura.

Isso porque ajuda a liberar bloqueios energéticos, promover paz interior e aumentar a consciência espiritual.

6. Puxão Energético

O puxão energético é uma técnica que visa promover uma rápida elevação na vibração energética e auxilia no equilíbrio e na manutenção da energia vital.

A técnica proporciona um impulso rápido e eficaz na energia. Não apenas isso, é uma abordagem simples e prática que pode ser utilizada em uma sessão avulsa.

7. Afirmações Poderosas

Afirmações são declarações positivas que você repete para si para reprogramar sua mente subconsciente e manifestar seus desejos.

A dica é escrever suas afirmações em um papel e colocar em um lugar visível, como no espelho do banheiro ou na tela do computador. Algumas sugestões a seguir, mas você pode criar as suas!

“Tudo flui fácil e naturalmente na minha vida.”

“Sou plen@, feliz, realizad@, prósper@ e consciente”

“Eu confio no processo da vida.

“Tudo que se apresenta é para o meu bem maior.”

“Eu libero as crenças e processos que já me ensinaram sobre mim mesm@.”

“Eu sou grat@ por todas as oportunidades que se apresentam em meu caminho.”

8. Meditação de Intenção

A meditação de intenção é uma prática que envolve focar sua mente em um objetivo específico durante a meditação, potencializando a manifestação desse objetivo.

A melhor escolha de intenção é a de acordo com as tendências específicas de cada Lua Nova, sejam pessoais ou coletivas.

Siga o passo a passo a baixo e, se quiser potencializar a prática, segure um cristal que ressoe com sua intenção, como quartzo rosa para amor ou citrino para abundância, e acenda uma vela ou palo santo.

Sente-se ou deite-se confortavelmente.

Feche os olhos e respire profundamente algumas vezes.

Relaxe cada parte do corpo, começando pelos pés até a cabeça.

Então, pense claramente sobre o que deseja manifestar.

Formule sua intenção como uma afirmação positiva.

Sinta e perceba sua intenção como se realizada.

Use todos os seus sentidos.

Conecte-se com a emoção de já ter alcançado seu objetivo.

Então, sinta gratidão, alegria e satisfação.

Repita sua afirmação em silêncio.

Agradeça ao Universo pela experiência, ajuda e orientação.

Por fim, abra os olhos lentamente e volte ao presente momento.

Prepare-se para cada Ciclo Lunar

A maneira como cada pessoa vivencia as fases da Lua pode variar, pois algumas são mais sensíveis às energias lunares do que outras. Em muitas culturas, a Lua Nova é considerada um momento especial para rituais, celebrações e práticas espirituais.

Lembre-se de que a manifestação é um processo gradual. Tenha paciência, confie no caminho e pratique regularmente para alinhar suas intenções com o ciclo lunar.

Espero que essas dicas tenham sido úteis para você! Se tiver mais perguntas ou precisar de orientação, não hesite em falar comigo!

Simone Kobayashi

Simone Kobayashi - Especialista em Terapia Vibracional, Terapeuta Holística e Vibracional, Mentora e Autora. Co-criadora de técnicas que promovem o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Ajuda pessoas a expandirem suas consciências e transformarem suas vidas para alcançar plenitude.

