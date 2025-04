Tratamentos para Doença de Parkinson: terapias integrativas e naturais que podem ajudar

Neste Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, celebrado em 11 de abril, vamos falar sobre os tratamentos para Parkinson que vão além dos medicamentos.

Nesse sentido, existem terapias naturais e holísticas que podem atuar de forma integrativa no controle dos sintomas e na melhora da qualidade de vida.

Entre essas opções estão, por exemplo, homeopatia, óleos essenciais, florais e outras práticas que ajudam a lidar com tremores, rigidez muscular, ansiedade e distúrbios do sono.

É fundamental destacar que essas terapias naturais não substituem o tratamento médico convencional, mas podem atuar como aliadas importantes, oferecendo abordagens complementares que consideram a pessoa de forma integral.

Leia também: Como tratar depressão e ansiedade com terapias naturais

O que é a Doença de Parkinson e como ela se manifesta?

A Doença de Parkinson é um distúrbio neurodegenerativo progressivo que afeta o sistema nervoso central. Os sintomas mais comuns incluem:

Tremores em repouso

Rigidez muscular

Lentidão de movimentos

Alterações na fala e na escrita

Distúrbios do sono e do humor

Embora o tratamento convencional envolva medicamentos e fisioterapia, muitas pessoas buscam formas complementares de alívio dos sintomas e também para potencializar o tratamento da Doença de Parkinson.

Tratamentos integrativos funcionam para doença de Parkinson?

Muitos pacientes buscam terapias complementares por diversas razões, como os efeitos colaterais dos medicamentos tradicionais ou o desejo de controlar a doença de maneira mais “natural”.

Não está errado. Mas a verdadeira intenção da medicina integrativa é tratar a origem da doença, que pode estar ligada a aspectos emocionais, energéticos e espirituais.

Assim, enquanto os tratamentos alopáticos (medicamentos e cirurgias) atuam no corpo físico, os tratamentos integrativos atendem ao campo holístico, que leva em consideração fatores emocionais, espirituais e energéticos.

Por isso, a consulta integrativa costuma considerar elementos no campo das sensações, emoções, sonhos, dentre outros que não são comuns à medicina alopática.

Estudos científicos têm explorado o potencial de terapias naturais, como fitoterapia, acupuntura, homeopatia e suplementos nutricionais.

Principais terapias integrativas para quem tem Parkinson

Vamos conhecer agora algumas das opções mais procuradas entre os tratamentos naturais para doença de Parkinson:

1. Homeopatia

A Homeopatia é um sistema de medicina alternativa desenvolvido no final do século XVIII pelo médico alemão Samuel Hahnemann.

Assim, a ideia central da homeopatia é que substâncias que causam sintomas em uma pessoa saudável podem, em doses muito diluídas, tratar os mesmos sintomas em uma pessoa doente.

Esse princípio é conhecido como “similia similibus curentur”, que significa “os semelhantes curam os semelhantes”.

Um estudo publicado em Homeopathy (2007), intitulado “Homeopathic Treatment in Parkinson’s Disease: A Pilot Study”, avaliou os efeitos da homeopatia em pacientes com Parkinson.

Os 30 participantes relataram melhorias subjetivas, como redução de tremores e rigidez, embora uma pequena parcela não tenha sentido diferença.

2. Florais

A Terapia com Florais é um tipo de tratamento complementar desenvolvido por Edward Bach nos anos 1930. O médico homeopata britânico acreditava que emoções negativas, como medo, ansiedade e tristeza, poderiam ser causas subjacentes de doenças físicas.

Nesse sentido, estudou essências preparadas a partir de flores e plantas, com o objetivo de tratar aspectos emocionais e psicológicos de uma pessoa.

Assim, ao atuar no campo energético do indivíduo, os florais ajudam a suavizar desequilíbrios emocionais que, segundo Bach, podem levar ao desenvolvimento de doenças físicas.

Estudos, como o publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine (2011), mostraram que os florais de Bach podem melhorar a qualidade de vida e reduzir a ansiedade em pacientes com Parkinson, embora não tenha havido mudanças significativas nos sintomas motores da doença.

