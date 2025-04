Páscoa tensa e agitada: as previsões da semana de 13 a 19/04

As previsões da semana de 13 a 19/04 indicam irritação e agito em pleno feriadão da Páscoa. A Astrologia aponta uma sequência de dias tumultuados, graças a aspectos planetários de tensão.

O principal é uma quadratura entre o Sol e Marte, que amplifica os riscos de conflitos e acidentes, especialmente no ambiente doméstico. A conjunção entre Vênus e Saturno também contribui para a sensação de incômodo ou de restrição.

Além disso, a semana reserva mudanças significativas na energia de muitos astros, afinal Mercúrio ingressa em Áries, Marte ingressa em Leão e o Sol entra em Touro.

Resumo das previsões da semana de 13 a 19/04:

Toda a semana: Sol em quadratura com Marte

Sol em quadratura com Marte Toda a semana: Mercúrio em conjunção com Netuno

Mercúrio em conjunção com Netuno Toda a semana: Vênus em conjunção com Saturno

Vênus em conjunção com Saturno Até terça-feira (15): Mercúrio em conjunção com Saturno

Mercúrio em conjunção com Saturno A partir de quarta-feira (16): Mercúrio em Áries

Mercúrio em Áries Até quinta-feira (17): Vênus em trígono com Marte e ambos em sextil com Urano

Vênus em trígono com Marte e ambos em sextil com Urano A partir de quinta-feira (17): Marte em trígono com Netuno

Marte em trígono com Netuno A partir de sexta-feira (18): Marte em Leão

Marte em Leão A partir de sábado (19): Sol em Touro

Estes são os principais trânsitos das previsões da semana de 13 a 19/04. Em seguida, veja mais detalhes e descubra como se preparar para os próximos dias.

Esta análise é mais abrangente, válida para todas as pessoas. Mas você pode entender como é a atuação dos planetas, especificamente, na sua vida. Para isso, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Irritação e agito na quadratura Sol/Marte

A semana tende a ser de bastante irritação e agitação, devido à quadratura entre o Sol e Marte, o planeta mais bélico da Astrologia. Este aspecto tenso fica exato no domingo de Páscoa (20), mas seus efeitos já serão sentidos nos dias que o antecedem.

Por isso, é preciso atenção a uma queda de braço entre duas forças dissonantes:

de um lado, nossa faceta ariana, cheia de iniciativa, quer seguir em frente;

de outro, Marte em Câncer (até quinta-feira) traz à tona questões de medo e proteção, mexendo com o nosso emocional.

Câncer tem muito a ver com vida doméstica, lar e pessoas próximas. Além disso, Marte rege as armas e a agressividade, mas também pode se manifestar como correria e agitação.

Assim, nesta semana há risco de episódios como:

acidentes domésticos;

problemas musculares, dores de cabeça, pressão alta e inflamações;

aumento de crimes e confrontos;

incêndios;

conflitos e disputas territoriais – físicos ou simbólicos – entre países ou grupos.

Soma-se a isso o fato de estarmos na Lua Cheia, associada à expansão e ao transbordamento. Portanto, é um cenário propício para a ebulição e até explosão das tensões.

Tudo isso mostra que precisamos dosar a nossa energia. Procure o equilíbrio em meio à agitação e irritação, para evitar conflitos desnecessários com pessoas queridas – lembre-se de que a Páscoa vem aí, com possíveis reuniões familiares.

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

A quadratura do Sol com Marte pode se manifestar como irritação e agitação em diferentes áreas da sua vida, dependendo do seu Mapa Astral.

Para saber que área é essa, siga o passo a passo:

Acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça login ou cadastre-se, preenchendo seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Sol na Casa…” . Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com o Sol na Casa 7.

. Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com o Sol na Casa 7. Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Mercúrio e Saturno ampliam preocupações

Até terça-feira (15), a conjunção entre Mercúrio e Saturno põe um pouco mais de lenha nessa fogueira. Afinal, este é um aspecto que pode sinalizar preocupação e trabalho.

Em uma semana com os nervos à flor da pele, portanto, essa conjunção astral pode contribuir para uma sensação de agitação e sobrecarga emocional.

Veja aqui 5 formas de aliviar o estresse

Conjunção Mercúrio/Netuno tumultua o dia a dia

Na terça-feira (17), viveremos o ápice da conjunção entre Mercúrio e Netuno, mas a energia tensa deste aspecto estará presente durante toda a semana.

Mercúrio conjunto com Netuno se manifesta como mais uma fonte de irritação, a partir de um cotidiano tumultuado e atrapalhado.

Sabe aquela informação truncada? Você fala uma coisa, e a pessoa entende outra? Essa é a cara desse aspecto. Podemos, inclusive, esperar falhas estranhas e inesperadas em sistemas, aparelhos e Internet.

Vênus/Saturno: o desconforto com limites

Por fim, a semana tem outro aspecto de tensão. A conjunção de Vênus com Saturno fica exata na quinta-feira da outra semana (24), mas seus efeitos já estão por aí.

Este aspecto prolongado de abril se manifesta como um período de avaliação das relações e de imposição de limites.

Vênus em conjunção com Saturno pode turbinar a irritação de diferentes formas. Por exemplo:

desconforto com o limite imposto por outra pessoa, em descompasso com a nossa vontade;

crença de que o outro está errado ou nos levando em pouca consideração.

Por outro lado, este aspecto também pode nos fazer pensar melhor nas nossas ações. Afinal, elas têm consequências e nem sempre estão alinhadas com o que desejamos.

Assim, Vênus/Saturno tende a trazer diplomacia, nos convidando a recuar quando nos excedermos ou, ainda, pedir desculpas.

