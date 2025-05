Que tipo de mãe você está sendo agora? Descubra com a Numerologia

Quer entender qual tipo de mãe você está sendo agora? Seu Ano Pessoal pode revelar muito sobre como você vive a maternidade neste momento.

Afinal, a maternidade muda com o tempo — e com a gente. Há fases em que a prioridade é a rotina familiar. Em outras, sentimos necessidade de nos reconectar com nossos projetos ou com nós mesmas.

E está tudo bem. Isso tem a ver com o que estamos vivendo internamente, que é natural mexendo com nossas vontades, prioridades e atitudes.

Mas se de alguma forma você fica preocupada ou quer entender melhor essa fase da sua maternidade, a Numerologia ajuda a compreender o que este momento da sua vida está pedindo.

A Numerologia e o seu tipo de mãe

O Ano Pessoal, calculado a partir da sua data de nascimento e do ano vigente, mostra as principais tendências para você viver agora — incluindo sua relação com a maternidade.

Esse número, que vai de 1 a 9 e mudando progressivamente a cada 1º de janeiro, aponta como está seu lado cuidador, o que está pedindo atenção e como alinhar isso com seus outros objetivos de vida.

Portanto, se você quer entender melhor que tipo de mãe você está sendo agora, precisa descobrir seu Ano Pessoal.

Como calcular seu Ano Pessoal:

Acesse aqui o Mapa do Ano 2025 Personare .

. Clique em Faça seu Mapa – Amostra Grátis.

Digite seu nome como foi registrado na certidão de nascimento.

Escolha o ano 2025.

Veja o resultado com o número do seu Ano Pessoal 2025. No exemplo da imagem abaixo, você entende como aparecerá para você:

Como você expressa seu lado maternal

Agora que você já sabe o número do seu Ano Pessoal, o numerólogo Yub Miranda revela a seguir o tipo de mãe que você está sendo agora — e como acolher essa fase da sua vida com mais leveza, equilíbrio e autoconhecimento.

Ano Pessoal 1 – A mãe que está começando um novo ciclo

Você está sendo uma mãe que busca renovação, mais autonomia e espaço para recomeçar.

Neste momento, pode estar focada em novos projetos pessoais ou profissionais, e isso pode te deixar com a sensação de que não está dando conta de tudo.

Pode até surgir uma culpa por não estar tão presente — mas, na verdade, você está dando exemplo de coragem e movimento.

Dica para viver melhor essa fase: Crie rituais de reconexão com seus filhos, mesmo que curtos. Um café da manhã juntos, uma conversa no fim do dia ou uma caminhada no fim de semana podem ser pequenos recomeços dentro da rotina.

Ano Pessoal 2 – A mãe que sente mais profundamente

Você está sendo uma mãe mais sensível, acolhedora e emocional. Sua conexão afetiva com os filhos pode estar mais intensa, e você tende a se doar ainda mais — mas também pode se sentir mais carente e precisar de apoio.

Essa fase desperta seu lado cuidador, mas também pode te deixar mais suscetível a mágoas ou a sobrecarga emocional.

Dica para viver melhor essa fase: Pratique o autocuidado emocional. Fale sobre o que sente, peça ajuda quando necessário e valorize vínculos que te nutrem. Você merece o mesmo carinho que oferece.

Ano Pessoal 3 – A mãe criativa e comunicativa

Você está sendo uma mãe mais divertida, expressiva e envolvida. Por isso, tende a ser uma fase leve, em que você sente mais prazer na convivência e na troca com seus filhos — e isso pode se refletir em mais brincadeiras, conversas e atividades em conjunto.

Mas atenção: a vontade de se expressar pode vir acompanhada de certa instabilidade emocional ou dificuldade de escutar.

Dica para viver melhor essa fase: Use a criatividade para transformar tarefas em momentos de conexão. Por exemplo, cozinhar juntos, inventar jogos ou escrever bilhetes carinhosos são jeitos simples de expressar o amor que você sente.

Ano Pessoal 4 – A mãe que busca segurança e estrutura

Você está sendo uma mãe mais prática, organizada e focada em construir estabilidade. Por isso, provavelmente está cuidando da casa, das finanças ou do trabalho com mais empenho — e pode se sentir dividida entre tantas responsabilidades.