Flores podem ser usadas no preparo de comidas

3. Fitoterapia

A fitoterapia utiliza substâncias bioativas presentes nas plantas, como alcaloides, flavonoides, terpenos, taninos e glicosídeos, para beneficiar o organismo. Estes compostos podem atuar de várias formas no corpo, como:

Anti-inflamatórios

Antioxidantes

Antibacterianos e antivirais

Calmantes e ansiolíticos

Estimulantes do sistema imunológico

Reguladores hormonais

As plantas podem ser usadas de diversas formas, como em infusões, decoções, extratos líquidos, óleos essenciais, pomadas ou cápsulas.

Estudos como o publicado na Phytotherapy Research (2014) indicam que a curcumina (composto encontrado no açafrão) tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que podem proteger as células nervosas e melhorar o desempenho motor em pacientes com Parkinson.

Veja aqui um Guia de plantas e ervas e para que servem

4. Outras práticas integrativas

Além das terapias já mencionadas, muitas pessoas com Parkinson se beneficiam de outras práticas integrativas, como:

Acupuntura : alívio de dores e tensões musculares

: alívio de dores e tensões musculares Aromaterapia : óleos essenciais podem reduzir os efeitos colaterais de medicações e relaxar o corpo

: podem reduzir os efeitos colaterais de medicações e relaxar o corpo Reiki : fortalecimento emocional e mental

: fortalecimento emocional e mental Meditação e Yoga : melhora do equilíbrio e da calma interior

: melhora do equilíbrio e da calma interior Suplementos nutricionais: estudos sugerem que a deficiência de vitamina D pode agravar os sintomas, e a suplementação pode ajudar a melhorar a função motora.

Portanto, escolha aquela que fizer mais sentido para você!

Benefícios e limitações das terapias alternativas

Benefícios

Promovem bem-estar integral (corpo, mente e emoções)

Reduzem o estresse, o que pode diminuir sintomas secundários

Não possuem efeitos colaterais

Atuam na origem da doença para eliminação da causa

Limitações

Não substituem o tratamento médico convencional

Resultados podem variar muito entre as pessoas

Podem demorar mais para apresentar efeitos

O que considerar antes de aderir a terapias naturais

Antes de iniciar qualquer tratamento natural para doença de Parkinson, leve em conta:

Converse com seu neurologista ou equipe médica

Busque terapeutas especializados e com formação sólida

Monitore os resultados e adapte as práticas conforme necessidade

Tenha em mente que o processo terapêutico integrativo é específico para cada indivíduo e, além disso, exige comprometimento na restauração emocional.

FAQ: Perguntas frequentes sobre terapias naturais para Parkinson

1. Terapias alternativas podem curar o Parkinson?

Não. Elas não curam, mas ajudam a lidar melhor com os sintomas e melhoram a qualidade de vida.

2. Homeopatia é segura para quem já toma medicamentos para Parkinson?

Sim, desde que acompanhada por profissional habilitado e alinhada com a equipe médica.

3. Qual óleo essencial é bom para Parkinson?

Óleo Essencial de Lavanda (Lavandula angustifolia) e Óleo Essencial de Alecrim (Rosmarinus officinalis).

4. Florais têm efeito colateral?

Não há relatos de efeitos colaterais, mas é importante seguir a orientação correta.

5. Meditação e Yoga ajudam de verdade?

Sim, estudos mostram que essas práticas reduzem ansiedade, melhoram o equilíbrio e o bem-estar geral.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Rachel das Flores

Rachel das Flores é terapeuta integrativa sistêmica e sintonizadora do Sistema Floral Celta. Autora de livros e professora de cursos profissionalizantes, atende online com Astrologia, prática oracular e Numerologia para identificar bloqueios emocionais e oferece acompanhamento em Florais.

contato@cozinhadojardim.com

O post Tratamentos para Doença de Parkinson: terapias integrativas e naturais que podem ajudar apareceu primeiro em Personare.