Fim de Vênus retrógrado: o que melhora agora na sua vida

Estamos chegando ao fim de Vênus retrógrado! Depois de 42 dias de revisões e reflexões intensas, o trânsito de Vênus retrógrado termina neste dia 12 de abril de 2025.

Agora, começa uma fase mais fluida e de maior clareza para assuntos como relacionamentos, autoestima e dinheiro.

Principais conclusões

O fim de Vênus retrógrado abre caminho para mais fluidez em relações e finanças .

e . Decisões importantes que estavam em pausa agora podem ser tomadas com mais segurança.

que estavam em pausa agora podem ser tomadas com mais segurança. Reflexões feitas durante a retrogradação podem guiar novas atitudes.

Retomar projetos ou conversas deixadas em suspenso agora tende a funcionar melhor.

deixadas em suspenso agora tende a funcionar melhor. Términos e recomeços podem ocorrer, mas com mais maturidade e clareza.

Vamos explicar tudo isso e como o que melhora especificamente na sua vida a partir de agora.

Entendendo o fim de Vênus retrógrado

Antes de falarmos sobre o que vem agora, vamos lembrar um pouco do que Vênus retrógrado nos trouxe. Entre 01 de março e 12 de abril de 2025, Vênus esteve retrógrado, o que significa que, do ponto de vista da Terra, o planeta parecia andar para trás no céu.

Esse movimento simbólico esteve ligado a um período de revisão profunda nos temas regidos por Vênus:

Amor e relações afetivas

Dinheiro e valores pessoais

Autoestima, beleza e prazer

Por isso, durante esse período, muitos de nós fomos convidados a refletir sobre a nossa individualidade nas relações, a revisar como nos posicionamos em relação aos outros e a analisar nossas finanças e autoestima.

Agora que a retrogradação acabou, esses assuntos voltam a seguir com mais naturalidade. Assim, conversas empacadas podem destravar, pendências financeiras podem se resolver e relações ganham mais definição.

O que Vênus retrógrado revelou em 2025?

Vênus retrógrado 2025 começou em Áries e terminou em Peixes.

Na fase de Áries, o trânsito nos desafiou a revisar nossa individualidade nos relacionamentos e a buscar mais coragem para agir, sem impulsividade.

Já em Peixes, a retrogradação nos convidou a refletir sobre os excessos de idealização e a romantização de relações e situações passadas.

Lições de Vênus retrógrado em Áries (01/03 – 21/03) : O que ficou claro nesse período foi a necessidade de coragem emocional . Muitos questionaram sua autonomia nos relacionamentos e perceberam onde estavam deixando de se colocar como prioridade.

: O que ficou claro nesse período foi a necessidade de . Muitos questionaram sua e perceberam onde estavam deixando de se colocar como prioridade. Lições de Vênus retrógrado em Peixes (22/03 – 12/04): Já na segunda parte da retrogradação, com Vênus em Peixes, o período trouxe mais sensibilidade, mas também idealização excessiva. Foi quando muitos tiveram que lidar com a tentação de reviver relações passadas, mesmo quando essas já tinham cumprido seu ciclo.

O que melhora com o fim de Vênus retrógrado

Veja algumas áreas em que você pode sentir alívio e avanço:

Decisões amorosas mais seguras. Durante a retrogradação, foi comum sentir dúvidas sobre o que se quer em um relacionamento ou até mesmo reencontros com pessoas do passado. Agora, fica mais fácil identificar o que faz sentido de verdade e agir com mais segurança.

Durante a retrogradação, foi comum sentir dúvidas sobre o que se quer em um relacionamento ou até mesmo reencontros com pessoas do passado. Agora, fica mais fácil identificar o que faz sentido de verdade e agir com mais segurança. Relacionamentos fluem melhor: a partir de agora, há menos chances de discussões e conflitos por falta de clareza ou falhas de comunicação.

a partir de agora, há menos chances de discussões e conflitos por falta de clareza ou falhas de comunicação. Organização financeira mais clara: Despesas inesperadas, dificuldades em negociar ou falta de foco nos investimentos são características de Vênus retrógrado. Com o término desse período, você pode sentir mais clareza para organizar sua vida financeira.

