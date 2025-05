Cada dor no corpo pode ser um trauma da infância

É possivel que o seu corpo possa estar contando a história que sua mente esqueceu. A ciência e as terapias integrativas já reconhecem: uma dor no corpo pode ser trauma da infância.

Isso porque o nosso corpo guarda memórias emocionais — e, quando essas feridas não são cuidadas, elas encontram formas de se manifestar fisicamente.

A raiva reprimida pode gerar desconfortos no fígado e no estômago.

A tristeza pode se expressar como aperto no peito ou dificuldade para respirar.

O medo, por sua vez, pode se instalar na lombar, na pélvis e até nos joelhos.

Mas esses são apenas alguns exemplos de como o corpo se torna um espelho do que sentimos — e, muitas vezes, do que não conseguimos expressar.

Neste artigo, você vai entender como os traumas emocionais da infância se manifestam no corpo, quais são as principais feridas emocionais e como práticas como acupuntura, florais, meditação, Reiki e Pranic Healing podem ajudar no processo de cura.

O que o trauma tem a ver com dor no corpo?

O trauma não é apenas uma cicatriz invisível no tempo, mas uma experiência viva que pode ecoar por toda a vida, influenciando pensamentos, emoções e relações. Por isso, uma dor no corpo pode ser trauma da infância.

Dentro de cada um de nós existem feridas emocionais que, quando não cuidadas, se tornam lentes através das quais enxergamos o mundo.

Assim, algumas das feridas emocionais são:

Rejeição

Abandono

Humilhação

Traição

Injustiça

Todas essas marcas afetam profundamente nossa autoestima, segurança e capacidade de confiar nos outros.

Mas há um caminho para a cura. E esse caminho para por compreender essas feridas. É sobre isso que falaremos a seguir.

Trauma emocional no corpo: o que diz a neurobiologia

Eventos traumáticos ativam o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), provocando liberação excessiva de cortisol e catecolaminas. Assim, em níveis elevados e de forma constante, essas substâncias afetam o funcionamento de áreas importantes do cérebro:

Amígdala : hiperatividade emocional

: hiperatividade emocional Hipocampo : falhas na consolidação da memória

: falhas na consolidação da memória Córtex pré-frontal: dificuldade de regulação emocional e controle de impulsos

Nesse sentido, no corpo, essas emoções se manifestam como:

Tensões musculares

Dores crônicas

Distúrbios digestivos

Falta de ar

Fadiga persistente

Assim, o corpo se torna um mapa emocional de nossas experiências, armazenando memórias de traumas e expressando suas consequências.

Onde cada trauma dói no corpo?

Rejeição – A dor de não se sentir suficiente

Pessoas que carregam essa ferida costumam sentir que não pertencem, que não são desejadas ou valorizadas.

Isso porque a rejeição gera um medo profundo de ser esquecido ou ignorado, levando ao isolamento emocional e à dificuldade em aceitar amor e reconhecimento.

No corpo: Pode se manifestar como tensão no pescoço e ombros, problemas de pele (como alergias e eczemas), enxaquecas frequentes e cansaço extremo devido à constante vigilância contra possíveis sinais de rejeição.

Pode se manifestar como tensão no pescoço e ombros, problemas de pele (como alergias e eczemas), enxaquecas frequentes e cansaço extremo devido à constante vigilância contra possíveis sinais de rejeição. Comportamento: Tendência a se isolar para evitar a dor da rejeição, busca incessante por validação externa, padrões de autossabotagem e, além disso, dificuldade em estabelecer relações autênticas, com medo de não ser suficiente.

Abandono – O medo de ficar só

Gera um medo avassalador da solidão e uma necessidade constante de atenção e afeto. Por isso, quem tem essa ferida emocional pode criar relações de dependência afetiva e viver na expectativa de que os outros supram suas necessidades emocionais.

No corpo: Sensação de vazio no estômago, dificuldades respiratórias, dores musculares generalizadas e um cansaço profundo gerado pelo medo de ser deixado para trás.

Sensação de vazio no estômago, dificuldades respiratórias, dores musculares generalizadas e um cansaço profundo gerado pelo medo de ser deixado para trás. Comportamento: Relações marcadas por apego excessivo, ciúme e insegurança. Além disso, essas pessoas podem desenvolver padrões de comportamento ansioso, como necessidade de contato frequente ou medo de serem esquecidas por amigos e parceiros.

