O que é a Cerimônia do Cacau e para que serve

Aproveitando o Dia Nacional do Cacau, comemorado no dia 26 de março, quero dividir com vocês a minha experiência em uma Cerimônia do Cacau.

O cacau é a matéria-prima do chocolate, mas seu uso vai muito além da culinária. Seu nome científico, Theobroma Cacao, significa “Alimento dos Deuses” em grego, refletindo sua importância histórica e espiritual.

Por isso, antes de chegar na parte de te contar o que é a Cerimônia do Cacau e como funciona, quero dividir com vocês um pouco da origem e dos benefícios terapêuticos desse fruto.

Cacau: da origem espiritual ao chocolate atual

O cacau é nativo da América Central e do Sul, sendo encontrado principalmente na Bacia Amazônica. Seu consumo remonta a mais de 5.000 anos, quando civilizações como os maias e astecas já o utilizavam em rituais religiosos e como moeda de troca.

Para esses povos, o cacau era considerado um presente dos deuses. Uma das formas de utilizar o fruto era com a bebida de cacau, chamada “xocolatl” na origem maia (significa “água amarga”).

A bebida era preparada a partir das sementes de cacau torradas e moídas, com água, pimenta e especiarias. Na época, era consumida pela elite dessas civilizações por suas propriedades medicinais e espirituais.

No século XVI, durante a conquista do México, o cacau foi levado à Europa, onde passou por transformações, como a adição de açúcar e leite, dando origem ao chocolate como conhecemos hoje consumido em massa.

Atualmente, o cultivo do cacau é uma fonte essencial de renda para diversos países da América Latina e da África.

Foto: Marcela Karam/Arquivo pessoal

Benefícios do cacau para o corpo e a mente

Seja consumido em rituais, como na Cerimônia de Cacau que veremos a seguir, seja através de chocolates (desde que feito com cacau puro) ou, ainda, através do óleo essencial de Cacau, esse fruto possui diversas propriedades benéficas à saúde:

Flavonoides : antioxidantes que protegem o coração e o cérebro.

: antioxidantes que protegem o coração e o cérebro. Teobromina : um estimulante suave que melhora a circulação sanguínea.

: um estimulante suave que melhora a circulação sanguínea. Triptofano : precursor da serotonina, promovendo bem-estar e relaxamento.

: precursor da serotonina, promovendo bem-estar e relaxamento. Anandamida : neurotransmissor ligado à sensação de felicidade.

: neurotransmissor ligado à sensação de felicidade. Dopamina e Feniletilamina: substâncias naturais que estimulam o prazer e melhoram o humor.

Além disso, o cacau é rico em fibras, magnésio, ferro e selênio, auxiliando na saúde cerebral e na proteção celular.

Quantos benefícios não é? Mas entenda que esses são benefícios do cacau PURO, e não do chocolate industrializado cheio de açúcares e leites.

Aromaterapia e os benefícios do óleo essencial de cacau

O poder terapêutico do cacau é amplamente utilizado na prevenção e tratamento de doenças, incluindo:

Doenças cardíacas , devido aos seus efeitos antioxidantes.

, devido aos seus efeitos antioxidantes. Depressão e ansiedade , por atuar na regulação dos neurotransmissores.

, por atuar na regulação dos neurotransmissores. Doenças neurodegenerativas , como Alzheimer e Parkinson, por sua ação protetora no cérebro.

, como Alzheimer e Parkinson, por sua ação protetora no cérebro. Saúde mental e emocional, ajudando a reduzir o estresse e promovendo sensação de equilíbrio.

Além da bebida ou comida com cacau, outra forma de se beneficiar das propriedades do cacau é através do óleo essencial de cacau absoluto. Entre os principais benefícios estão:

Regulação do apetite e sensação de saciedade

Redução da ansiedade e compulsão alimentar

Benefícios estéticos, sendo amplamente utilizado em cosméticos e tratamentos para a pele.

