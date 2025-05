Terapia com inteligência artificial: vantagens, desvantagens e como usar

Terapia com Inteligência Artificial é eficaz? Consultar chatbots pode realmente nos ajudar? Aplicativos de IA para saúde mental funcionam? Perguntas como essas são cada vez mais comuns.

De fato, a Inteligência Artificial (IA) vem transformando diversas áreas da sociedade. E a Psicologia não fica de fora dessa revolução.

Por um lado, a tecnologia oferece novas possibilidades de acesso à informação, rapidez na pesquisa e aceleração no trabalho. Mas, por outro, enfrentamos limites éticos e humanos que ainda precisamos considerar.

Afinal, até que ponto a IA pode ser utilizada como um recurso terapêutico eficaz?

Neste artigo, vamos explorar os benefícios, desafios e limitações da terapia com inteligência artificial. Além disso, como ela pode complementar, mas nunca substituir, a conexão humana essencial no processo terapêutico.

O que é Terapia com Inteligência Artificial?

A IA já está presente no nosso cotidiano de formas variadas, desde assistentes virtuais até algoritmos que analisam emoções e padrões de comportamento.

A Inteligência Artificial na Psicologia aparece em:

Aplicativos de meditação , que usam IA para personalizar recomendações de práticas com base no humor, no histórico do usuário ou no horário do dia

, que usam IA para personalizar recomendações de práticas com base no humor, no histórico do usuário ou no horário do dia Plataformas de terapia online, que aplicam IA em várias frentes. Por exemplo, no match entre terapeuta e paciente (analisando perfil e preferências). Na análise de sentimentos durante sessões escritas ou por voz. Ou até em recomendações automatizadas de conteúdo complementar, como artigos, vídeos ou exercícios.

que aplicam IA em várias frentes. Por exemplo, no match entre terapeuta e paciente (analisando perfil e preferências). Na análise de sentimentos durante sessões escritas ou por voz. Ou até em recomendações automatizadas de conteúdo complementar, como artigos, vídeos ou exercícios. Chatbots terapêuticos, que simulam uma conversa de apoio emocional ou ajudam a guiar reflexões. Aqui entram o ChatGPT, o NotebookLM (da Google), os mais conhecidos.

Além disso, aplicativos estão sendo criados com cada vez mais recursos para identificar sintomas e problemas, e sugerir soluções.

Essa facilidade permite acessar a ferramenta a qualquer momento, sem precisar marcar horários ou esperar pelo dia do agendamento. Mas será que isso substitui o contato humano na escuta terapêutica?

Desafios e Limitações da Terapia com IA

Apesar dos benefícios, a terapia com inteligência artificial apresenta desafios significativos:

Falta de contato humano: embora a IA possa simular conversas e oferecer conselhos, ela não pode substituir a escuta ativa e o vínculo emocional que um terapeuta humano proporciona.

embora a IA possa simular conversas e oferecer conselhos, ela não pode substituir a escuta ativa e o vínculo emocional que um terapeuta humano proporciona. Questões éticas e de privacidade: a coleta de dados e a privacidade das informações pessoais são preocupações válidas, especialmente quando se trata de dados sensíveis compartilhados em plataformas digitais.

a coleta de dados e a privacidade das informações pessoais são preocupações válidas, especialmente quando se trata de dados sensíveis compartilhados em plataformas digitais. Limitações em casos críticos: em situações mais graves, como ideação suicida, surtos, episódios de automutilação ou traumas profundos, a IA pode não ter sensibilidade nem discernimento suficiente para reconhecer a urgência e encaminhar para um atendimento humano imediato.

em situações mais graves, como ideação suicida, surtos, episódios de automutilação ou traumas profundos, a IA pode não ter sensibilidade nem discernimento suficiente para reconhecer a urgência e encaminhar para um atendimento humano imediato. Risco de normalização de comportamentos nocivos: se a ferramenta não interpreta corretamente o contexto emocional do que está sendo dito, há o perigo de validar comportamentos prejudiciais como se fossem respostas aceitáveis ou funcionais, o que pode reforçar padrões de sofrimento em vez de ajudar a superá-los.

se a ferramenta não interpreta corretamente o contexto emocional do que está sendo dito, há o perigo de validar comportamentos prejudiciais como se fossem respostas aceitáveis ou funcionais, o que pode reforçar padrões de sofrimento em vez de ajudar a superá-los. Risco de isolamento e piora de questões emocionais: se você enxerga a distância do contato humano como uma vantagem, provavelmente carrega dores não elaboradas nos vínculos. Nesse contexto, o uso da IA pode intensificar o isolamento e dificultar o processo de cura.

se você enxerga a distância do contato humano como uma vantagem, provavelmente carrega dores não elaboradas nos vínculos. Nesse contexto, o uso da IA pode intensificar o isolamento e dificultar o processo de cura. Facilidade de uso da IA pode atrapalhar a criação de vínculos reais: a IA foi programada para simular gentileza e escuta compassiva e dizer aquilo que você QUER “ouvir”, gerando um encantamento. É justamente isso que pode lhe afastar do contato com pessoas ou até mesmo te impedir de ponderar melhor sobre suas escolhas e decisões junto a um ser humano.