Humilhação – O peso de se sentir pequeno

Essa ferida nasce do sentimento de vergonha e da crença de que a própria existência é um fardo para os outros.

Assim, muitas vezes, essas pessoas cresceram sendo ridicularizadas ou excessivamente criticadas, o que resulta em uma autocensura constante e dificuldade em se expressar.

No corpo: Problemas digestivos, dores nas costas, ganho de peso como mecanismo de defesa e tensão na mandíbula devido à repressão de palavras e emoções.

Problemas digestivos, dores nas costas, ganho de peso como mecanismo de defesa e tensão na mandíbula devido à repressão de palavras e emoções. Comportamento: Tendência a se colocar sempre em segundo plano, dificuldade em estabelecer limites, busca por agradar os outros a qualquer custo e, além disso, medo de se expor ou falhar em público.

Traição – O medo de confiar

Essa ferida surge quando há uma quebra de confiança significativa na infância, criando adultos que sentem necessidade de controle sobre tudo e todos.

O medo de ser enganado ou traído gera desconfiança crônica e dificuldade em delegar ou compartilhar responsabilidades.

No corpo: Mandíbula tensionada, dores de cabeça frequentes, problemas de pressão arterial e, além disso, dificuldade em relaxar completamente.

Mandíbula tensionada, dores de cabeça frequentes, problemas de pressão arterial e, além disso, dificuldade em relaxar completamente. Comportamento: Necessidade de estar sempre no controle, desconfiança constante, impaciência e dificuldade em aceitar ajuda dos outros.

Injustiça – A exigência de ser perfeito

Pessoas com essa ferida tendem a ser extremamente críticas consigo mesmas e com os outros. O perfeccionismo é uma armadura contra a dor, e a constante busca pela excelência pode levar ao esgotamento físico e mental.

No corpo: Dores na lombar , rigidez articular, sensação de frio nas extremidades e tendência a desenvolver doenças autoimunes devido ao excesso de autocobrança.

, rigidez articular, sensação de frio nas extremidades e tendência a desenvolver doenças autoimunes devido ao excesso de autocobrança. Comportamento: Exigência extrema, dificuldade em delegar tarefas, intolerância a falhas e uma busca constante por reconhecimento e aprovação externa.

Como curar traumas com práticas integrativas

Veja a seguir algumas práticas integrativas poderosas para lidar com o trauma da infância e a dor no corpo que você sente.

Quando aplicadas com constância e foco, elas podem ajudar a restaurar o equilíbrio, trazer alívio e permitir que a pessoa viva de maneira mais plena, leve e consciente.

Acupuntura

Através da estimulação de pontos específicos do corpo, a Acupuntura busca restaurar o equilíbrio do fluxo de energia vital do corpo, promovendo a cura física, mental e emocional.

Benefícios para as Feridas Emocionais:

Rejeição : A acupuntura ajuda a aliviar a sensação de isolamento e solidão, estimulando a liberação de endorfinas, melhorando a autoestima e promovendo a sensação de pertencimento.

: A acupuntura ajuda a aliviar a sensação de isolamento e solidão, estimulando a liberação de endorfinas, melhorando a autoestima e promovendo a sensação de pertencimento. Abandono : A técnica auxilia na cura das emoções ligadas à dependência e ao medo de estar só, proporcionando um profundo estado de relaxamento e conexão consigo mesmo.

: A técnica auxilia na cura das emoções ligadas à dependência e ao medo de estar só, proporcionando um profundo estado de relaxamento e conexão consigo mesmo. Humilhação : Alivia tensões físicas relacionadas à vergonha e ao sentimento de inadequação. A acupuntura também pode ajudar a desbloquear emoções reprimidas, restaurando a confiança pessoal.

: Alivia tensões físicas relacionadas à vergonha e ao sentimento de inadequação. A acupuntura também pode ajudar a desbloquear emoções reprimidas, restaurando a confiança pessoal. Traição : A prática é eficaz na redução da tensão emocional e da desconfiança, promovendo uma sensação de segurança e equilíbrio emocional.

: A prática é eficaz na redução da tensão emocional e da desconfiança, promovendo uma sensação de segurança e equilíbrio emocional. Injustiça: A acupuntura pode ajudar a suavizar o perfeccionismo e a rigidez mental, trazendo flexibilidade e maior aceitação de si e dos outros.

Florais de Bach

Cada essência floral é formulada para tratar emoções específicas, como medo, raiva, tristeza ou insegurança, com o objetivo de restaurar o equilíbrio emocional.

Benefícios para as Feridas Emocionais:

Rejeição : O Floral de Bach Centaury pode ser útil para aqueles que têm dificuldades em dizer “não” e que se sentem frequentemente submisso aos outros, ajudando a restaurar a autoconfiança e a autossuficiência.

: O Floral de Bach Centaury pode ser útil para aqueles que têm dificuldades em dizer “não” e que se sentem frequentemente submisso aos outros, ajudando a restaurar a autoconfiança e a autossuficiência. Abandono : Walnut é ideal para quem se sente vulnerável à solidão ou tem dificuldades em mudanças, pois oferece apoio durante transições emocionais e fortalece a sensação de segurança interna.

: Walnut é ideal para quem se sente vulnerável à solidão ou tem dificuldades em mudanças, pois oferece apoio durante transições emocionais e fortalece a sensação de segurança interna. Humilhação : Pine ajuda aqueles que têm o peso da autocrítica e da culpa, promovendo uma maior aceitação de si mesmos e eliminando sentimentos de vergonha.

: Pine ajuda aqueles que têm o peso da autocrítica e da culpa, promovendo uma maior aceitação de si mesmos e eliminando sentimentos de vergonha. Traição : Holly é um floral que trabalha questões de ciúmes, raiva e desconfiança, proporcionando cura para relações rompidas e restaurando o equilíbrio nas relações de confiança.

: Holly é um floral que trabalha questões de ciúmes, raiva e desconfiança, proporcionando cura para relações rompidas e restaurando o equilíbrio nas relações de confiança. Injustiça: Larch pode ajudar aqueles que lutam contra o perfeccionismo, dando confiança para se expressar sem a pressão de ser ”perfeito”, e Beech pode auxiliar na aceitação das falhas humanas.

Reiki

Através do Reiki, é possível desbloquear pontos de estagnação energética e promover o fluxo de energia vital por todo o corpo.

Benefícios para as Feridas Emocionais:

Rejeição : Reiki ajuda a restaurar o amor-próprio e a autoestima, promovendo uma conexão profunda com o eu interior e estimulando a cura das feridas da rejeição.

: Reiki ajuda a restaurar o amor-próprio e a autoestima, promovendo uma conexão profunda com o eu interior e estimulando a cura das feridas da rejeição. Abandono : A prática de Reiki transmite um sentimento de segurança, acolhendo e equilibrando as energias emocionais, especialmente aquelas relacionadas ao medo da solidão

: A prática de Reiki transmite um sentimento de segurança, acolhendo e equilibrando as energias emocionais, especialmente aquelas relacionadas ao medo da solidão Humilhação : Reiki dissolve bloqueios emocionais associados à vergonha e ao medo do julgamento, permitindo que a pessoa se expresse com autenticidade e se liberte de autocríticas.

: Reiki dissolve bloqueios emocionais associados à vergonha e ao medo do julgamento, permitindo que a pessoa se expresse com autenticidade e se liberte de autocríticas. Traição : O Reiki pode aliviar tensões relacionadas à desconfiança, restaurando a capacidade de confiar nos outros e em si mesmo.

: O Reiki pode aliviar tensões relacionadas à desconfiança, restaurando a capacidade de confiar nos outros e em si mesmo. Injustiça: Ajuda a suavizar padrões rígidos e perfeccionistas, promovendo maior flexibilidade emocional e aceitação de falhas, tanto próprias quanto dos outros.

Pranic Healing

A prática envolve a manipulação e reequilíbrio da energia nos centros energéticos do corpo (chakras), visando a restauração do bem-estar.

Benefícios para as Feridas Emocionais:

Rejeição : O Pranic Healing pode restaurar a confiança e autoestima, limpando bloqueios no campo energético e promovendo uma sensação de aceitação e acolhimento.