Além disso, será preciso atenção em pontos específicos:

alguns questionamentos de autoestima podem surgir, pois há tendência a fazermos mais críticas à nossa aparência;

podem surgir, pois há tendência a fazermos mais críticas à nossa aparência; as celebrações familiares podem trazer à tona dores do passado ;

; as restrições financeiras podem ficar mais evidentes;

podem ficar mais evidentes; o cansaço acumulado pode vir cobrar a conta.

Assim, a dica para esta semana puxada é procurar ser flexível e negociar. A lição de Vênus em conjunção com Saturno é saber se relacionar. Esse, aliás, é um dos grandes temas desse mês de abril.

Pense sobre o seguinte:

Será que eu sei quais são meus limites e necessidades?

E sei colocar isso de uma forma apropriada?

Com essas respostas, será possível lidar com este período com mais clareza.

Bons aspectos entre Vênus, Marte e Urano

Apesar da agitação, haverá boas oportunidades para aliviar as tensões. Até quinta-feira (17), sentiremos as boas energias do trígono entre Vênus em Peixes e Marte em Câncer, aspecto que ficou exato em 06/04. Além disso, ambos os planetas estarão em sextil com Urano em Touro.

Esses são aspectos harmoniosos, que podem se manifestar como relações de sinergia e acolhimento, muito próprio dos signos de Água. Também serão favorecidas a empatia e as ideias criativas.

Além disso, essa formatação astral ajuda nos negócios. Mesmo que essa área esteja passando por uma fase de avaliação (por conta da conjunção Vênus/Saturno), alguns negócios podem ser acelerados.

Fique de olho em compras e vendas de ocasião, que tendem a ser vantajosas, em especial quando você já tem algum conhecimento para poder chegar a esta conclusão.

Mercúrio em Áries: bom momento para decisões ágeis

Na quarta-feira (16), Mercúrio ingressa em Áries, após passar um período curtinho em Peixes por causa da retrogradação. Será uma grande mudança na forma como nos comunicamos.

Se Mercúrio em Peixes tinha uma vibe mais imaginativa e dada a indiretas, em Áries, as pessoas vão falar mais diretamente o que querem e o que pensam.

Isso tem um lado positivo e outro negativo. Tudo vai depender de como empregamos essa energia. Há o risco do sincericídio, mas, se bem dosado, esse ímpeto ariano facilita bastante a tomada de decisões ágeis. Vamos querer fazer a vida andar!

Lembrando que, até recentemente, Mercúrio estava retrógrado, o que limitava nossa capacidade de tomar decisões assertivas. Portanto, agora é a hora de olhar com atenção para as questões que vínhamos empurrando com a barriga.

Marte em trígono com Netuno: permita-se relaxar

A partir de quinta-feira (17), sentimos a energia do trígono entre Marte e Netuno, um aspecto de muita empatia e inspiração que fica exato no domingo (19).

Este é um bom momento para pensar mais no conjunto e agir de forma mais harmoniosa, em prol do bem comum.

Além disso, esse trígono fala em relaxar. Ou seja, vale aproveitar o feriadão de Páscoa para descansar e fugir da rotina desgastante. Lugares com água, massagens e oportunidades de relaxamento têm muito a ver com este aspecto.

Marte em Leão: é hora de brilhar

Na sexta-feira (18), tem início um dos ciclos mais glamourosos da Astrologia: Marte ingressará no signo de Leão, onde permanece até 17 de junho.

Marte fica muito poderoso quando está em Leão – e isso nos impõe a responsabilidade de saber usar bem esse poder.

Marte em Leão traz uma disposição para mostrar a cara. Leão é o signo da identidade, é transparente, não esconde nada, enquanto Marte, entre outros simbolismos, é o planeta da coragem. E tudo isso é ótimo!

No entanto, Leão pode ser teimoso e orgulhoso, deixando o ego falar mais alto. Assim, será preciso lapidar o excesso de orgulho, especialmente nos próximos dias. Isso porque estamos sob os efeitos da oposição de Marte com Plutão, que terá seu ápice em 26/04.

Se soubermos equilibrar o orgulho e o brilho desse ciclo, há boas chances de nos destacarmos. Até porque Marte em Leão tem muita energia, trazendo um acréscimo na nossa vitalidade, inclusive para o lazer e para a criatividade.

Foco no “eu”

A transição de Marte de Câncer para Leão também simboliza uma virada de página:

em Câncer, nossa atenção estava muito voltada para a casa, a família e as pessoas próximas;

em Leão, o foco estará em nós, no nosso desenvolvimento e na diversão.

Aliás, esse é um movimento natural de oscilação do zodíaco. Sempre que nos dedicamos demais aos outros, em seguida, vem um novo ciclo que nos lembra de priorizarmos os nossos interesses individuais. Pois agora é a vez de dar vazão ao nosso “eu”.

Sol em Touro chama para o que importa

No domingo (19), o Sol entra no signo de Touro, deixando para trás o clima de correria e trazendo o desejo de pisar no freio para focar no que realmente importa.

Este é o momento de buscar estabilidade e segurança para construir algo sólido para o futuro. Afinal, Touro é o signo que valoriza o passo a passo, sem pressa. Portanto, vale aproveitar o período para focar nas nossas prioridades e trabalhar em projetos de longo prazo.

Lembre-se: Sol em Touro ajuda a escolher as batalhas que realmente trarão resultados duradouros. Não adianta correr – é preciso persistir com qualidade e paciência!

Saiba tudo sobre o Mês de Touro

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Páscoa tensa e agitada: as previsões da semana de 13 a 19/04 apareceu primeiro em Personare.