Eclipse Solar de 29 de março: como vai impactar sua vida

O Eclipse Solar Parcial de 29 de março de 2025 será um evento astronômico poderoso, trazendo consigo energia de aceleração e transformação, com efeitos que se estenderão por até seis meses.

Este eclipse ocorre no signo de Áries, marcando o fim do ciclo de eclipses no eixo Áries-Libra, ligado a questões pessoais e relacionamentos. Portanto, muitas coisas ligadas ao amor e a parcerias podem ficar mais claras, acabar ou se transformar.

Características do Eclipse:

Tipo de Eclipse: Eclipse Solar Parcial

Eclipse Solar Parcial Data: 29 de março de 2025

29 de março de 2025 Hora do eclipse: 07h57 (horário de Brasília)

07h57 (horário de Brasília) Signo: Áries

Áries Grau: 8°59’

8°59’ Visibilidade: Europa, Norte da Ásia, Norte/Oeste da África, Grande parte da América do Norte, Norte da América do Sul, Atlântico e Ártico.

Data e que horas começa o eclipse

O Eclipse Solar Parcial ocorre no dia 29 de março de 2025. No Brasil, o eclipse ocorre às 07h57 (horário de Brasília).

No entanto, no Brasil, apenas quem estiver no Amapá terá chance de observar esse eclipse e, ainda assim, uma parte muito pequena do Sol será obscurecida.

Como observar o eclipse

Em 29 de março de 2025, a Lua passará entre o Sol e a Terra, mas o Sol, a Lua e a Terra não estão perfeitamente alinhados. Com isso, a Lua bloqueará apenas parte do Sol, fazendo com que o Sol pareça uma Lua Crescente ou como sido “mordido”.

Mas lembre-se que, caso você esteja em uma área de visibilidade, NUNCA olhe diretamente para o Sol sem proteção ocular adequada, porque eclipses solares podem causar danos aos seus olhos.

Eclipse Chifre do Diabo

Para as partes mais visíveis, como o leste do Canadá e o nordeste dos EUA, o eclipse solar parcial já estará em andamento durante o nascer do sol. Com isso, poderá se formar um fenômeno conhecido como “chifre do diabo”.

Isso porque o Sol vai surgir no horizonte coberto pela Lua e, na medida que os raios surgirem, ficarão visíveis apenas as extremidades do Sol, parecendo chifres.

Na foto acima, o registro de um nascer do sol com “chifres do diabo” no Catar, capturado durante um eclipse parcial em 2019. A foto é de @eliaschasiotis.

O que esperar do Eclipse Solar em Áries de 29 de março

Acabamos de vivenciar um poderoso Eclipse Lunar no dia 14 de março em Virgem e, passadas duas semanas, temos mais um, só que desta vez do tipo Solar e no signo de Áries.

Os eclipses sempre chegam em pares ou, em alguns casos, até em grupos de três, divididos por um intervalo de cerca de 6 meses.

Além disso, eclipses sempre ocorrem em um eixo de dois signos e isso dura cerca de dois anos. Ou seja, por esse tempo nós somos convidados a analisar mais profundamente um eixo de temas da nossa vida que se complementam.

Mas o efeito de um eclipse começa a se manifestar já no mês anterior, gerando uma aceleração de eventos no plano coletivo e pessoal.

Portanto, março de 2025 é um período de mudanças significativas, porque temos dois eclipses, além de dois planetas retrógrados.

Enquanto o recente Eclipse Lunar em Virgem mexeu com questões de saúde e rotina, o Eclipse Solar em Áries pode significar transformações em relacionamentos e também inícios na vida pessoal.

Relações podem terminar?

Depende. Eclipses atuam como catalisadores, trazendo à tona o que estava escondido e forçando as situações a se resolverem de forma rápida e muitas vezes inesperada.

Gosto de comparar os eclipses à precipitação de chuvas: as coisas podem se acelerar, trazendo viradas de direção, inícios e finais abruptos. No entanto, nada disso acontece para o mal.

Apenas pode ser o estopim de questões que já estavam se desenrolando ou que necessitam de decisão e de uma nova direção.