Despesas inesperadas, dificuldades em negociar ou falta de foco nos investimentos são características de Vênus retrógrado. Com o término desse período, você pode sentir mais clareza para organizar sua vida financeira. Retomada de negociações financeiras: se durante a retrogradação é melhor refletir do que agir, agora você pode fazer compras e investimentos importantes com mais clareza.

se durante a retrogradação é melhor refletir do que agir, agora você pode fazer compras e investimentos importantes com mais clareza. Retorno de cirurgias e procedimentos estéticos: Se você teve evitou cirurgias e procedimentos estéticos não habituais, agora você colocá-los em prática, pois há menos chance dos resultados estéticos não agradarem.

Coisas a considerar antes de agir agora

Não precisa sair correndo para resolver tudo: respeite seu ritmo

Use os aprendizados de Vênus retrógrado para tomar decisões mais conscientes

para tomar decisões mais conscientes Avalie o que merece mesmo ser retomado e o que ficou no passado por razão justa

Exemplo prático: se você estava em dúvida sobre um namoro que recomeçou durante a retrogradação, espere mais alguns dias, avalie o que sente, converse com calma. A resposta tende a ficar mais clara.

Qual parte da sua vida pode sentir mais o fim de Vênus retrógrado?

Uma parte específica da sua vida foi impactada pela retrogradação de Vênus. Essa parte é determinada pela Casa do seu Mapa que estava sendo ativada pelo trânsito.

Ou seja, pode ser que você viveu essas revisões de Vênus retrógrado na área do dinheiro, na saúde, nos relacionamentos ou na carreira. Portanto, agora que ele acaba, essa parte da sua vida pode sentir um alívio e deslanchar.

Para saber qual é essa área, siga este passo a passo rápido, fácil e gratuito:

Acesse o Horóscopo Personalizado

Então, veja a lista lateral esquerda. Ali está a sua previsão personalizada. Procure por Vênus numa Casa, como na imagem abaixo.

No exemplo, veja que a pessoa está com o trânsito de Vênus sobre a Casa 11.

Por isso, com o fim de Vênus retrógrado, ela vai sentir a área da vida ligada a essa Casa melhorar.

A área da sua vida que será favorecida é:

Casa 1: autoestima e imagem pessoal.

Casa 2: dinheiro e, além disso, sua vida material.

Casa 3: comunicação e mídias. Mas também seus irmãos, vizinhos e transportes.

Casa 4: família, progenitores e suas raízes.

Casa 5: prazer, criatividade, identidade, filhos.

Casa 6: saúde, trabalho e rotina.

Casa 7: relacionamentos, parceria e inimigos.

Casa 8: valor da outra pessoa, encerramentos e sombras. Mas também crises e transformações.

Casa 9: viagens internacionais, estudos, espiritualidade e processos jurídicos.

Casa 10: carreira e propósito de vida

Casa 11: amigos, papel e projeção social e política.

Casa 12: medos, inconsciente, empatia e sacrifícios.

FAQ: perguntas frequentes sobre o fim de Vênus retrógrado

1. Até quando Vênus fica retrógrado?

Em 2025, Vênus retrógrado começa em 01/03 e vai até 12/04. Vênus retrógrado é um fenômeno astrológico pouco compreendido porque acontece a cada um ano e meio, mais ou menos.

2. O que muda com o fim de Vênus retrógrado?

As áreas de amor e dinheiro voltam a fluir melhor. Decisões e negociações ficam mais claras. Mas cada pessoa pode sentir isso especialmente em uma área da vida, que você descobre no Horóscopo Personalizado.

3. O que acontece com meus relacionamentos após o fim de Vênus retrógrado?

Se você passou por dúvidas ou desentendimentos durante o período retrógrado, esse é o momento para buscar mais clareza. As conversas que estavam empacadas podem agora fluir melhor, e há menos tendência a mal-entendidos. Além disso, relacionamentos que passaram por crises durante a retrogradação podem, inclusive, encontrar um novo caminho, com mais maturidade.

4. Posso voltar com um ex agora que Vênus está direto?

Pode, mas vale considerar o que motivou a separação. Portanto, não decida por impulso.

5. É seguro fazer compras importantes agora?

Sim, desde que você se sinta confiante e tenha feito as revisões necessárias durante a retrogradação.

