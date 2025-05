Animação e bom humor com Sol em Gêmeos: as previsões da semana de 18 a 24/05

Vem muita animação e bom humor por aí! As previsões da semana de 18 a 24/05 têm como destaque a entrada do Sol em Gêmeos, inaugurando uma temporada leve e antecipando o clima das festas juninas no Brasil.

Toda essa animação será muito bem-vinda numa semana ainda marcada por muitos imprevistos. Por isso, a espontaneidade e o jogo de cintura de Gêmeos serão importantes aliados para lidar com o novo de forma mais saudável.

Para completar o cenário, Vênus e Marte formam um trígono que tende a agitar a nossa vida social. Além disso, os dois planetas favorecem a autoestima, então será um bom momento para nos dedicarmos a atividades que visem o bem-estar.

Horóscopo do Dia em primeira mão no seu WhatsApp! Entre no canal no e receba todos os dias as tendências para o seu signo

Resumo das previsões da semana de 18 a 24/05:

Ao longo da semana: Sol em sextil com Saturno e Netuno

Sol em sextil com Saturno e Netuno Ao longo da semana: Vênus em trígono com Marte

Vênus em trígono com Marte Até terça-feira (20): Mercúrio em quadratura com Marte

Mercúrio em quadratura com Marte A partir de terça-feira (20): Sol em Gêmeos

Sol em Gêmeos Até quarta-feira (21): Sol em conjunção com Urano

Sol em conjunção com Urano A partir de sexta-feira (23): Mercúrio em conjunção com Urano

Estes são os principais trânsitos das previsões da semana de 18 a 24/05. Em seguida, veja mais detalhes e descubra como se preparar para os próximos dias.

Vale lembrar que esta é uma análise geral, para todas as pessoas. Mas você pode entender como é a atuação dos planetas, especificamente, na sua vida. Para isso, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Sol traz energia de adaptação

A semana começa com a continuidade de um trânsito astrológico que sacudiu nossa vida na semana anterior. Até quarta-feira (21) o Sol permanece em conjunção com Urano, mas há algumas diferenças sutis agora.

Como apontamos na semana passada, a conjunção Sol/Urano trouxe uma necessidade de mudança. Nos primeiros dias desse ciclo, podemos ter sentido dificuldade para assimilar a surpresa e a imprevisibilidade. Ou, então, muito agito e aceleração.

Porém, nesta semana, provavelmente, vamos conseguir navegar melhor na mudança. Principalmente porque, o Sol também formará sextis (aspectos harmoniosos) com Netuno e Saturno ao longo de toda a semana.

Isso pode nos dar mais preparo para viver essa novidade. Isso porque, às vezes, tudo que a gente precisa é de um pouco mais de tempo para se acostumar com o novo.

Essa energia de adaptação e de boa vontade com a mudança tende a ser mais presente agora, nos permitindo seguir mais no fluxo.

Além disso, também poderemos nos dar conta de coisas e situações das quais precisamos nos libertar. Afinal, ainda está em vigência o Mapa Astral da Lua de Wesak, uma festividade da filosofia budista carregada de simbolismos transformadores.

Vênus/Marte agita a vida social

Ao longo de toda a semana, teremos o trígono entre Vênus em Áries e Marte em Leão, aspecto que fica exato na quinta-feira (22). Trata-se de um trânsito de muita leveza, que pode nos ajudar a lidar com os imprevistos com muito mais espontaneidade.

Vênus em Áries fala do nosso lado espontâneo, e isso tende a ser a marca nas nossas relações. É uma semana em que os acontecimentos sociais serão mais frequentes. Então, não tenha medo de convidar seus amigos e crushes para atividades como:

happy hours;

barzinhos;

festas e baladas;

passeios;

encontros.

É importante ter em mente que na primeira metade da semana Urano ainda estará em voga, graças à conjunção com o Sol. Isso confere mais improviso a esses eventos sociais.

Ou seja, é possível que surjam convites inesperados ou cancelamentos de última hora. Urano tem dessas: liga e desliga com a mesma facilidade.

Por fim, o trígono de Vênus e Marte também favorece a autoestima. Afinal, os dois planetas estão em signos de Fogo, que falam do que nos realiza e nos dá prazer.

É um bom momento, portanto, para cuidar do corpo e da saúde, bem como fazer atividades que nos tragam bem-estar e vitalidade.

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

Vênus está em destaque nas previsões da semana de 18 a 24/05. Mas sua energia pode se manifestar em diferentes áreas da sua vida. Por isso, é importante saber em que área o planeta estará transitando no seu Mapa Astral.

Para descobrir, siga o passo a passo:

Acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça login ou cadastre-se, preenchendo seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Vênus na Casa…” . Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com Vênus na Casa 7.

. Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa está com Vênus na Casa 7. Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Mercúrio/Marte pede jogo de cintura

Até terça-feira (20), Mercúrio em Touro forma uma quadratura com Marte em Leão, que tem seu ápice no domingo (18). Com ambos os planetas posicionados em signos do ritmo fixo, será preciso ter cuidado com o risco de teimosia e inflexibilidade, o que pode gerar discussões.

Além disso, é um aspecto planetário que intensifica a irritação com adversidades do dia a dia. São pequenos contratempos que, sem a devida atenção, podem nos abalar mais do que deveriam. Por exemplo:

atrasos em voos;

aparelhos que não funcionam;

congestionamentos e trânsito lento.

Por isso, a dica de ouro é: aprenda a ter jogo de cintura. Afinal, improviso e espontaneidade são as palavras-chave para lidar com as surpresas desta semana, que vem com boas doses de agito.

Sol em Gêmeos:​ o bom humor que é​ a cara do nosso país

Na terça-feira (20), tem início uma das temporadas mais aguardadas de todo ano astrológico. O Sol entra em Gêmeos, inaugurando um mês muito animado (até 20/06) e que tem toda a cara do povo brasileiro.

Coletivamente, o Sol em Gêmeos incentiva a trocar, falar mais, sair mais e circular. Nós ficamos mais flexíveis e lidamos também com as dualidades da vida:

duas coisas para fazer,

duas coisas para pensar,

duas alternativas para decidir.

Mas por que a temporada de Gêmeos tem tanta afeição para nós, brasileiros? Provavelmente, porque ela antecipa as festas juninas, uma das maiores expressões culturais do Brasil.

No Mapa Astral que toma como base a data da Independência do Brasil, Gêmeos aparece em destaque, com a Lua presente neste signo, junto com Júpiter, um traço festeiro.

Quando o Sol entra em Gêmeos, é como se ele ativasse muito a forma de ser do nosso povo. Há um ar de leveza, brincadeira e de descontração. Não é à toa que a época de festas juninas é uma das mais significativas culturalmente para o país.

O que esperar do Sol em Gêmeos no coletivo?

A temporada de Gêmeos é uma época em que o coletivo ganha destaque. Há uma profusão de ideias e de interações, o que pode se manifestar como debates construtivos.

Veja o que esperar:

como Gêmeos é um signo bem-humorado e aberto a novidades , as interações nas redes sociais podem se tornar mais agradáveis;

, as interações nas redes sociais podem se tornar mais agradáveis; nossa compreensão de novas tecnologias tende a ser aprimorada;

há um convite para participarmos mais da vida em sociedade, diante de notícias relevantes e novidades.

a época é favorável à consolidação de tendências, com reflexos em comportamentos e na moda ;

; por fim, o bom humor geminiano tende a ser um prato cheio para novos memes e modismos.

Como aproveitar o Sol em Gêmeos individualmente?

A temporada geminiana facilita as trocas com as outras pessoas. E as interações tendem a emanar leveza, em que nem tudo precisa ser levado ao pé da letra.

Veja as tendências:

há uma energia de brincadeira no ar e de comunicação eficaz;

o improviso está em alta. De alguma forma, encontramos a palavra certa na hora certa, o que pode trazer muitas oportunidades de crescimento;

aprendizado está favorecido.

Por tudo isso, não tenha medo das surpresas pela frente. Abra-se para o novo, pois ele pode arejar e dar mais vigor à sua vida.

Mercúrio/Urano tem bagunça no dia a dia, mas ótimas ideias

A partir de sexta-feira (23), já sentimos a energia da conjunção de Mercúrio com Urano em Touro, exata no sábado (24). Trata-se de uma combinação com potencial de bagunçar a nossa vida, mas com um lado que pode ser muito benéfico.

Primeiro, vamos aos desafios. Mercúrio conjunto com Urano pode se manifestar como:

quedas em sistemas e redes;

contratempos e acidentes;

notícias surpreendentes;

aumento de imprevisibilidade em deslocamentos.

O lado bom desse trânsito é que ele ativa muito novas ideias, o que combina com a abertura ao novo, um dos principais temas desta semana.

É preciso ter em mente que os dois planetas estão em Touro, um signo do ritmo fixo, então pode ainda haver alguma resistência para lidar com tanta novidade.

Mas, sabendo disso de antemão, dá para nos prepararmos de forma mais adequada e exercitar o tal jogo de cintura. Quem sabe dessas novas ideias não surjam oportunidades de crescimento?

Lembrando que Mercúrio em Touro tem muito a ver com trabalho e dinheiro, então pode ser que esteja aí o começo de uma história de sucesso.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Animação e bom humor com Sol em Gêmeos: as previsões da semana de 18 a 24/05 apareceu primeiro em Personare.