As estações do ano não afetam apenas o clima ao nosso redor, mas também têm um impacto direto no nosso corpo e na nossa saúde.

Na Medicina Tradicional Chinesa (MTC), cada estação traz consigo mudanças energéticas que mexem com nosso organismo, nossas emoções e até nossa disposição diária.

Em seguida, vamos explorar como essas transições sazonais impactam nossa energia vital, o Qi, e o funcionamento dos nossos órgãos e como podemos viver em harmonia com as diferentes fases do ano.

As 5 estações do ano na Medicina Chinesa

Na Medicina Tradicional Chinesa, além das quatro estações tradicionais – primavera, verão, outono e inverno –, há uma quinta estação, a canícula, que ocorre nos últimos quinze dias de cada uma das quatro estações tradicionais.

Cada uma dessas estações está associada a um dos cinco elementos chineses (Terra, Fogo, Água, Metal e Madeira), que regem diferentes órgãos e vísceras no corpo humano, e a emoções específicas, influenciando diretamente nossa saúde e bem-estar.

Algumas pessoas percebem mais o impacto das estações do ano no corpo, seja pela alteração de temperatura (afinal, somos reflexos da natureza) ou pela disposição (mais ativas ou preguiçosas). Além disso, há quem sinta mudança nos hábitos alimentares, com mais ou menos fome.

O fato é que, a cada estação, ficamos mais suscetíveis aos seus excessos e suas deficiências. Por isso, é importante adotar algumas práticas para reduzir sintomas e aproveitar o convite de cada estação.

O impacto das estações do ano no nosso corpo

Primavera

Significado: a primavera simboliza o crescimento e a renovação.

a primavera simboliza o crescimento e a renovação. Elemento: Madeira

Madeira Órgãos: fígado e vesícula biliar.

fígado e vesícula biliar. É ideal para : flexibilidade, movimento e criatividade, pois a energia vital, o Qi , se expande neste período.

: flexibilidade, movimento e criatividade, pois a energia vital, o , se expande neste período. Cuidado com: irritação e raiva, caso o Qi do fígado não seja bem equilibrado.

Dicas para equilibrar a energia da primavera:

Alimentação : priorize alimentos verdes e de sabor levemente ácido, por exemplo, brotos, folhas amargas e frutas cítricas, que auxiliam na circulação do Qi do fígado.

: priorize alimentos verdes e de sabor levemente ácido, por exemplo, brotos, folhas amargas e frutas cítricas, que auxiliam na circulação do Qi do fígado. Atividades físicas : exercícios como yoga , tai chi e caminhadas ao ar livre ajudam a manter o fluxo energético equilibrado.

: exercícios como , tai chi e caminhadas ao ar livre ajudam a manter o fluxo energético equilibrado. Gerenciamento das emoções: evite a repressão emocional, pois a raiva contida pode afetar o fígado. Práticas como meditação e respiração consciente são recomendadas.

Verão

Significado : o verão é a estação da máxima expansão e do calor.

: o é a estação da máxima expansão e do calor. Elemento : Fogo

: Fogo Órgãos : coração e intestino delgado, influenciando a circulação do sangue e o estado emocional.

: coração e intestino delgado, influenciando a circulação do sangue e o estado emocional. É ideal para : atividades sociais, expressão de alegria e entusiasmo, pois o Qi se expande nesta fase.

: atividades sociais, expressão de alegria e entusiasmo, pois o Qi se expande nesta fase. Cuidado com: o excesso de calor, que pode levar ao cansaço, insônia ou irritabilidade.

Dicas para equilibrar a energia do verão:

Alimentação : prefira alimentos refrescantes e hidratantes, por exemplo, melancia, pepino e chá verde. Evite comidas muito quentes ou picantes para não sobrecarregar o coração.

: prefira alimentos refrescantes e hidratantes, por exemplo, melancia, pepino e chá verde. Evite comidas muito quentes ou picantes para não sobrecarregar o coração. Atividade social : o verão favorece a interação e a alegria, então aproveite para se conectar com amigos e familiares.

: o verão favorece a interação e a alegria, então aproveite para se conectar com amigos e familiares. Sono e repouso: evite excessos. Apesar dos dias longos, o descanso é essencial para manter o equilíbrio energético.

Canícula

Significado : a canícula simboliza a transição e adaptação entre uma estação e outra.

: a canícula simboliza a transição e adaptação entre uma estação e outra. Elemento : Terra

: Terra Órgãos : baço e estômago, fundamentais para a digestão e a produção de energia.

: baço e estômago, fundamentais para a digestão e a produção de energia. É ideal para : ajustes no corpo e na mente, preparando-se para as mudanças climáticas e energéticas.

: ajustes no corpo e na mente, preparando-se para as mudanças climáticas e energéticas. Cuidado com: a ansiedade ou a preocupação excessiva, que podem surgir devido às mudanças rápidas de temperatura e ritmo.

Dicas para equilibrar a energia do verão tardio:

Alimentação : consuma alimentos de sabor adocicado natural, como abóbora, cenoura, batata-doce e cereais integrais, que fortalecem o baço.

: consuma alimentos de sabor adocicado natural, como abóbora, cenoura, batata-doce e cereais integrais, que fortalecem o baço. Hábitos saudáveis : evite comer em excesso e mantenha horários regulares para as refeições.

: evite comer em excesso e mantenha horários regulares para as refeições. Equilíbrio emocional: a preocupação excessiva enfraquece o baço, então práticas de relaxamento como massagem e Acupuntura são recomendadas.

Outono

Significado : o outono é a estação da introspecção e do recolhimento.

: o é a estação da introspecção e do recolhimento. Elemento : Metal

: Metal Órgãos : pulmões e intestino grosso, relacionados à respiração e à eliminação de toxinas.

: e intestino grosso, relacionados à respiração e à eliminação de toxinas. É ideal para : o recolhimento, introspecção e desapego, pois o Qi começa a diminuir e preparar o corpo para o inverno.

: o recolhimento, introspecção e desapego, pois o Qi começa a diminuir e preparar o corpo para o inverno. Cuidado com: a tristeza ou melancolia, que podem surgir se não houver uma liberação emocional adequada.

Dicas para equilibrar a energia do outono:

Alimentação : prefira alimentos de sabor picante, por exemplo, gengibre, alho e cebola, que fortalecem os pulmões e estimulam a circulação de Qi.

: prefira alimentos de sabor picante, por exemplo, gengibre, alho e cebola, que fortalecem os pulmões e estimulam a circulação de Qi. Hidratação e umidade : o ar seco pode afetar os pulmões; consuma sopas nutritivas e chás para manter a umidade corporal.

: o ar seco pode afetar os pulmões; consuma sopas nutritivas e chás para manter a umidade corporal. Práticas respiratórias: exercícios de respiração profunda e meditação são excelentes para fortalecer os pulmões e melhorar a imunidade.

Inverno

Significado : o inverno simboliza a preservação e o descanso.

: o simboliza a preservação e o descanso. Elemento : Água

: Água Órgãos : rins e bexiga, órgãos responsáveis pela vitalidade e pelo armazenamento da energia essencial (Jing).

: e bexiga, órgãos responsáveis pela vitalidade e pelo armazenamento da energia essencial (Jing). É ideal para : repouso, conservação de energia e fortalecimento do sistema imunológico. O Qi se concentra em preservar e armazenar energia para o próximo ciclo.

: repouso, conservação de energia e fortalecimento do sistema imunológico. O Qi se concentra em preservar e armazenar energia para o próximo ciclo. Cuidado com: o excesso de atividades físicas e emocionais, que podem desgastar a energia vital e enfraquecer o sistema imunológico.

Dicas para equilibrar a energia do inverno:

Alimentação : consuma alimentos quentes e nutritivos, como sopas, caldos, feijões e raízes. Evite alimentos frios e crus, que podem enfraquecer os rins.

: consuma alimentos quentes e nutritivos, como sopas, caldos, feijões e raízes. Evite alimentos frios e crus, que podem enfraquecer os rins. Descanso e introspecção : o inverno pede mais repouso; respeite a necessidade de dormir mais e reduzir atividades extenuantes.

: o inverno pede mais repouso; respeite a necessidade de dormir mais e reduzir atividades extenuantes. Cuidados com o frio: proteja os rins usando roupas quentes e evite exposição excessiva ao vento e à umidade.

Como viver melhor a transição entre as estações

As estações do ano têm um impacto profundo no nosso corpo e nas nossas emoções. Cada estação traz consigo oportunidades e desafios que podem mexer com nossa saúde física, emocional e energética.

A Medicina Chinesa nos ensina a respeitar o ritmo natural do nosso corpo, ajustando nossa alimentação, atividades e práticas para cada fase do ano. Ao viver em harmonia com as estações, podemos manter o equilíbrio e a vitalidade ao longo de todo o ano.

Além de seguir as dicas específicas para cada estação compartilhadas aqui, a Acupuntura é uma ferramenta poderosa para uma harmonização mais profunda e personalizada.

Através do agulhamento, é possível equilibrar a energia dos órgãos, fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças antes que se manifestem.

Se você deseja potencializar sua saúde e alinhar-se ao ritmo natural das estações, o acompanhamento com um profissional de MTC pode trazer benefícios profundos e duradouros.

Eric Flor

Eric Flor é terapeuta integrativo formado em fisioterapia, acupunturista e mestre em Reiki. Faz atendimentos online e presenciais em João Pessoa com Auriculoterapia, Ventosaterapia, Moxaterapia, Orgoniteterapia, Cristalterapia e Pranic Healing (Cura Prânica) na promoção de saúde em todos níveis, equilíbrio e bem-estar.

eriflorfrancisco@gmail.com