: O Pranic Healing pode restaurar a confiança e autoestima, limpando bloqueios no campo energético e promovendo uma sensação de aceitação e acolhimento. Abandono : Trabalha no fortalecimento do chakra do plexo solar e do coração, promovendo a segurança emocional e aliviando o medo da solidão.

: Trabalha no fortalecimento do chakra do plexo solar e do coração, promovendo a segurança emocional e aliviando o medo da solidão. Humilhação : Ajuda a liberar a energia estagnada relacionada à vergonha e ao sentimento de inferioridade, promovendo maior empoderamento e autoconfiança.

: Ajuda a liberar a energia estagnada relacionada à vergonha e ao sentimento de inferioridade, promovendo maior empoderamento e autoconfiança. Traição : O Pranic Healing pode aliviar a dor no corpo ou emocional causada por trauma de desconfianças e traições, restaurando a confiança e a paz interior.

: O Pranic Healing pode aliviar a dor no corpo ou emocional causada por trauma de desconfianças e traições, restaurando a confiança e a paz interior. Injustiça: Reduz os efeitos do perfeccionismo e do autocriticismo, proporcionando flexibilidade emocional e aceitação das imperfeições humanas.

Meditação

Através de técnicas como a meditação mindfulness ou visualizações terapêuticas, é possível desbloquear emoções reprimidas e restaurar a harmonia entre o corpo e a mente.

Benefícios para as Feridas Emocionais:

Rejeição : A meditação ajuda a desenvolver a autocompaixão e a aceitação, permitindo que a pessoa se liberte das crenças limitantes e desenvolva um vínculo mais saudável consigo mesma.

: A meditação ajuda a desenvolver a autocompaixão e a aceitação, permitindo que a pessoa se liberte das crenças limitantes e desenvolva um vínculo mais saudável consigo mesma. Abandono : Técnicas de meditação que focam no fortalecimento da conexão interna podem ajudar a reduzir a ansiedade e promover a sensação de segurança e acolhimento emocional.

: Técnicas de meditação que focam no fortalecimento da conexão interna podem ajudar a reduzir a ansiedade e promover a sensação de segurança e acolhimento emocional. Humilhação : A meditação pode dissolver sentimentos de vergonha e inadequação, ajudando a pessoa a se ver com mais amor e a se expressar com autenticidade.

: A meditação pode dissolver sentimentos de vergonha e inadequação, ajudando a pessoa a se ver com mais amor e a se expressar com autenticidade. Traição : Com a meditação, é possível liberar as energias de desconfiança e ressentimento, restaurando a capacidade de confiar nos outros e em si mesmo.

: Com a meditação, é possível liberar as energias de desconfiança e ressentimento, restaurando a capacidade de confiar nos outros e em si mesmo. Injustiça: Práticas meditativas que envolvem aceitação e flexibilidade podem suavizar os padrões rígidos e autocobrigatórios, promovendo um maior bem-estar emocional.

Um convite ao autoconhecimento e à cura

As feridas emocionais da infância não definem quem você é, mas moldam a forma como você interage com o mundo. Quando não reconhecidas, podem se tornar armadilhas silenciosas que impedem a felicidade e o equilíbrio. Mas a boa notícia é que a cura é possível.

Por isso, é importante prestar atenção aos sinais do corpo, às emoções recorrentes e aos padrões de comportamento é um passo essencial para a transformação.

Portanto, se você percebe que essas feridas ainda afetam sua vida, buscar ajuda terapêutica e integrar práticas holísticas pode ser o caminho para um novo começo.

Você merece viver com mais leveza, se libertar de alguma dor no corpo do passado, curar seu trauma e abrir espaço para a alegria e o amor-próprio. Permita-se esse cuidado, porque sua jornada de cura já começou.

Eric Flor

Eric Flor é terapeuta integrativo formado em fisioterapia, acupunturista e mestre em Reiki. Faz atendimentos online e presenciais em João Pessoa com Auriculoterapia, Ventosaterapia, Moxaterapia, Orgoniteterapia, Cristalterapia e Pranic Healing (Cura Prânica) na promoção de saúde em todos níveis, equilíbrio e bem-estar.

