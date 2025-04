Dia Mundial contra o Câncer: veja dicas para enfrentar a doença

O Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado anualmente em 8 de abril, é uma oportunidade para disseminar informações sobre prevenção, controle e tratamento da doença. Pensando nisso, o Personare reuniu alguns dos seus especialistas para dar dicas para enfrentar o câncer.

Afinal, a qualidade de vida das pessoas com câncer pode melhorar – e muito! – quando seu tratamento médico é acrescido de terapias complementares.

É importante ressaltar que várias técnicas já estão no SUS, chamadas de Práticas Integrativas e Complementares (PICS), como Reiki, Florais, Meditação, Aromaterapia, Musicoterapia, Cromoterapia, Constelação Familiar, entre outras.

Terapias para amenizar os efeitos emocionais

Segundo a terapeuta Andrea Leandro, além de trabalharem no campo sutil, essas técnicas colaboram para que a saúde possa se restabelecer com mais qualidade e em menos tempo.

“As terapias ajudam a relaxar, tendo em vista que muitas pessoas com essa doença podem ter depressão ou ansiedade. Ao relaxar, a possibilidade disso acontecer já diminui e, assim, a saúde pode ser restabelecida em menos tempo”, explica a especialista.

Como o câncer é uma doença que pode ter estágios muito graves e debilitantes, os terapeutas sugerem que as técnicas integrativas sejam usadas com mais frequência:

o Reiki, por exemplo, pode ser semanal;

já o uso de óleos essenciais pode ser diário.

Mas a aromaterapeuta Solange Lima alerta: não existe óleo para curar nenhuma doença. O que existe é um tratamento integrativo que auxilia no processo da doença e nos efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia, como tratamento complementar, amenizando e aliviando os sintomas das medicações.

“Quando falamos de câncer, é importante pensar também na causa emocional, mágoas, ressentimentos e situações mal resolvidas de longo prazo e que podem desencadear a doença. Por isso, é importante o acompanhamento de um terapeuta para ajudar nessas questões durante o tratamento. Isso pode fazer muita diferença na melhora do quadro”, aponta Solange.

É importante salientar que nenhuma das terapias complementares elimina o tratamento médico e sua supervisão. Evidências científicas já demonstraram os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares.

Se você tem interesse, o Personare tem uma rede de especialistas para todas as áreas da vida. Clique aqui e agende sua consulta online!

6 dicas para enfrentar o câncer

Em seguida, veja algumas dicas dos nossos especialistas para enfrentar o câncer com mais qualidade de vida:

1. Spray para o ambiente

Andrea Leandro sugere um spray para o ambiente, unindo Florais e Aromaterapia, para potencializar a elevação da energia do espaço onde a pessoa com câncer passa grande parte do seu tempo.

Ao trabalhar o ambiente externo e interno, compõe-se um conjunto de ações que vão colaborar para a melhora do ânimo e, consequentemente, da saúde de quem está doente. Procure um(a) terapeuta ou aromaterapeuta para formular uma receita individualizada.

2. Florais

Andrea também sugere os florais de Bach, principalmente o Rescue, um floral emergencial. Isso porque eles aliam as essências que melhor se adequam ao temperamento e perfil da(o) paciente. Seu consumo é diário e não atrapalha qualquer outro tratamento medicamentoso.

Já os Florais do Bush Australiano, indicados pela psicoterapeuta holística Celia Lima, são muito pontuais em relação aos efeitos colaterais da radiação e quimioterapia.

Para esse caso, a Detox Essence ajuda a remover toxinas e venenos químicos, além de estimular os principais canais de eliminação do corpo.

Já a radioterapia pode ter seus efeitos colaterais amenizados com a combinação de Fringed Violet e Mulla Mulla, que ajudam a liberar a radiação armazenada no corpo e a carga traumática da doença. Além disso, a essência Waratah é um bálsamo para tratar quadros depressivos.

Em todos os casos, recomenda-se procurar um(a) terapeuta para personalizar o floral.

3. Óleos essenciais

Para ajudar a trabalhar as causas emocionais, Solange Lima recomenda o óleo essencial de lavanda, muito efetivo para ajudar na ansiedade e possível depressão desencadeadas pela doença. Além disso, os medos podem ser amenizados pelos óleos cítricos, como laranja doce e limão, e o olíbano.

Já o óleo essencial de rosas trabalha mágoas e ressentimentos, ajudando na libertação de sentimentos e emoções negativas. Os óleos podem ser usados em difusores pessoais ou nas sessões de Reiki.

Por fim, vale lembrar que é importante ter o acompanhamento da(o) aromaterapeuta para saber quais e como usar os óleos.

4. Escalda-pés

De acordo com o fisioterapeuta e terapeuta integrativo Eric Flor, o escalda-pés, além de muito relaxante, tem entre seus benefícios:

melhora da circulação;

equilíbrio físico e emocional;

liberação de toxinas;

alívio de dores e enxaquecas;

melhora do sono.

Uma boa dica é realizar escalda-pés como um hábito noturno, em conjunto respirações, meditações e, se quiser, com música. Para preparar seu escalda-pés:

Mergulhe os pés numa bacia com água quente/morna até a altura dos tornozelos (até uns 4 dedos acima do tornozelo) por em média 15 minutos.

Se desejar, na água, pode acrescentar sal, ervas ou/e óleos essenciais. O sal, na medida de uma colher de sopa, proporciona a sensação de relaxamento e leveza nos pés, também reduzindo as sensações de peso e inchaço.

6. Yoga

Conforme a educadora física Rosine Mello, a prática regular de Yoga melhora a recuperação de pessoas em tratamento de câncer, além de:

diminuir a fadiga e o estresse;

regular o sistema nervoso;

equilibrar o sono;

aumentar a vitalidade;

fortalecer o sistema imunológico;

melhorar a saúde mental, o que reverbera na qualidade de vida dos praticantes.

6. Alimentação

Embora não seja uma terapia complementar, é importante refletir sobre como você está se alimentando. Afinal, adotar um cardápio saudável pode até prevenir o surgimento do câncer.

Um relatório do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontou que a combinação de alimentação com atividade física é responsável pelo controle de 19% dos casos da doença no Brasil.