Eixo Áries-Libra e o aumento de conflitos

Este eclipse, que ocorre no signo de Áries, é o último do ciclo de eclipses no eixo Áries-Libra, iniciado em abril de 2023. E o eixo Áries-Libra coloca em xeque

o que eu quero para mim (Áries) X o que eu quero para os meus relacionamentos (Libra)

Esse eixo tem gerado fortes tensões coletivas, como podemos observar nas questões de justiça e conflitos militares, como o exemplo da guerra entre Israel e o Hamas. Afinal, Áries é um signo de ação e combate, enquanto tem a ver com justiça, inimigos ou aliados.

Por isso, o Eclipse Solar em Áries de 29 de março traz um alerta sobre atitudes autoritárias e dificuldades em negociações.

A energia de Áries, combinada com a posição de Marte em Câncer, pode levar a uma postura belicosa por excesso de proteção.

Marte em Câncer remete ao patriotismo, tanto o positivo quanto o excessivo, como é o caso da xenofobia, e a questões territoriais.

Portanto, será preciso atentar para pessoas ou nações não se misturarem defesa e proteção (Marte em Câncer) com altas doses de agressividade (sombra de Áries).

De olho nos EUA: o eclipse ocorre na Casa 11 do mapa dos Estados Unidos em quadratura ao Sol e a Júpiter, mostrando esta fase mais tensa que o país tem passado com nações aliadas e o resto da coletividade.

Aspectos Positivos e Negativos do Eclipse Solar

Marte em Câncer forma um trígono com Saturno, ajudando a conter os impulsos mais agressivos, trazendo um equilíbrio na hora de tomar decisões difíceis.

Marte também faz um sextil com Urano, favorecendo o uso da criatividade.

Por ser em Áries, este eclipse pode trazer uma necessidade de novos começos, mas exige cautela em questões materiais, financeiras e de relacionamentos devido à presença de Vênus e Mercúrio retrógrados e à forte energia de Netuno em conjunção com estes dois planetas.

Apesar do desejo ariano de “se jogar de cabeça”, será um importante se segurar enquanto não tivermos todas as informações sobre algo, seja em relacionamento, parceria, negócio ou iniciativa. Nada de atuar “no escuro”, somente na base da confiança.

Como o Sol e a Lua estão na Casa 12 no mapa do eclipse, é muito importante adotar práticas espirituais e introspectivas como forma de encontrar força e clareza.

Um eclipse em Áries significa tentar acender dentro de si apreço pela sua individualidade, paixão e criatividade, ainda que tenhamos passado por eventos, próximo ao eclipse, que possam ter desafiado isso. É preciso reacender o fogo!

Um eclipse em Áries sempre pergunta: o que EU quero e que direção EU quero dar a minha vida. E aí, você já sabe a sua resposta?

Como o Eclipse Solar afetará seu signo

Todas essas tendências gerais do Eclipse Solar Parcial de 29 de março podem se manifestar de maneira mais intensa na área da nossa vida correspondente à Casa do nosso Mapa Astral onde temos Áries (vamos te ensinar como ver logo a seguir).

Esta será uma área da vida que sofrerá movimentos significativos, podendo já ter passado por mudanças antes do eclipse ou ainda passar por transformações nos próximos seis meses.

Além disso, a energia de Áries pede por novos começos e iniciativas, mas com este elemento de reflexão que já alertamos acima.

Afinal, embora Áries seja um signo de ação e impulso, é fundamental lembrar que o eclipse pode trazer confusão e enganos, especialmente com a forte presença de Netuno e Vênus retrógrado.

A ênfase em Peixes também pode indicar espaço para arte, criatividade e relaxamento, em contraposição a momentos de ação, gasto de energia e iniciativa. Há uma energia Yin e Yang neste mapa que requer equilíbrio.

Ademais, o mapa com elemento Água muito enfatizado também fala da importância de algo tocar os nossos sentimentos para motivar inícios (Áries).

Descubra a área da sua vida que será impactada pelo eclipse:

1ª Casa

Área da vida impactada: Autopercepção e Identidade

Autopercepção e Identidade Efeitos: O eclipse pode trazer mudanças significativas na forma como você se vê ou como os outros o percebem. Novos ciclos pessoais podem começar, desafiando sua independência e confiança.

