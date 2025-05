Mercúrio em Touro desacelera a mente e melhora a comunicação

O planeta da mente e da comunicação sai do impulsivo signo de Áries e entra no signo mais estável do Zodíaco no dia 10 de maio de 2025, às 9h15. Com Mercúrio em Touro, nossa mente tende a desacelerar e a comunicação fica mais agradável.

Mercúrio é um planeta de trânsitos rápidos, que costuma trocar de signo a cada duas semanas. No entanto, sua última passagem por Áries durou bem mais, em função do seu movimento retrógrado.

Assim, as características fortes desse signo mexeram com a comunicação nas últimas semanas. Agora, de 10 a 25/05, a energia taurina traz mais suavidade para esta área da vida.

A seguir, entenda mais sobre o trânsito de Mercúrio em Touro.

O que significa Mercúrio em Touro

Mercúrio em Touro pode suavizar a comunicação, tornando-a mais agradável e delicada em comparação com a abordagem mais direta de Mercúrio em Áries.

Além disso, o signo de Touro reforça a habilidade de elogiar as outras pessoas, pois temos mais cautela em nossos pensamentos e palavras, pensando antes de falar. Ou seja, o filtro que Áries muitas vezes não tem volta à ativa.

Porém, o ponto negativo de Mercúrio no signo de Touro é que podemos dar menos abertura a ideias novas, com medo de arriscar ou de agir.

Como esse trânsito mexe com você

Para cada pessoa, trânsito de Mercúrio em Touro tem uma relevância diferente, pois está relacionado ao seu Mapa Astral. Para saber qual área do seu Mapa está sendo ativada pelo planeta, você pode acessar o seu Horóscopo Personalizado Personare.

Isso porque ele mostra a área da vida, conhecida como casa astrológica, que Mercúrio está ativando. Além disso, a ferramenta mostra as previsões e pontos de atenção específicos para você.

Para isso, siga o passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare gratuitamente.

gratuitamente. Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se tem, faça o login.

Em seguida, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida agora.

Procure pelo trânsito de Mercúrio e veja por qual casa astrológica ele está passando. A imagem abaixo, por exemplo, mostra uma pessoa com Mercúrio na Casa 7.

e veja por qual casa astrológica ele está passando. A imagem abaixo, por exemplo, mostra uma pessoa com Mercúrio na Casa 7. Clique para ler suas previsões.]

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