Mas o desafio é não se perder na rigidez e lembrar que a presença afetiva também se constrói com pequenas doses de tempo de qualidade.

Dica para viver melhor essa fase: Estabeleça rotinas com seus filhos que tragam previsibilidade e carinho. Refeições juntos, horários de leitura ou pequenas metas compartilhadas fortalecem o vínculo familiar.

Ano Pessoal 5 – A mãe que precisa de mudança e liberdade

Você está sendo uma mãe inquieta, curiosa e em busca de novidades. Talvez sinta incômodo com a rotina e deseje mais movimento, viagens ou experiências diferentes — o que pode gerar conflitos com demandas mais tradicionais da maternidade.

Seu grande potencial está em ensinar aos filhos sobre abertura ao novo, diversidade e liberdade de pensamento.

Dica para viver melhor essa fase: Traga seus filhos para essa energia de descoberta. Por exemplo, um passeio diferente, um filme fora do habitual ou uma nova atividade juntos já podem renovar o vínculo.

Ano Pessoal 6 – A mãe que busca harmonia e cuidado

Você está sendo uma mãe acolhedora, dedicada e extremamente preocupada com o bem-estar de todos à sua volta. Por isso, seu foco está na família, e você deseja que todos estejam bem — o que pode te levar a se sobrecarregar.

Além disso pode também exigir demais de si mesma e dos outros, tentando garantir que tudo funcione perfeitamente.

Dica para viver melhor essa fase: Permita-se imperfeições. Aceite ajuda, compartilhe tarefas e lembre-se de que o cuidado com você também é uma forma de cuidar da família.

Ano Pessoal 7 – A mãe introspectiva e reflexiva

Você está sendo uma mãe mais observadora, que sente necessidade de se recolher, pensar e compreender melhor a si mesma e aos filhos. Pode estar mais interessada em estudos, espiritualidade ou desenvolvimento pessoal.

Por isso, talvez se sinta mais cansada ou precise de mais silêncio, o que pode ser difícil de equilibrar com as demandas do dia a dia.

Dica para viver melhor essa fase: Crie momentos de pausa, mesmo breves, para restaurar sua energia. Incentive também seus filhos a refletirem sobre o que sentem. Isso cria um campo emocional mais profundo entre vocês.

Ano Pessoal 8 – A mãe que quer realizar e ensinar autonomia

Você está sendo uma mãe mais focada em metas e resultados. Seu desejo de prosperar e conquistar reconhecimento está mais evidente, o que pode te afastar um pouco das rotinas familiares.

Mas isso também é um exemplo importante: seus filhos podem aprender sobre responsabilidade, organização e autoestima ao observar suas atitudes.

Dica para viver melhor essa fase: Compartilhe com seus filhos o que você está construindo. Envolva-os em pequenas decisões ou mostre como eles podem administrar pequenas tarefas. Isso fortalece o senso de responsabilidade mútua.

Ano Pessoal 9 – A mãe que ensina com o coração

Você está sendo uma mãe mais generosa, espiritualizada e consciente. Este é um ano de encerramento de ciclo, e sua postura pode estar mais voltada ao legado emocional e à transmissão de valores.

Pode se envolver mais com causas, se doar intensamente e, ao mesmo tempo, se cobrar por ser uma mãe “exemplar”.

Dica para viver melhor essa fase: Permita-se ser humana — e não perfeita. O que seus filhos mais precisam é da sua verdade, da sua escuta e do seu amor presente, mesmo nas fases de transição.

Seu tipo de mãe muda com o tempo – e está tudo bem

A Numerologia mostra que a forma como você vive a maternidade não é fixa. Ela muda com o ciclo em que você está, com suas prioridades e com sua energia atual.

Entender seu Ano Pessoal ajuda a acolher essa fase, reconhecer seus desafios e valorizar o que ela tem de único. Afinal, ser mãe não é um papel engessado — é uma construção viva, que também te transforma.

Quer saber com mais profundidade que tipo de mãe você está sendo agora?

Faça gratuitamente o Mapa do Ano 2025 no Personare e descubra seu Ano Pessoal.

