Com o Dia das Mães se aproximando, muitas filhas e filhos estão pensando em um presente que possa surpreender e agradar suas mães. Que tal utilizar a Astrologia para auxiliar nessa missão e escolher um mimo que seja a cara dela? Preparamos um guia com dicas de presente de Dia das Mães de cada signo.

Mas, para isso, o ideal não é considerar o signo solar da sua mãe, afinal, para a Astrologia, quem representa o arquétipo materno é a Lua.

Parece confuso? Calma! Vem que a gente te explica tudo.

Mães e o signo lunar

A Lua tem ação significativa na natureza, independentemente de qualquer consideração astrológica. As marés, os ciclos biológicos de muitos seres vivos e a agricultura são alguns exemplos.

Só que não para por aí. Astrologicamente, a Lua ainda representa nossos sentimentos, vínculos, hábitos, ou seja, o inconsciente pessoal. E, entre as conexões mais importantes na nossa vida, nenhuma é mais significativa do que a relação com a nossa mãe, que, para a Astrologia, é simbolizada pela Lua.

A maneira que fomos cuidados desde que estávamos dentro da barriga, como fomos recebidos no mundo e como aprendemos a lidar com nossos sentimentos representa um papel essencial na formação de nossa personalidade.

Além disso, a Lua é responsável pelo nosso comportamento e a maneira como nos vinculamos a pessoas e situações.

Por isso, ao olhar o mapa de qualquer pessoa, não importa a idade, podemos ver como foi seu primeiro modelo, sua primeira referência feminina através da posição da Lua desta pessoa.

A Lua no Mapa Astral de uma pessoa representa não só a maneira com que ela se nutre emocionalmente, mas também nos conta sobre a mãe que ela teve, entendeu, acolheu e amou. E isso pode (ou não) coincidir com a mulher, a pessoa que se tornou mãe.

Para quem tem mais de um filho, por exemplo, sabe que a mãe que você é para um pode não ser a mãe que você é para o(s) outro(s). Por mais que amor de mãe seja um só, cada filho olhará e entenderá sua mãe de um jeito.

Presente de Dia das Mães para cada signo lunar

Com isso em mente, elaboramos um guia especial com sugestões de presente de Dia das Mães com base em cada signo lunar.

Isso porque, ao escolher um presente que ressoe com o signo lunar de sua mãe, você estará demonstrando um profundo entendimento e consideração por suas necessidades emocionais, suas preferências e sua personalidade única.

Afinal, a Lua tem um impacto significativo não apenas na natureza, mas também em nossas vidas emocionais e relacionamentos.

Então, vamos explorar como cada signo lunar se manifesta nas mães e que tipo de presente tem maior probabilidade de agradar e surpreender.

Em seguida, confira as sugestões de presentes para cada signo lunar e prepare-se para emocionar sua mãe neste dia tão especial!

Descubra a Lua da sua mãe

Para conferir dicas de presente de Dia das Mães para cada signo, você precisa descobrir a Lua da sua mãe. Você pode fazer isso gratuitamente. Para isso:

Acesse aqui o Mapa Astral gratuito. Crie o login da sua mãe. Para isso, basta colocar os dados de nascimento dela: local, data e horário (a hora é fundamental para calcular a Lua!). Gere o Mapa Astral e então procure pela Lua. Anote o signo que está ao lado dela. Volte para este artigo e veja as sugestões de presente a seguir.

Mãe com Lua em Áries

Ativa, dinâmica, independente, decidida, impulsiva, audaciosa e impaciente. Pense nisso quando for comprar alguma coisa para uma mãe com Lua em Áries.

Por isso, dê presentes práticos, que possam ser logo usados ou que não precisem de nenhum manual. Além disso, a surpresa é um ingrediente que faz toda a diferença!

Sugestões de presentes:

Roupas leves e coloridas

Artigos de praia ou piscina.

Artigos para práticas esportivas, como tapete de yoga, roupas confortáveis ou de musculação

Bolsas

Acessórios para o carro

Acessórios para o cabelo

Tratamento facial

Uma viagem exótica

Um tênis diferente ou uma sandália confortável

Câmera digital

Uma festa surpresa

Mãe com Lua em Touro

Taurina que se preza é conservadora e tradicional. Ou seja, não gosta nada das mudanças e adora os artigos familiares e a rotina. As mães com Lua em Touro são sensuais e gostam dos pequenos luxos da vida. Cuidadosas com o dinheiro, medem o custo-benefício de tudo.

Por isso, se for para dar um presente, esqueça os artigos de procedência duvidosa. Assim, ao ir às compras tenha em mente: “Como posso facilitar a vida da minha mãe taurina?”.

Sugestões de presentes:

Carteira de couro

Livros de culinária

Um álbum de fotos cheio de recordações

Um bom vinho (safra famosa)

Guia de restaurantes

Roupas de tecidos macios, toalhas felpudas ou roupa de cama que sejam agradáveis ao contato com a pele. Não precisa ser de grife, o importante é que seja de boa qualidade. Além disso, se tiver alguma estampa que goste ou o nome dela gravado, é a glória!

Acessórios de moda, por exemplo, bolsas, cintos e sapatos

Joias ou bijuterias de boa qualidade

Kit de beleza com perfumes, sabonetes, creme e loções

Um day-spa

Uma caixa de bombons especiais

Um belo jantar

Flores

Mãe com Lua em Gêmeos

Mental, versátil, curiosa, informada, habilidosa, comunicativa, expressiva, jovial, mas também inconstante. A mãe com Lua em Gêmeos, provavelmente, vai apreciar qualquer coisa que lhe for dada de presente.

Mesmo que seja algo que ela nunca tenha pensado em ter, vai se interessar por ele quando estiver em suas mãos.

Mas, se quiser acertar em cheio, dê presentes interessantes, que instiguem a sua curiosidade ou que lhe permitam usar a mente e sua habilidade manual.

Sugestões de presentes:

Assinatura de uma revista, de um clube de livros ou de streaming

Uma caneta especial

Um passeio de balão

Artigos de papelaria, como lápis, lapiseiras, canetas, todos os tipos de papéis, papel de carta, post-its variados, envelopes e modelos de caderno, fichário, etc.

Uma boa ideia é fazer uma caixa com uma grande variedade desses artigos dentro, ou seja, tornar um presente múltiplo e diversificado como o signo.

Suporte de ombro para telefone que permita que as mãos fiquem livres ao falar.

Telefone celular, smart watch, Ipad, Kindle, Airpods ou outros aparelhos tecnológicos do tipo

Livros – especialmente biografias

Agenda ou planner

Relógio

Pulseira ou anel

Mãe com Lua em Câncer

Quando pensar em uma pessoa canceriana, pense em sensibilidade. Sendo assim, saiba que sua mãe com Lua em Câncer tem uma ligação muito especial com os presentes.

Para ela, um presente é, acima de tudo, uma demonstração de afeto, um bem material carregado de memórias e que vai fazê-la lembrar de quem lhe presenteou para sempre.

Afinal, este é um signo muito vinculado ao passado e às suas raízes. Por isso, presentes passados de geração em geração são seus preferidos!

Sugestões de presentes:

Mural de fotos com muitas lembranças da família ou porta-retratos com fotos

Máquina fotográfica

Uma garrafa de vinho ou espumante

Antiguidades em geral

Livros de história ou clássicos literários

Uma cesta de café da manhã

Bandeja de colo para cafés na cama

Artigos de banho

A Árvore Genealógica da família

Pérolas ou bijuterias de prata (isso porque esses materiais estão associados à Lua, regente de Câncer)

Baús, caixas de vários tipos e tamanhos para guardar seus “tesouros”

Um pijama ou camisola bem gostoso

Artigos para casa

Mãe com Lua em Leão

Para uma leonina, o presente é uma homenagem. Mas daí a dizer que qualquer presente vale é um tiro no pé! Isso porque para quem tem Lua em Leão, presente é algo único, intransferível e totalmente pessoal.

