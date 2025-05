Se você é fã, provavelmente já tem o seu personagem preferido da famosa franquia criada por George Lucas. Mas quem você seria em Star Wars de acordo com seu signo? É 4 de maio, então o Personare entrou na vibe de May the 4th be with you e responde essa pergunta.

Se a gente pudesse te dar uma dica, não olhe apenas o seu signo solar. Veja o personagem do seu Ascendente, que é o principal posicionamento astrológico que fala da nossa personalidade.

Faça aqui o seu Mapa Astral e depois veja quem você seria em Star Wars de acordo com seu signo.

ÁRIES: Palpatine

As pessoas nascidas sob o signo de Áries são apaixonadas, altamente motivadas e magneticamente atraídas para posições de poder e liderança.

O malvado Imperador Palpatine tem pouco em mente além de seus obscuros planos sobre como administrar a galáxia – e ele não tem medo de correr os riscos e fazer os sacrifícios necessários para levá-lo até lá.

TOURO: Rey

Introduzida em O Despertar da Força, Rey é uma catadora sensível à Força do planeta deserto Jakku. Crescer sozinha e ter que trabalhar duro para cada refeição ajudou a tornar Rey quem ela é: prática, tenaz e teimosa.

Leal ao núcleo, Rey é uma amiga feroz e se esforçará para proteger aqueles que ama! Ou seja, é uma típica personagem do signo de Touro.

GÊMEOS: Kylo Ren

Kylo Ren é o antagonista tragicamente cortado das sequências da franquia. Indeciso e impulsivo, ele já foi treinado como Jedi, mas se voltou para o Lado Negro e serviu sob a tutela do Líder Supremo Snoke.

Constantemente dividido entre Kylo Ren e seu passado como Ben Solo, ele luta com quem ele quer ser, ao contrário do que lhe dizem que deve ser. Kylo Ren é o personagem de Gêmeos!

CÂNCER: Darth Vader

Alguns podem marcar Vader como um geminiano clássico ou até ariano, mas o trágico vilão tem os traços negativos de Câncer.

Mal-humorado, vingativo e facilmente desconfiado, Vader tem como guias suas emoções e seus desejos de vingança. É preciso pouco para engatilhá-lo e fazer com que ele sufoque nas próprias emoções.

LEÃO: Ahsoka Tano

Ahsoka Tano tem a paixão, a natureza teimosa e a bondade genuína desse signo de fogo e de coração que é Leão.

Ela não tem problema em ser o centro das atenções e com certeza se colocará lá fora quando acreditar que sua voz deve ser ouvida – mesmo que isso signifique falar de volta com seu Mestre.

VIRGEM: Leia Organa

Trabalhadora e devastadoramente crítica, Leia Organa tem a motivação e a eficácia da Virgem impulsionada. Carregando uma imensa carga de responsabilidade em seus ombros, Leia pode facilmente ser definida pela mentalidade de “trabalho duro, sem brincadeira”.

Líder humanitária e militar, ela pode não ser tão carinhosa e de natureza doce quanto outros personagens, mas faz o trabalho com o máximo de gentileza possível.

LIBRA: Obi Wan Kenobi

Encantador e perspicaz, Obi Wan Kenobi é um mestre Jedi gentil e justo. Determinado a encontrar equilíbrio, tanto em sua vida quanto na Força, ele segue lealmente os passos de seu Mestre.

Obi Wan Kenobi pode ter negócios sérios para cuidar, mas ele nunca está muito ocupado para contar uma piada sarcástica às custas de seu muitas vezes tolo Padawan. Ele é de Libra, óbvio!

ESCORPIÃO: Darth Maul

Poucos personagens podem dizer que não sucumbiram à morte alimentados por pura amargura e raiva. Um Sith treinado pelo próprio Darth Sidious, Maul é um inimigo formidável.

Cheio de ressentimento pelos Jedi, ele é impulsionado pela vingança e seu desejo de poder. Por isso tudo, podemos dizer que é um representante de Escorpião.

SAGITÁRIO: Finn

Impulsionado por sua necessidade de independência e sua empatia pelas vítimas da Primeira Ordem, Finn deixou a Ordem não apenas para encontrar uma vida melhor, mas para descobrir quem ele é.

O ex-stormtrooper abandonou tudo o que sabia para formar uma nova família entre a Resistência e se tornar um líder. Idealista e ansioso por aventura, Finn seguirá seus amigos até as bordas da galáxia. Ele é de Sagitário!

CAPRICÓRNIO: Mace Windu

Impulsionado e ambicioso, esse membro sisudo do Conselho Superior valoriza a tradição e o modo de vida Jedi. Servindo como um General Jedi, Windu liderou com justiça e respeito aos caminhos antigos.

Ele tem pouca tolerância à interferência da política no caminho Jedi e, ocasionalmente, precisa controlar sua frustração com isso. Ou seja, é de Capricórnio.

AQUÁRIO: Yoda

Aqueles nascidos sob Aquário tendem a ser os exóticos do Zodíaco, e o sábio excêntrico Mestre Yoda definitivamente se enquadra nessa categoria.

Propenso a ser temperamental, como mostrado no seu treinamento com Lucas, Aquário também é muito sábio e tem uma visão clara de como as coisas devem ser. Ou seja, Yoda é um aquariano!

PEIXES: Luke Skywalker

Sensível e propenso a sentir pena de si mesmo, Luke é um verdadeiro representante de Peixes, quer esteja reclamando de ir à Estação Tosche pegar alguns conversores de energia ou recuando para a hermitude em uma ilha isolada.

Embora tenha muita sabedoria para compartilhar, uma vez que perdeu a fé em si mesmo após o incidente com seu Ben Solo e sua virada para o lado negro, ele preferiu a solidão, com medo de cometer os mesmos erros novamente.

E aí, gostou do personagem do seu signo? Para encerrar, deixamos esse conselho precioso do Mestre Yoda:

