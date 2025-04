É ruim iniciar algo num Ano 9? Numerólogo responde

Uma publicação compartilhada por Personare (@personareoficial)

Quando a Numerologia orienta, e não limita

A pergunta dessa mãe revela um movimento positivo, porque mostra que as pessoas estão conhecendo e levando mais a sério os ciclos numerológicos.

Por outro, é preciso cuidado para que esse interesse não vire rigidez — como quando se evita tomar qualquer decisão durante Mercúrio Retrógrado ou na Lua Minguante.

A Numerologia (assim como a Astrologia e o Tarot) é uma ferramenta de autoconhecimento que ajuda a entender os ciclos da vida e agir com mais consciência.

O problema começa quando o conhecimento vira medo: deixar de fazer algo importante por estar “fora do ciclo ideal” é perder o foco da proposta da Numerologia.

A Numerologia não é pra engessar. É pra orientar.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

