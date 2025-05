Você não é exagerada, só está cheia de emoções reprimidas (e isso tem solução)

Você respira fundo, sorri como se nada, é prestativa, engole seco, finge que está tudo bem. Continua produtiva, simpática, resolutiva. Você segura a onda, segura a cara, segura o mundo. Mas, por dentro, está transbordando de emoções reprimidas — e nem percebe o quanto isso te pesa.

Vai sozinha pro banheiro, tranca a porta e aí sim: desaba.

Choro preso, raiva abafada, ansiedade disfarçada de eficiência — tudo isso vem à tona no único lugar onde você se sente autorizada a sentir: onde ninguém vê.

Talvez o que você esteja carregando não seja exagero, nem drama. Pode ser que o nome disso seja: emoções reprimidas.

A armadilha de parecer forte o tempo todo

De que adianta parecer bem por fora, se por dentro você está pedindo socorro?

A gente aprendeu que ser emocionalmente forte é “aguentar tudo calada”. Que controlar o que sente é sinal de maturidade, chorar é feio e sentir “demais” é sinônimo de fraqueza.

Mas deixa eu te contar uma coisa importante:

Segurar firme demais não é força. É tensão acumulada.

E toda essa tensão emocional, mais cedo ou mais tarde, estoura.

Estoura no corpo, no sono, no humor, nos relacionamentos — ou no chão do banheiro, sozinha.

O que são emoções reprimidas?

Emoções reprimidas são sentimentos que você vive, mas não expressa.

É tudo aquilo que você engole pra manter a compostura, silencia pra não incomodar, empurra com a barriga porque “não dá tempo de lidar agora”.

O problema é que emoção não some só porque foi ignorada.

Ela fica. No corpo. No peito. Nos pensamentos. No sistema nervoso.

E quanto mais você reprime, mais você se desconecta de si.

O que regulação emocional realmente significa

Regulação emocional não é se anular. Não é forçar positividade. Não é dar conta de tudo com a cara boa e o coração em frangalhos.

É se permitir sentir, reconhecer o que está vivo dentro de você e saber o que fazer com isso — com respeito, presença e consciência.

A arte de não se afogar na emoção, mas também não a ignorar. É criar espaço pra que o que você sente não vire bomba-relógio, mas sim bússola.

Os efeitos silenciosos das emoções reprimidas

Quando você acumula emoções sem liberar, o corpo e a mente cobram o preço:

Explosões desproporcionais em momentos pequenos

Ansiedade crônica sem motivo claro

Autossabotagem em decisões simples

Dores físicas, tensão muscular, cansaço constante

Irritabilidade, culpa, dificuldade em se conectar com quem ama

Desconexão profunda com sua intuição e verdade interna

Você continua funcionando, mas no automático.

E aos poucos, vai perdendo o brilho, o prazer e o senso de quem você é.

A bonita controlada também merece alívio

Você pode ser competente, inteligente, madura — e ainda assim sentir, como todo ser humano.

Pode ser mais racional e analítica — e ainda assim se permitir chorar, extravasar, soltar.

Você pode ser hoje a que segura tudo — e aprender a soltar.

E é por isso que a regulação emocional precisa deixar de ser uma meta distante e virar uma prática diária. Uma rotina de autocuidado interno que começa com um simples gesto: pausar para se escutar.

5 práticas para liberar emoções reprimidas

1. Pausa Consciente Antes da Reação

Respira. Mesmo que seja por 10 segundos antes de responder. Sente o que está vindo. Nomeia. Permite. Processa. E só então age.

Essa pausa muda tudo, confia no que estou falando.

2. Escuta corporal com timer de emoção

Programe o alarme do celular 3 vezes ao dia com o nome “Como estou me sentindo agora?” ou “Estou precisando de algo?”.

Então, quando ele tocar, pare o que estiver fazendo por 1 minuto e escaneie seu corpo:

Tem algum aperto?

Rigidez?

Nó na garganta?

Ansiedade?

Agitação?

Só de dar nome ao que está acontecendo internamente, seu sistema nervoso já começa a se reorganizar. E então cuide de se alinhar e da sua necessidade naquele momento.

3. Lista do “Hoje eu Me Libero De…”

No fim do dia, escreva 3 coisas das quais você quer se liberar emocionalmente. Por exemplo:

“Hoje eu me libero da culpa por não ter respondido todas as mensagens.”

“Hoje eu me libero do medo de parecer fraca.”

“Hoje eu me libero da tensão que fiquei carregando desde aquela conversa.”

Afinal, escrever é uma forma poderosa de liberar — e quando você nomeia com intenção, você dá direção pra energia.

3. Automassagem

Sair da mente e vir pro corpo é sempre muito benéfico para pessoas que tem tendência a fugir do sentir.

Escolha uma parte do seu corpo: pescoço, rosto, pés, mãos e faça uma automassagem.

Isso envia sinais de segurança pro seu sistema nervoso e pode desfazer uma tensão acumulada que nem terapia acessa tão rápido.

Use esse gesto com consciência e intenção de acolhimento: “Tá tudo bem sentir”

4. Liberação Emocional

Essa é a técnica terapêutica que criei com a Valéria Squizato pra quem não quer só entender a emoção — mas sim processar e soltar.

Nos Intensivos de Liberação Emocional, você escolhe a emoção que tá pesando (medo, frustração, raiva, preocupação, etc), faz a sessão comigo gravada e sente o alívio NA HORA.

Conheça os Intensivos aqui

Você não é exagerada — é humana

Sabe aquela voz interna que diz “nossa, mas você chora por qualquer coisa, que exagero”? Não dê força pra ela.

Você não sente demais — você só passou tempo demais se obrigando a sentir de menos ou até mesmo nada!

Quando você começa a se escutar com amor, você deixa de explodir. Porque começa a liberar ANTES de acumular.

E aí, o banheiro (ou o carro) deixa de ser seu refúgio secreto — e você passa a viver com mais leveza.

Força de verdade é saber soltar

Então da próxima vez que alguém te disser “segura firme”, você pode sorrir e responder: “Não, obrigada. Prefiro respirar, processar e me liberar.”

A sua força não está em fingir que está tudo bem, sua força está em sentir.

Vamos juntas soltar esse peso e se regular!