O eclipse pode trazer mudanças significativas na forma como você se vê ou como os outros o percebem. Novos ciclos pessoais podem começar, desafiando sua independência e confiança. Dica: Aproveite para fazer uma reflexão profunda sobre quem você realmente é e o que deseja ser. Se necessário, reinicie sua jornada com coragem e autenticidade.

2ª Casa

Área da vida impactada: Recursos, Finanças e Autoestima

Recursos, Finanças e Autoestima Efeitos: Este eclipse pode gerar mudanças em sua relação com o dinheiro, bens materiais e autoestima. A necessidade de reavaliar sua gestão financeira pode surgir, assim como novas oportunidades para melhorar sua segurança material.

Este eclipse pode gerar mudanças em sua relação com o dinheiro, bens materiais e autoestima. A necessidade de reavaliar sua gestão financeira pode surgir, assim como novas oportunidades para melhorar sua segurança material. Dica: Reflita sobre seus valores pessoais e como os recursos estão alinhados com eles. Portanto, invista em você mesmo e abra espaço para novas fontes de renda ou mudanças em questões financeiras.

3ª Casa

Área da vida impactada: Comunicação, Relacionamentos Próximos e Viagens Curtas

Comunicação, Relacionamentos Próximos e Viagens Curtas Efeitos: Mudanças na forma como você se comunica e surpresas em relações próximas podem ocorrer. O eclipse pode também trazer oportunidades para aprender algo novo ou fazer viagens curtas inesperadas.

Mudanças na forma como você se comunica e surpresas em relações próximas podem ocorrer. O eclipse pode também trazer oportunidades para aprender algo novo ou fazer viagens curtas inesperadas. Dica: Seja mais autêntico e hábil em se comunicar. Portanto, resolva questões pendentes em suas relações próximas e aproveite novas oportunidades de aprendizado ou viagens.

4ª Casa

Área da vida impactada: Família, Lar e Raízes

Família, Lar e Raízes Efeitos: Este eclipse pode trazer mudanças na dinâmica familiar ou no ambiente doméstico, revelando aspectos profundos de sua história ou raízes.

Este eclipse pode trazer mudanças na dinâmica familiar ou no ambiente doméstico, revelando aspectos profundos de sua história ou raízes. Dica: Busque fortalecer suas bases emocionais e considere fazer ajustes no lar. Encontre o melhor caminho para resolver os seus assuntos em casa e com a família.

5ª Casa

Área da vida impactada: Criatividade, Romance, Filhos e Autoexpressão

Criatividade, Romance, Filhos e Autoexpressão Efeitos: O eclipse pode despertar sua criatividade e trazer transformações na vida amorosa e na dinâmica com filhos. Além disso, novos projetos pessoais podem surgir, pedindo mais autoexpressão.

O eclipse pode despertar sua criatividade e trazer transformações na vida amorosa e na dinâmica com filhos. Além disso, novos projetos pessoais podem surgir, pedindo mais autoexpressão. Dica: Invista em sua criatividade e busque se conectar mais profundamente com os outros em sua vida amorosa. Redescubra o prazer em coisas simples e atividades criativas. Viva a vida com mais paixão.

6ª Casa

Área da vida impactada: Rotina, Saúde, Trabalho e Bem-estar

Rotina, Saúde, Trabalho e Bem-estar Efeitos: Mudanças inesperadas em sua rotina ou ambiente de trabalho podem surgir, pedindo adaptação. Este eclipse também pode destacar a necessidade de cuidar melhor da sua saúde.

Mudanças inesperadas em sua rotina ou ambiente de trabalho podem surgir, pedindo adaptação. Este eclipse também pode destacar a necessidade de cuidar melhor da sua saúde. Dica: Reavalie seus hábitos diários e busque mais equilíbrio entre suas responsabilidades e cuidados pessoais. Ou seja, aproveite para criar uma rotina mais saudável.

7ª Casa

Área da vida impactada: Parcerias, Relacionamentos e Colaborações

Parcerias, Relacionamentos e Colaborações Efeitos: Este eclipse pode trazer mudanças significativas nas parcerias pessoais ou profissionais. Questões não resolvidas podem vir à tona, pedindo mais equilíbrio nas relações.

