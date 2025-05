Por que a Lua Cheia de maio é muito poderosa

A Lua Cheia é um período repleto de energia, onde cada plenilúnio ao longo do ano revela uma força única, alinhada ao signo do zodíaco por onde o Sol está passando naquele momento. De todos esses períodos, a Lua Cheia de maio é uma das mais poderosas.

Entre todas as luas cheias do ano, algumas se destacam pela intensidade de suas energias. São períodos em que são realizados os Grandes Festivais de Luz do ano, eventos que integram diversas técnicas energéticas e meditativas para o despertar e a evolução espiritual de todos nós.

Entre elas está a Lua Cheia de maio, que abre portas para o despertar espiritual através da celebração do Festival do Wesak.

Por que a Lua Cheia de maio é especial?

A Lua Cheia de maio de 2025 ocorre em Escorpião. No entanto, ela carrega também o poder de Touro, porque é por onde o Sol está transitando neste momento.

Afinal, toda Lua Cheia marca uma oposição entre o Sol e a Lua, e Touro e Escorpião são signos opostos e complementares.

Em 2025, a Lua Cheia de maio ocorre no dia 12/05. Nessa mesma data, celebramos Wesak, o Festival da iluminação de Buda.

Nesta data, temos a energia do 2º raio de luz, um dos mais importantes para o planeta, pois é o raio no qual Gaya, a Mãe Terra, foi criada.

Por isso, esse é um momento muito forte para trabalhar a espiritualidade e dar passos no processo de ascensão individual e coletivo.

Para completar, a Lua Cheia de maio está potencializada por uma chuva de meteoros, que está trazendo um auxílio para deixar ir cargas e pesos do passado, a fim de se firmar na verdade interior e propósito superior.

Como aproveitar a Lua Cheia de maio

Nesse ano, a energia da Lua Cheia de maio pede foco na interiorização para reflexão e reavaliação.

Além disso, é um momento de trabalhar um dos Arquétipos desse ano, O Eremita (a carta de 2025 no Tarot), que ensina a encontrar na solitude o espaço interno para a cura.

Este arquétipo enfatiza a busca por sabedoria profunda, incentivando um interesse crescente por práticas esotéricas e introspectivas, como retiros, cursos e terapias.

Assim, para quem aceitar esse convite, terá uma oportunidade de expansão e transformação interior, onde a lanterna do Eremita ilumina o caminho para uma conexão mais autêntica com a própria essência.

Práticas para fazer nesta Lua Cheia na sua casa:

Fazer uma limpeza energética profunda no espaço e no campo usando ervas do 2º raio de luz para esse ano: rosas, manjericão, melissa.

Fazer uma meditação invocando e se conectando com Buda, Tara, Kuthumi e Hierarquia do 2º raio de luz.

invocando e se conectando com Buda, Tara, Kuthumi e Hierarquia do 2º raio de luz. Acender velas azul e branca (cores da Lua de Touro desse ano) e invocar os atributos do amor, iluminação, centramento e interiorização, porque são a energia desta lua cheia.

(cores da Lua de Touro desse ano) e invocar os atributos do amor, iluminação, centramento e interiorização, porque são a energia desta lua cheia. Realizar alguma prática energética ou meditativa que ajude a expandir seu campo e potencial de luz.

que ajude a expandir seu campo e potencial de luz. Fazer um dos mantras de Buda: sugiro o mantra Öm mani padme hung (a seguir tem um áudio).

Ficar um tempo em meditação de silêncio e solitude, buscando se perceber melhor e perceber que cargas e pessoas precisam ir nesse momento.

Aproveite este momento mágico para se conectar com o divino e explorar novas dimensões de sua jornada espiritual por meio de práticas meditativas e rituais energéticos.

Rituais

Nesse ano, teremos três eventos ao vivo no Ashram de Gaya para trabalhar essa energia da Lua Cheia:

10/05 – Festival do Wesak , que vai trabalhar as energias específicas do 2º raio de luz nesse ano e trazer uma grande benção de Lady Shasta e Hierarquia de luz

, que vai trabalhar as energias específicas do 2º raio de luz nesse ano e trazer uma grande benção de Lady Shasta e Hierarquia de luz 11/05 – Ritual de Beltane , que vai trabalhar uma cura profunda através da energia do amor e uma limpeza profunda das negatividades atuais.

, que vai trabalhar uma cura profunda através da energia do amor e uma limpeza profunda das negatividades atuais. 17/05 – Ritual de Santa Sarah, que irá trabalhar a expansão dessa energia espiritual da Lua Cheia de Touro.

Mais informações e inscrição no Email: adonai@adonaigaya.com.br

Joanita Molina

Mestra ascensa, líder espiritual e sacerdotisa de magia ascensional. Realiza os 8 rituais de luz do ano e 9 festivais de luz de gaya.

adonai@adonaigaya.com.br

