A relação entre as fases da Lua e o seu cabelo

Desde a infância, a gente aprende que deve cortar o cabelo para crescer rápido na Lua Crescente e para ficar volumoso na Lua Cheia. Será que é verdade? A Lua pode ajudar o seu cabelo? Então, qual melhor Lua para cortar o cabelo?

Sim, você pode se beneficiar das fases da Lua para cortar, hidratar ou mudar completamente o visual, obtendo os melhores resultados de acordo com seu objetivo. E existem indicações gerais para cada fase.

Mas se quiser uma análise personalizada das melhores datas para mexer no seu cabelo, você precisa considerar também os trânsitos lunares pessoais.

Isso porque a Lua no céu interage com o seu Mapa Astral, criando momentos específicos para você que podem ou não estar alinhados às fases lunares.

Lua Nova

Se você quer arriscar novos cortes e cores novas , principalmente, se estiver desejando experimentar um novo estilo, essa é a Lua ideal!

, principalmente, se estiver desejando experimentar um novo estilo, essa é a Lua ideal! É excelente também para tratamentos capilares, como hidratação, restauração e até mesmo fazer uma deliciosa massagem no couro cabeludo.

Cabelo e a Lua Crescente

Se você está querendo fortalecer os cabelos, pois estão fracos e quebradiços, é um excelente período para tratamentos de fortalecimento .

. Também é ótima para cortar o cabelo, para que ele cresça mais e mais forte. Vale principalmente para quem deseja ter cabelos mais longos ou até mesmo quem se arrependeu ou não curtiu algum corte de cabelo.

Lua Cheia e o seu cabelo

Se você deseja um crescimento mais lento e volumoso dos cabelos , essa é a melhor fase lunar. Também é excelente para trazer mais brilho para a cabeleira!

, essa é a melhor fase lunar. Também é excelente para trazer mais brilho para a cabeleira! Por fim, a Lua Cheia é ótima para acertar e deixar ainda melhor qualquer coisa que você tenha começado nos seus cabelos. Vá ao cabeleireiro sem medo!

Cabelo na Lua Minguante

Se você quer cortar os cabelos, mas deseja que essa mudança seja mais lenta e devagar, aposta na fase Minguante.

aposta na fase Minguante. É ótima principalmente para tratamento nas raízes, para cabelos que estiverem mais danificados. Invista em máscaras capilares mais potentes ou em uma passada mais demorada no salão de beleza.

