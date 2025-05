Meditação de limpeza energética: como fazer e para que serve

Se você já acorda com cansaço, sente falta de disposição ao longo do dia e vive com a sensação de carregar uma mala pesada de coisas para resolver e administrar, pode estar na hora de fazer uma Meditação de limpeza energética.

Neste artigo, vou te contar como fazer a Meditação de limpeza energética e para que ela serve — além de te convidar a sentir os efeitos por si.

Nossa vida moderna é um convite ao desequilíbrio

Antes de falar sobre a prática, quero te convidar a refletir: como está seu estilo de vida?

Hoje, vivemos uma rotina que, muitas vezes, nos desconecta de nós mesmas:

Passamos longas horas em ambientes fechados, muitas vezes sem luz natural.

Enfrentamos trânsito pesado nos centros urbanos.

Trabalhamos por horas a fio sentados diante do computador.

Convivemos pouco com pessoas queridas.

Temos excesso de informações invadindo nossa mente quase 18 horas por dia, entre redes sociais e mídia.

Mas reparou como tudo isso nos leva a sentimentos de bloqueio, medo, solidão e até um certo aprisionamento? Esse cenário tem gerado uma verdadeira crise pessoal coletiva.

O estresse virou parte do cotidiano — e, infelizmente, só percebemos o quanto ele nos domina quando surgem desequilíbrios mais sérios, como ansiedade, pânico e depressão.

Não à toa, a Organização Mundial da Saúde já classifica a depressão como uma epidemia global.

Por que precisamos de uma rotina de limpeza energética

Agora, imagine alguém interessante, que trabalha, se relaciona bem… mas toma banho apenas uma vez por mês. Causa estranhamento, não?

Assim como hoje nos parece impensável viver sem higiene física, está na hora de vermos o cuidado com nossa energia da mesma forma.

Mas nem sempre foi assim. Na Europa, nos séculos XVI e XVII, o banho era visto como prejudicial à saúde. A prática de higiene diária só se popularizou no século XX.

Agora, estamos vivendo um novo chamado: o de cuidar também da nossa limpeza interna.

Da mesma forma, estamos entrando num estágio da história da humanidade no qual precisamos adotar rotinas diárias, ou pelo menos semanais, de limpeza interior.

Por isso, precisamos de momentos para limpar:

O peso dos desafios

Pensamentos repetitivos

Sentimentos que nos aprisionam

O cansaço mental causado pelo excesso de estímulos

E é aí que a Meditação de limpeza energética entra como uma poderosa aliada.

No vídeo, veja uma limpeza energética de 1 minuto: