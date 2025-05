Banho para renovar as energias no Dia das Mães

A mãe cuida de todos, mas quem cuida da mãe? Se você é mãe, sabe que, muitas vezes, tomar um banho demorado para renovar as energias, cuidar do cabelo e da alimentação parecem tarefas impossíveis. E da sua energia então? Quando foi que você cuidou dela pela última vez?

Nesse sentido, uma forma simples, prática e econômica de renovar as energias é tomar um banho de ervas.

Neste artigo, compartilho 4 banhos energéticos que elaborei pensando especialmente em vocês, neste Dia das Mães, voltados para objetivos diferentes: relaxar, energizar, focar e aumentar a autoestima.

Mas saiba que os banhos com ervas não precisam ser realizados somente em momentos especiais. Você pode fazer semanal, quinzenal ou mensalmente.

4 banhos para renovar as energias

O mais importante é realizar essa prática com intenção e de forma consciente. Por isso, cada pessoa pode adaptar as receitas de acordo com suas próprias necessidades e preferências (consulte aqui um guia de ervas para todos os fins).

Então, para começar, respire fundo, conecte-se com sua intuição e escolha o banho que mais se afina com seu momento. Caso queira fazer mais de um banho, dê um intervalo de quatro dias entre um e outro.

1. Banho relaxante

Para fazer antes de dormir.

O que você vai precisar:

2 litros de água

1 rosa branca

7 folhas de boldo

1 punhado de camomila (conheça seus benefícios aqui)

Como fazer:

Coloque a água para ferver e, assim que isso ocorrer, desligue o fogo e coloque as ervas e flores na água.

Abafe até amornar e coe.

Após seu banho normal, despeje a água no corpo, pedindo para que ela acalme mente, corpo e espírito.

Visualize uma luz branca e brilhante te envolvendo.

Enxugue seu corpo e tenha uma ótima noite.

2. Banho energizante

Para fazer durante o dia, sempre que você estiver se sentindo cansada.

O que você vai precisar:

2 litros de água

1 ramo de hortelã

1 pedaço de gengibre de aproximadamente 5 centímetros

1 ramo de manjericão

Como fazer:

Coloque a água para ferver juntamente com o gengibre.

Assim que isso ocorrer, desligue o fogo e coloque as ervas na água.

Abafe até amornar e coe.

Após seu banho normal, despeje a água no corpo, pedindo energia, disposição e vitalidade. Visualize uma luz amarela te envolvendo.

Enxugue seu corpo e prepare-se para se sentir renovada!

3. Banho para foco ou produtividade

Para fazer antes de um trabalho ou atividade que exija mais atenção.

O que você vai precisar:

2 litros de água

1 casca de um limão

7 folhas de eucalipto

Como fazer:

Coloque a água para ferver juntamente com a casca do limão e, assim que isso ocorrer, desligue o fogo e acrescente as folhas de eucalipto.

Abafe até amornar e coe.

Após seu banho normal, despeje a água no corpo, pedindo mais foco, concentração e uma mente mais limpa. Visualize uma luz azul-índigo te envolvendo.

Enxugue seu corpo e evite sair no Sol depois do banho, pois o limão pode queimar a pele.

4. Banho para autoestima

Para dar aquele “up” no amor-próprio e no poder pessoal. Faça este banho durante o dia.

O que você vai precisar:

2 litros de água

1 punhado de pétalas secas de hibisco

1 punhado de pétalas de calêndula

1 pau de canela (veja aqui o poder das especiarias)

Como fazer:

Coloque a água para ferver juntamente com o pau de canela.

Depois da água ferver, desligue o fogo e coloque as flores na água.

Abafe até amornar e coe.

Após seu banho normal, despeje a água no corpo, pedindo para que o banho aumente sua autoconfiança, seu poder pessoal e seu magnetismo.

Então, visualize uma luz alaranjada te envolvendo.

Enxugue seu corpo e sinta-se bem dentro dele.

Cuide-se

Esse é meu presente de Dia das Mães para você, que merece ser cuidada da mesma forma que cuida. Um abraço apertado, de mãe para mãe

Melhores óleos essenciais para mulheres: da TPM à autoestima

Melissa Mell

Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online.

melissa.mercuriana@gmail.com

