Cheiro de café pode trazer muitos benefícios – conheça quais

Você sabia que o cheiro de café é mais do que apenas um aromo gostoso? Sim, tomar café é saudável (considerando alguns parâmetros), mas o aroma da bebida pode trazer inúmeros benefícios para o nosso bem-estar.

No dia a dia, estamos cercados de aromas que afetam nossas vidas de várias maneiras. Alguns cheiros têm o poder de trazer de volta memórias do passado ou deflagrar emoções.

Isso acontece porque o olfato é o único sentido que tem ligação direta com o cérebro — capaz de registrar mais de 10.000 odores diferentes. É também graças à capacidade olfativa que podemos apreciar os aromas, como o cheiro de café, por exemplo.

É a mesma ideia dos óleos essenciais, que contém propriedades terapêuticas que, ao serem inaladas, os nossos canais olfativos mandam a mensagem diretamente para o sistema límbico, a parte do sistema nervoso que é responsável pelas emoções.

Depois disso, o cérebro reage às propriedade aromáticas, modificando o humor ou o estado de espírito de alguém.

Benefícios do cheiro de café

O consumo de 200ml de café por dia é benéfico para o humor, prevenindo até mesmo a depressão. Isso acontece porque a bebida age no sistema nervoso central, afetando diretamente o estado de humor nas pessoas.

Sem falar que reduz sono e fadiga, e favorece a atividade mental, aumentando a concentração. É claro que precisa ficar atento aos contras também do café.

Mas só o cheiro do café, sem consumir, já traz muitos benefícios! Veja os principais:

Evoca memórias e emoções : o cheiro do café pode provocar sensações e trazer lembranças da nossa infância, remetendo, por exemplo, ao café feito pela mãe ou avó. Com isso, traz sensação de aconchego e cuidados maternos.

: o cheiro do café pode provocar sensações e trazer lembranças da nossa infância, remetendo, por exemplo, ao café feito pela mãe ou avó. Com isso, traz sensação de aconchego e cuidados maternos. Promove relaxamento e interação social: ao sentir o cheiro do café no ambiente de trabalho, por exemplo, significa que é hora de dar uma pausa, relaxar e conversar um pouco com os amigos. Podem ser apenas cinco minutos, mas a “hora do café” costuma trazer mais descontração.

ao sentir o cheiro do café no ambiente de trabalho, por exemplo, significa que é hora de dar uma pausa, relaxar e conversar um pouco com os amigos. Podem ser apenas cinco minutos, mas a “hora do café” costuma trazer mais descontração. Estímulo à mente e disposição ao corpo: o aroma do café estimula a mente e o corpo, despertando e dando disposição, gerando movimento e ação.

o aroma do café estimula a mente e o corpo, despertando e dando disposição, gerando movimento e ação. Ajuda na concentração : além disso, o cheiro de café contribui para o foco e a atenção, evitando dispersão quando precisamos dar conta de demandas.

: além disso, o cheiro de café contribui para o foco e a atenção, evitando dispersão quando precisamos dar conta de demandas. Reduz vontade de fumar: um estudo do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (Idor) aponta que o cheiro de café pode substituir a vontade de fumar, já que ativa a área do cérebro conhecida como “sistema de recompensas”.

Mas é preciso ter atenção ao fazer um café. É preciso entender se você quer mesmo e se é bom pra você, ou se está no piloto automático. Isso vale para alimentos também — é preciso conhecer e ouvir o seu corpo.

Receita com cheiro de café

Que tal começar o dia com um café da manhã diferente? Compre pães fresquinhos, queijo, manteiga e frutas frescas. E capriche no café com a receita de cappuccino caseiro abaixo.

Cappuccino Caseiro

Ingredientes:

50 g de café solúvel

250 g de leite em pó (integral ou desnatado)

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 colher (chá) de canela em pó

250 g de açúcar (ou o equivalente em adoçante)

Modo de Preparo:

Misture no liquidificador o leite em pó e o café solúvel (para triturar o café).

Acrescente os outros ingredientes em uma tigela e peneire tudo junto, misturando até ficar homogêneo.

Ferva 180 ml de água, coloque a água em um copo alto, pois a mistura vai dobrar de volume.

Acrescente três colheres de sopa bem cheias de cappuccino e misture bem até ficar cremoso.

Antes de servir, você pode polvilhar na bebida chocolate em pó e um pouco de canela.

Guarde o restante da mistura em um vidro bem fechado. A validade é de seis meses.

Sempre que fizer, dedique alguns minutos para sentir o cheiro do café e se beneficiar de todas as suas propriedades!