Portanto, nada de presente “padrão”, do tipo que serve para qualquer pessoa. Mas não se preocupe. Não precisa ser necessariamente caro! Ela quer algo que foi comprado especialmente, que tenha a “cara dela”. Ou seja, personalizado é a palavra mágica!

Sugestões de presentes:

Coleção de filmes

Uma noite em um hotel de luxo

Uma viagem com algum tom particular ou muito sonhada por ela

Peças assinadas

Seu Mapa Astral completo : leonino ama a ideia de ouvir os outros falando sobre si!

: leonino ama a ideia de ouvir os outros falando sobre si! Joia (o ouro é o metal associado ao Sol, regente de Leão)

Luminárias e abajures

Roupões ou toalhas de banho com monograma (as iniciais do nome)

Um bom espumante

Pentes, fivelas de cabelo, presilhas, escovas de cerdas especiais

Lingerie fina

Mãe com Lua em Virgem

Se você quer agradar uma mãe com Lua em Virgem, é melhor tratar de descobrir bem direitinho o que ela gosta e cuidar de todos os detalhes. Isso porque, por mais que ela diga que não faz questão de receber nada em especial, não é qualquer coisa que serve.

Ao contrário, só servem coisas muito específicas. E ela lhe dirá claramente o que quer. No entanto, tenha o cuidado de prestar atenção!

Sugestões de presentes:

Miniaturas

Bolsas com bastante compartimento e bolsos especiais

Caixas de todos os tamanhos para guardar suas coisas

Agenda ou planner bem completo, com muitas sessões e detalhes especiais. Por exemplo, pode ser um planner astrológico!

Carteira

Um anel, colar ou brinco

Artigos de banho

Um jogo de lençóis

Kit manicure

Necessaire

Livro

Mãe com Lua em Libra

Sofisticada, sociável, gentil, vaidosa, refinada e elegante. A mãe da Lua em Libra possui grande senso de harmonia – não é à toa que o signo é representado pela balança.

Por isso, ao escolher um presente para uma mãe com Lua libriana, pense no clássico – não tem como errar!

Então, qualquer que seja o presente, prefira lojas com produtos de qualidade. Ah, e não se esqueça de lhe dar um cartão junto. Muitas o consideram o melhor do presente!

Sugestões de presentes:

Livros de arte, música ou poesia

Instrumentos musicais

Uma caneta com o nome gravado

A biografia de alguém famoso

Objetos de decoração

Produtos de beleza

Estojo de maquiagem

Um jantar bem especial

Perfume

Roupas clássicas e discretas

Um buquê de flores

Mãe com Lua em Escorpião

Intensa, profunda, passional, radical, investigativa, determinada, introspectiva, sensível, misteriosa e enigmática. Ou seja, a Lua em Escorpião não se anima com qualquer presente! Então, se você quer impressionar uma escorpiana, jamais lhe dê coisas óbvias.

Mas mais do que o objeto em si, prepare o clima de mistério e fantasia de receber algo totalmente inesperado. A surpresa em si é o presente!

Sugestões de presentes:

Óculos escuros

Livros de suspense

Uma viagem surpresa para algum lugar exótico

Um curso de mergulho

Uma garrafa de espumante

Um baralho de Tarot (conheça aqui os diferentes tipos)

Caixas com fundos falsos

Velas ou óleos perfumados ( veja aqui para que serve cada óleo essencial e como comprar )

) Uma lingerie

Seu Mapa Astral: ela vai adorar decifrar sua própria maneira de ser. Às vezes, é um mistério para ela também!

Mãe com Lua em Sagitário

Aventureira, desbravadora, destemida, extrovertida, justa, otimista, confiante, mas também exagerada, extravagante e entusiasmada. Por isso, a mãe de Lua em Sagitário vai gostar de presentes exuberantes e exóticos.