Como usar?

Se a fome bater, pingue 2 gotas do óleo essencial de Cacau Absoluto em um difusor pessoal e use por 2 horas ao dia

e use por 2 horas ao dia Ou então use antes das refeições nos pulsos, um roll-on com um blend personalizado por um aromaterapeuta, incluindo óleo essencial de cacau absoluto.

Mas vale lembrar que para ser eficaz, é preciso usar o óleo essencial puro e não uma essência. Neste artigo ensino como diferenciar essências e óleos essenciais.

Cerimônia do Cacau: um ritual de conexão e transformação

O que é a Cerimônia do Cacau?

A Cerimônia do Cacau é um ritual ancestral presente em diversas culturas indígenas das Américas.

Portanto, mais do que uma simples ingestão da bebida de cacau, essa prática proporciona uma experiência profunda de conexão espiritual, cura e comunhão com a natureza.

O ritual envolve o consumo do cacau em sua forma pura, criando uma conexão poderosa com nossa essência interior.

Assim, muitas pessoas relatam sensações intensas, insights e uma profunda sensação de amor e transformação durante a cerimônia.

Foto: Marcela Karam/Arquivo pessoal

Minha experiência com a Cerimônia do Cacau

Em março de 2024, tive a oportunidade de participar de uma Cerimônia do Cacau, e essa vivência ressignificou muitas questões da minha vida.

Ao ingerir o cacau em forma de bebida no ritual, houve uma conexão muito forte e poderosa com a minha essência divina, causando muitas sensações e trazendo insights que me conectaram com a energia de amor. É muito transformador!

Durante o ano, continuei participando desse ritual, conduzido por uma terapeuta e astróloga, a Maíra D´Pingo da Ilumiluz, que conduz de uma maneira leve e envolvente com a energia desse fruto e desse trabalho que muda vidas.

Além disso, ela alia a cerimônia do cacau aos gongos planetários, uma técnica que utiliza sons e vibrações dos gongos para promover equilíbrio físico, emocional e espiritual.

A união das práticas de GONGO & CACAU te permite estar verdadeiramente presente no AQUI e AGORA, ajudando a ressignificar emoções e trazer um novo olhar para a vida.

Foto: Maíra D´Pingo/Arquivo pessoal

Como é a Cerimônia do Cacau

Na Cerimônia do Cacau da qual participo, tudo começa com uma prática de uma meditação guiada pela terapeuta em que todos os participantes tomam a bebida de cacau em silêncio, se conectando com essa energia.

Na sequência, ocorre outra prática referente ao assunto do mês, seja uma data, como Ano Novo Astrológico ou Wesak, ou um tema, como amor-próprio e escrita criativa, complementando o ritual do cacau.

Após um pequeno intervalo, inicia-se a experiência com os gongos planetários, onde todos ficam deitados e recebem a massagem através dos sons, trazendo uma sensação de relaxamento e conexão.

No final, temos a partilha de todos os participantes, uma troca rica e transformadora em que cada uma conta como foi a experiência.

Como se preparar para Cerimônia do Cacau

É importante você vir de coração aberto para receber o que a experiência proporciona. Por isso, é importante fazer refeições leves e usar roupas confortáveis, e assim poder aproveitar ao máximo a experiência.

Após o ritual, é importante também se alimentar mais leve e descansar, porque os efeitos continuam a reverberar por alguns dias.

Eu sempre sinto muito forte a vivência com a bebida e ela reverbera para mim durante quase uns 15 dias, trazendo mais consciência do aqui e agora e ajudando a lidar melhor com as situações do dia a dia, me sinto mais equilibrada.

Como participar de uma Cerimônia do Cacau?

Se você ficou curioso(a) para vivenciar essa experiência transformadora, clique aqui para saber mais sobre as próximas edições dessa cerimônia especial.

Feliz dia do cacau para você!

