Você sabe o que te impulsiona a correr atrás dos seus sonhos? A resposta pode estar no seu Mapa Astral. Neste artigo, te contamos qual é a ambição de cada signo.

Mas não é o signo que você está pensando. A ambição é assunto da Casa 10 do nosso Mapa Astral, também chamada de Meio do Céu.

Essa área do mapa mostra a forma como você lida com carreira, imagem pública e, principalmente, suas ambições mais profundas.

Sim, a ambição é uma força poderosa que impulsiona as pessoas a buscarem seus objetivos e alcançarem o sucesso em suas vidas. Portanto, não sinta culpa por querer mais. Seja uma pessoa ambiciosa de propósito.

O que é a Casa 10 no Mapa Astral?

A Casa 10, também conhecida como Meio do Céu, mostra como você quer ser reconhecida no mundo.

Diferente do signo solar (aquele que você já conhece), o signo presente na sua Casa 10 indica o tipo de realização que você busca, o que te move e onde você quer chegar.

Se você sente que está sem direção ou quer entender melhor seu propósito, essa parte do mapa é fundamental.

Como descobrir seu signo da Casa 10 (Meio do Céu)?

Para descobrir o que te motiva a ir atrás dos seus sonhos, você precisa ver no seu Mapa o signo da Casa 10. É super simples:

Acesse o Mapa Astral grátis Personare

Depois de gerar o mapa, veja a lista completa de planetas.

Então, procure por Meio do Céu (bem no final) e veja o signo que aparece ao lado.

(bem no final) e veja o signo que aparece ao lado. Por exemplo, a pessoa do mapa abaixo tem Meio do Céu em Sagitário.

A ambição de cada signo no Meio do Céu

Agora que você já sabe o seu signo do Meio do Céu, veja abaixo a análise sobre a ambição de cada signo.

Áries na Casa 10: conquistar pelo pioneirismo

Busca posições onde possa liderar, empreender ou abrir caminhos. A ambição vem do desejo de ser reconhecida pela coragem, ousadia e iniciativa.

Touro na Casa 10: construir algo duradouro

A motivação vem da segurança material e estabilidade. Ambiciona crescer aos poucos, mas de forma sólida e sustentável, valorizando conforto e prosperidade.

Gêmeos na Casa 10: comunicar e conectar

Sua realização vem da troca de ideias, informação e aprendizado contínuo. Portanto, deseja ter reconhecimento pela sua inteligência, adaptabilidade e criatividade.

Câncer na Casa 10: cuidar com propósito

A ambição aqui é proteger, acolher e criar laços profundos, até mesmo no trabalho. Por isso, busca ambientes profissionais onde possa nutrir e apoiar.

Leão na Casa 10: brilhar e ser admirada

Deseja ocupar espaços de destaque, onde possa mostrar seu talento e ser reconhecida por sua autenticidade, carisma e competência.

Virgem na Casa 10: ser útil com excelência

A busca é por aperfeiçoamento e reconhecimento por seu esforço e dedicação. Assim, ambiciona ser vista como alguém precisa, confiável e eficiente.

Libra na Casa 10: harmonizar e decidir com equilíbrio

Motivação ligada à justiça, diplomacia e beleza. Por isso, ambiciona trabalhar com relações humanas, estética ou mediação de conflitos.

Escorpião na Casa 10: transformar para evoluir

A ambição aqui envolve poder pessoal, profundidade e influência silenciosa. Por isso, deseja atuar em áreas que envolvam mistério, cura e renascimento.

Sagitário na Casa 10: expandir fronteiras

Quer crescer, viajar, ensinar e explorar. Assim, ambiciona uma carreira que permita liberdade, significado e conexão com outros mundos e culturas.

Capricórnio na Casa 10: chegar ao topo

Tem como meta a realização concreta e uma reputação sólida. Por isso, ambiciona ser respeitada, confiável e reconhecida como autoridade no que faz.

Aquário na Casa 10: inovar e transformar

A motivação é romper padrões e propor o novo. Ambiciona revolucionar áreas, impactar grupos e trazer ideias à frente do seu tempo.

Peixes na Casa 10: servir com empatia

Busca inspiração, intuição e propósito coletivo. Assim, ambiciona contribuir com algo maior, ajudando, curando e criando a partir do amor.

Quer se aprofundar?

Se você está em busca de propósito ou sente que precisa mudar de direção



Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa.

