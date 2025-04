Beijo é química, conexão… e também Astrologia! Afinal, cada signo tem um jeitinho único de se entregar nesse momento tão especial. Por isso, vamos te contar como é o beijo de cada signo e o que esperar na hora H.

Seu signo solar revela o tipo de calor que você emite no beijo e sua essência ativa. Mas, para falarmos de beijo, ou de qualquer característica de comportamento ou personalidade, é sempre importante levar em consideração todo o nosso Mapa Astral.

Neste caso, vale conferir outros dos signos além do solar:

Marte : mostra nossos desejos intensos e paixões.

: mostra nossos desejos intensos e paixões. Vênus: como amamos, seduzimos e nos relacionamos, indicando nosso estilo romântico, charme natural e preferências nos prazeres da vida.

Para descobrir os signos de Marte e Vênus, acesse aqui gratuitamente seu Mapa Sexual. Assim, você pode montar um panorama mais completo sobre a forma que você beija ou é beijada(o).

Em seguida, confira o nosso guia com o beijo de cada signo.

Signos do elemento Fogo

Os beijos dos signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) têm em comum a característica da passionalidade.

Áries

Áries é impulsivo, energético, impetuoso e um tanto agressivo. E, como tudo na vida de uma pessoa deste signo, o beijo também pode ser encarado como uma competição.

Leão

Para as pessoas de Leão, tudo tem que ser grandioso, dramático e apoteótico, e com o beijo não é diferente. Portanto, prepare-se para fortes emoções.

Sagitário

O beijo é espontâneo e com sabor de aventura. As pessoas de Sagitário são exageradas e a vida acontece em superlativo – assim como o seu beijo.

Signos do elemento Terra

Os beijos dos signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) têm em comum a característica da sensualidade.

Touro

O beijo de Touro é longo, demorado e molhado, acompanhado de abraços e carinhos. Pode demorar um pouquinho a engrenar, mas depois parece que nunca terá fim.

Virgem

O beijo de Virgem é tecnicamente perfeito, com muita provocação e variação de intensidade. Às vezes, é tão estudado que pode dar a sensação de ser ensaiado.

Capricórnio

Aqui, o beijo é lento, mas voraz. A obstinação típica de Capricórnio é refletida no sabor de seu beijo. Porém, o excesso de autocontrole pode tirar a espontaneidade do momento.

Signos do elemento Ar

Os beijos dos signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) têm em comum a característica da leveza.

Gêmeos

É aquele beijo que você nunca sabe o que esperar, pois Gêmeos adora experimentar e vai tentar um pouco de tudo. Mas, às vezes, a pessoa geminiana prefere conversar em vez de beijar!

Libra

Refinado, elegante, cheio de galanteios. Libra adora agradar a pessoa parceira e, com seu beijo, não é diferente… Tanto que, eventualmente, o beijo libriano será um reflexo do seu.

Aquário

O beijo é original e surpreendente. Tão elétrico que pode dar choque, porque Aquário não curte contato físico prolongado. Totalmente inconvencional!

Signos do elemento Água

Os beijos dos signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes) têm em comum a característica da entrega.

Câncer

O beijo é romântico, suave, emotivo. Câncer cuida da pessoa parceira e deseja segurança. Assim, às vezes, um beijo representa muito mais que um beijo: é quase uma aliança de casamento.

Escorpião

O beijo é intenso e magnético. Escorpião quer sempre controlar e dominar as situações, por isso, quando beija não é nem um pouco diferente disso.

Peixes

Cheio de fantasias, sensível, envolvente. É o beijo de cinema. A questão é que, no imaginativo mundo de Peixes, você nunca tem como prever de que gênero será esse filme.

Transforme sua vida amorosa com a Astrologia

Giane Portal

Estuda Astrologia e Tarot há 16 anos e desde 2006 ministra cursos e palestras. Foi diretora social da Central Nacional de Astrologia e atualmente faz parte do Conselho Deliberativo desta organização.

gianeportal@gmail.com