Importados podem ser mais apreciados não pelo valor material, mas pela distância que o presente viajou até chegar a suas mãos… É porque, para ela, o que está distante parece sempre melhor do que aquilo que está próximo.

Além disso, coisas muito delicadas não costumam atrair. A menos, é claro, que seja algo muito diferente, interessante ou que tenha alguma história por trás.

Sugestões de presentes:

Um globo terrestre

Máquinas fotográficas e filmadoras

Taças de vinho, um decanter e um par de garrafas de um excelente vinho tinto

Uma viagem

Guias de viagem

Jogo de malas ou organizadores de mala

Um jantar em um restaurante típico. De preferência, em algum lugar que tenha acabado de abrir ou que seja alguma comida que ela nunca tenha experimentado.

Colares e bijuterias vistosas

Uma roupa importada

Mãe com Lua em Capricórnio

Séria, madura, responsável, controlada, tradicional, econômica, exigente, disciplinada, mas também racional e discreta. Além disso tudo, esse signo costuma ter uma relação muito prática também com os presentes.

Assim, para a Lua em Capricórnio, não tem sentido ganhar presente só por uma formalidade ou costume social. Então, ela gosta de presentear e ser presenteada com alguma coisa realmente útil, que faça diferença para ela ou para quem recebe seu presente.

E, para que isso aconteça, pode perguntar o que ela quer ganhar. Ela te dirá numa boa.

Sugestões de presentes:

Uma caixa de uma safra de vinho limitada para guardar durante uns anos

A autobiografia de uma empresária de grande sucesso ou outro profissional que admire

Kits de ferramentas e jardinagem

Materiais de escritório

Relógio de pulso

Agendas e Planner

Necessaires

Um creme corporal exclusivo ou de marca tradicional

Um par de brincos

Uma roupa que ela possa usar para trabalhar

Mãe com Lua em Aquário

Felicidade, para uma mãe com Lua em Aquário, é descobrir uma maneira de fazer diferente o que o resto do mundo faz igual. Isso porque idealismo e inovação são sua marca registrada. Ou seja, as novas tecnologias e todo tipo de artefatos novos lhe fascinam.

Além disso, gostam de presentear e receber presentes interessantes. Não importa o valor monetário das coisas, porque Aquário é o signo menos materialista de todo o Zodíaco.

Nesse sentido, as duas palavras-chave para pensar num presente para ela são surpresa e originalidade.

Sugestões de presentes:

Um relógio ou câmera à prova d’água

Smart Watch, Ipad ou qualquer item tecnológico que facilite e movimente a sua vida

Livros ou filmes de ficção científica

Qualquer objeto com um design arrojado ou inovador

Botas, tênis e sapatos diferentes, coloridos ou meio grandões

Uma peça de roupa, bijuteria ou decoração no estilo vintage

Roupas indianas ou que remetam aos anos 70

Uma viagem surpresa

Velas, incensos ou óleos para Aromaterapia (veja mais aqui)

Mãe com Lua em Peixes

Para a Lua em Peixes, presente é tudo aquilo que se comunica com seu interior, com suas emoções mais profundas. Por isso, dê presentes significativos, sutis, que valem mais pelo que representam do que pelo valor material.

Mas ,por favor, não importa o que der, escreva também um cartão. Isso porque ela vai sentir o cartão como a maior prova de carinho!

Sugestões de presentes:

Uma playlist só com as músicas preferidas dela ou que tenham a ver com a relação de vocês

Uma caixinha de música ou instrumento musical

Sapatos confortáveis

Um cruzeiro

Aulas de Yoga ou Meditação

ou Meditação Uma massagem completa

Um jantar ao ar livre, ou seja, numa praia ou numa sacada/varanda

Câmeras fotográficas e filmadoras

Perfumes, mas prefira os suaves

Material de desenho e pintura

Um ramalhete de flores colhidos por você

Uma Consulta de Reiki ou ThetaHealing (veja aqui!)

Um baralho de Tarot

Descubra como é a mãe de cada signo

Tati Magalhães

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil.

oi@tatimagalhaes.com