Este eclipse pode trazer mudanças significativas nas parcerias pessoais ou profissionais. Questões não resolvidas podem vir à tona, pedindo mais equilíbrio nas relações. Dica: Reflita sobre o equilíbrio nas suas parcerias e procure resolver pendências para fortalecer suas relações, seja no âmbito pessoal ou profissional.

8ª Casa

Área da vida impactada: Transformação, Finanças Compartilhadas e Poder Pessoal

Transformação, Finanças Compartilhadas e Poder Pessoal Efeitos: Questões financeiras compartilhadas ou questões de intimidade podem passar por transformações profundas. Este é um momento para liberar padrões antigos e buscar renovação.

Questões financeiras compartilhadas ou questões de intimidade podem passar por transformações profundas. Este é um momento para liberar padrões antigos e buscar renovação. Dica: Use este eclipse para se libertar de padrões limitantes e renovar sua energia pessoal. Ou seja, encare as transformações necessárias!

9ª Casa

Área da vida impactada: Viagens, Filosofia e Expansão Mental

Viagens, Filosofia e Expansão Mental Efeitos: O eclipse pode trazer novas oportunidades de aprendizado, viagens longas ou mudanças nas suas crenças e valores.

O eclipse pode trazer novas oportunidades de aprendizado, viagens longas ou mudanças nas suas crenças e valores. Dica: Aproveite para expandir seus horizontes, seja por meio de viagens, estudos ou reflexão profunda sobre suas crenças. Reavalie seu propósito e filosofia de vida.

10ª Casa

Área da vida impactada: Carreira, Reputação e Propósito de Vida

Carreira, Reputação e Propósito de Vida Efeitos: Este eclipse pode trazer mudanças significativas em sua carreira ou na sua trajetória profissional, com eventos inesperados que exigem reavaliação de objetivos.

Este eclipse pode trazer mudanças significativas em sua carreira ou na sua trajetória profissional, com eventos inesperados que exigem reavaliação de objetivos. Dica: Reavalie sua trajetória profissional e busque alinhar seus objetivos de longo prazo com seu verdadeiro propósito. Se abra a oportunidades profissionais que surgirem, mas ouça também a intuição.

11ª Casa

Área da vida impactada: Amizades, Redes Sociais e Projetos Coletivos

Amizades, Redes Sociais e Projetos Coletivos Efeitos: Mudanças em amizades ou em sua rede de apoio podem ocorrer. Este eclipse pode também trazer novos projetos coletivos ou sonhos de longo prazo à tona.

Mudanças em amizades ou em sua rede de apoio podem ocorrer. Este eclipse pode também trazer novos projetos coletivos ou sonhos de longo prazo à tona. Dica: Expanda sua rede de contatos e se conecte com pessoas que compartilham seus valores. Reavalie seus objetivos de longo prazo e estratégias para alcançá-los.

12ª Casa

Área da vida impactada: Espiritualidade, Introspecção e Saúde Mental

Espiritualidade, Introspecção e Saúde Mental Efeitos: Este eclipse pode trazer à tona questões internas e emocionais não resolvidas, ajudando a fechar ciclos importantes e a buscar maior conexão espiritual.

Este eclipse pode trazer à tona questões internas e emocionais não resolvidas, ajudando a fechar ciclos importantes e a buscar maior conexão espiritual. Dica: Dedique-se à introspecção e pratique o autocuidado. Busque formas de renovar sua energia e encerrar ciclos que não servem mais ao seu crescimento pessoal. Faça uma faxina no seu mundo interno.

Prepare-se para o Eclipse Solar em Áries

Este Eclipse Solar Parcial de 29 de março nos desafia a olhar para os nossos próprios desejos, prioridades e relacionamentos.

O eixo Áries-Libra continua a nos ensinar sobre o equilíbrio entre a individualidade e a convivência em sociedade, e é nesse espaço que podemos encontrar as oportunidades de transformação.

Ao mesmo tempo, o eclipse traz uma advertência: não tome decisões apressadas e procure um equilíbrio entre impulso e reflexão.

Lembre-se de adotar práticas espirituais e introspectivas como forma de encontrar força e clareza, o núcleo do seu verdadeiro eu.

A energia de um eclipse em Áries nos empurra para frente, mas cabe a cada um de nós escolher como navegar por essas águas emocionais, que este mapa ressalta, e também coletivas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