Vantagens da Terapia com Inteligência Artificial

A IA oferece várias vantagens quando usada no campo da Psicologia, incluindo:

Acesso imediato e contínuo: a IA pode fornecer suporte instantâneo, oferecendo conselhos rápidos e soluções para questões pontuais, como reagir a uma conversa difícil ou como expressar-se de maneira mais assertiva.

a IA pode fornecer suporte instantâneo, oferecendo conselhos rápidos e soluções para questões pontuais, como reagir a uma conversa difícil ou como expressar-se de maneira mais assertiva. Acessibilidade: ela pode alcançar mais pessoas, especialmente quem enfrenta dificuldades financeiras ou vive em locais remotos com pouco acesso a profissionais de saúde mental.

ela pode alcançar mais pessoas, especialmente quem enfrenta dificuldades financeiras ou vive em locais remotos com pouco acesso a profissionais de saúde mental. Praticidade: muitas pessoas já possuem um celular e podem facilmente acessar aplicativos gratuitos ou pagos que oferecem suporte terapêutico imediato.

Como fazer bom uso da IA?

Não é necessário enxergar a Inteligência Artificial como uma ameaça à Psicoterapia — ela pode complementar o processo terapêutico. Mas, para isso, é importante fazer algumas reflexões:

Pensa primeiro qual é o seu objetivo : se você está buscando conselhos rápidos ou ajuda pontual, a IA pode ser útil. Porém, se você deseja explorar questões mais profundas, é fundamental buscar um profissional humano.

: se você está buscando conselhos rápidos ou ajuda pontual, a IA pode ser útil. Porém, se você deseja explorar questões mais profundas, é fundamental buscar um profissional humano. Use com moderação: a IA pode ser útil para complementar a Psicoterapia, mas nunca deve substituir o acompanhamento terapêutico pessoal.

a IA pode ser útil para complementar a Psicoterapia, mas nunca deve substituir o acompanhamento terapêutico pessoal. Avalie o impacto emocional: pergunte a si se o uso de ferramentas de IA está auxiliando no seu bem-estar ou criando um distanciamento maior das interações humanas necessárias para o processo de cura.

Lançar perguntas, fazer pesquisas e buscar novas informações sobre assuntos variados. É ótimo ter tudo isso na palma da mão. Como toda ferramenta, ela pode ser utilizada para diversos fins e objetivos, tanto positivos como negativos.

Cabe a você avaliar se a utilização da ferramenta é para seu benefício e está lhe agregando algo ou está te afastando ainda mais das outras pessoas.

Inteligência Artificial X Inteligência Emocional

Por mais avançada que a IA seja, há algo que ela nunca poderá substituir: a inteligência emocional humana. O olhar, o tom de voz, a presença correguladora e a intuição do terapeuta são insubstituíveis.

A terapia envolve mais do que informações e técnicas — ela se baseia no vínculo, na percepção do que não é dito e na experiência subjetiva de cada pessoa.

Se, por um lado, a IA pode oferecer eficiência e análise de dados, por outro, somente um ser humano pode compreender verdadeiramente a dor e a transformação do outro.

As dores de muitos estão em torno de relacionamentos. Talvez este seja o tema mais central que vai criando tentáculos em várias áreas.

Mesmo que seja treinada para imitar um ser humano, a IA não está verdadeiramente presente e nunca substituirá o vínculo com outra pessoa.

A Inteligência artificial não vai acolher suas lágrimas, permitir que as sensações fluam livremente sem julgamento e cuidar delas juntamente com você.

A Terapia com IA como aliada, não substituta

A Inteligência Artificial pode ser uma aliada na Psicoterapia, oferecendo suporte imediato e ajudando a democratizar o acesso à saúde mental.

É preciso usar a tecnologia com consciência, sem deixar que ela substitua a essência do encontro terapêutico humano.

A verdadeira transformação vai acontecer no espaço de um vínculo seguro. E isso só pode ser criado entre duas ou mais pessoas.

Ou seja, só um relacionamento seguro pode curar traumas vividos ao longo do desenvolvimento, como separações, rompimentos, rejeições e abandonos. Para isso, é necessária uma pessoa, e não uma máquina.

Maria Cristina Gomes

É psicóloga sistêmica. Atua com traumas pela abordagem Somatic Experience® além de abordar outras questões de relações interpessoais, autoestima e postura diante da vida. Atende online e presencialmente na cidade de Belo Horizonte.

mariacristinapsi@yahoo.com.br

