Curso de cada signo: o que seu Mapa Astral revela sobre sua escolha profissional

Você já ficou em dúvida sobre qual curso de faculdade escolher? Ou sentiu que queria algo mais alinhado com quem você realmente é? Então a Astrologia pode te ajudar nessa escolha, indicando o melhor curso para cada signo.

Mas ao contrário do que muita gente pensa, não estamos falando do seu signo solar, mas sim do signo que aparece na Casa 9 do seu Mapa Astral.

Por que a Casa 9?

Cada uma das 12 Casas astrológicas está ligada a uma área da nossa vida. E a Casa 9 mostra os caminhos que expandem sua mente e os temas que despertam sua curiosidade e entusiasmo.

Por isso, tem tudo a ver com os cursos superiores que mais combinam com você. A seguir, te explico melhor tudo isso.

E se quiser ir além, também pode olhar para a Casa 10, que fala da sua carreira e propósito de vida — ou seja, como transformar o que você estuda em profissão.

O guia completo da Casa 10 e propósito de vida está aqui!

Neste artigo, vou te mostrar o curso ideal para cada signo da Casa 9, com base na sua forma única de buscar conhecimento, e também como isso pode se conectar ao seu futuro profissional.

Casa 9: o caminho do conhecimento e da expansão

Na Astrologia, a Casa 9 representa os estudos superiores, as viagens, as filosofias de vida, a espiritualidade e tudo aquilo que nos expande para além do óbvio. Além disso, ela fala do seu desejo de aprender e da forma como busca sabedoria ao longo da vida.

Por isso, é nessa Casa que observamos o signo e os temas ligados aos cursos que podem fazer sentido para você. O que aparece aqui não é uma regra ou uma limitação, mas sim uma direção: aquilo que tende a despertar mais entusiasmo e identificação.

A seguir, te dou algumas sugestões de cursos a partir do signo que você tem na Casa 9. Mas antes você precisa saber qual signo é esse.

Como descobrir o signo da sua Casa 9

Siga o passo a passo abaixo e encontre gratuitamente o signo da sua Casa 9. Lembre-se de que todo mundo tem essa casa no Mapa:

Acesse o Mapa Astral grátis Personare .

No seu Perfil Astrológico, selecione a opção Casas Astrológicas

Então, anote o signo que está na sua Casa 9

Veja o exemplo abaixo em que a pessoa tem o signo de Câncer na Casa 9.

O curso de cada signo

Agora que você já sabe qual signo tem na Casa 9, veja a seguir quais são os cursos superiores que mais combinam com você!

Áries na Casa 9

Temas: liderança, ação, movimento

liderança, ação, movimento Cursos sugeridos: Administração, Educação Física

Touro na Casa 9

Temas: estabilidade, beleza, finanças

estabilidade, beleza, finanças Cursos sugeridos: Gestão Financeira, Arquitetura

Gêmeos na Casa 9

Temas: comunicação, ensino, curiosidade

comunicação, ensino, curiosidade Cursos sugeridos: Letras, Publicidade, Marketing

Câncer na Casa 9

Temas: cuidado, nutrição, emoção

cuidado, nutrição, emoção Cursos sugeridos: Pedagogia, Nutrição, Enfermagem

Leão na Casa 9

Temas: criatividade, expressão, brilho

criatividade, expressão, brilho Cursos sugeridos: Produção Cultural, Teatro, Gestão de RH

Virgem na Casa 9

Temas: organização, saúde, análise

organização, saúde, análise Cursos sugeridos: Medicina, Farmácia, Gestão de Projetos

Libra na Casa 9

Temas: estética, justiça, equilíbrio

estética, justiça, equilíbrio Cursos sugeridos: Direito, Moda, Design

Escorpião na Casa 9

Temas: profundidade, transformação, poder

profundidade, transformação, poder Cursos sugeridos: Psicologia, Criminologia, Gestão de Pessoas e Liderança

Sagitário na Casa 9

Temas: cultura, viagens, sabedoria

cultura, viagens, sabedoria Cursos sugeridos: Turismo, Relações Públicas

Capricórnio na Casa 9

Temas: responsabilidade, estrutura

responsabilidade, estrutura Cursos sugeridos: Contabilidade, Engenharia Civil

Aquário na Casa 9

Temas: tecnologia, inovação, futuro

tecnologia, inovação, futuro Cursos sugeridos: TI, Engenharia Elétrica

Peixes na Casa 9

Temas: arte, sensibilidade, intuição

arte, sensibilidade, intuição Cursos sugeridos: Artes Plásticas, Música, Serviço Social

Casa 10: a direção do seu propósito profissional

Se a Casa 9 mostra o que você pode estudar, a Casa 10 revela como você quer se realizar profissionalmente. Isso porque ela fala da sua reputação, do legado que deseja deixar e da forma como expressa o seu propósito no mundo.

Por isso, ao escolher um curso superior, é interessante observar também o signo da sua Casa 10, já que ele pode mostrar como transformar o conhecimento da Casa 9 em carreira na prática.

Por exemplo:

Se você tem Virgem na Casa 10 , pode buscar um curso com base prática e foco em saúde ou planejamento.

, pode buscar um curso com base prática e foco em saúde ou planejamento. Já com Aquário na Casa 10, o ideal seria algo voltado à inovação ou ao coletivo.

Assim, a Casa 9 nutre e apoia a Casa 10. Ou seja, elas se complementam.

Seu curso ideal está alinhado com o seu propósito?

Muita gente escolhe um curso por pressão, medo ou expectativa externa. Mas quando essa escolha nasce do autoconhecimento, ela se torna mais leve e potente. Então é aí que a Astrologia entra como ferramenta: para revelar e lembrar quem você é.

Mas se você deseja se aprofundar nesse processo e entender melhor sua Casa 9, sua Casa 10 e todos os caminhos que seu Mapa aponta, eu te convido a conhecer o curso Propósito de Vida e o Seu Mapa Astral, do Personare.

Nele, ensino passo a passo como descobrir sua missão de alma e fazer escolhas alinhadas com a sua essência.

Conheça o curso e comece sua jornada agora

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com

