Conheça a respiração para ter orgasmos

Você sabia que existe respiração para ter orgasmos? Compartilho com vocês um passo a passo da Respiração Kundalini, uma dica especial para você aproveitar ainda mais seus momentos íntimos e alcançar o orgasmo com mais facilidade.

Sim, uma simples respiração pode fazer toda a diferença tanto quando estiver com alguém, quanto nos momentos de masturbação.

Se você tem ou já teve dificuldade de chegar ao clímax, exercícios simples de respiração podem lhe ajudar a energizar o corpo e ter mais energia durante o sexo.

Por que Respiração Kundalini para ter orgasmos

Vamos aprender um exercício poderoso que ativa a energia Kundalini, que é nossa força vital inesgotável.

Ela permite que a mulher recarregue sua energia sexual, vital e amorosa, além de harmonizar os diferentes centros de energia do corpo, também chamados de Chakras.

A melhor parte é que você pode fazer esse exercício sozinha, uns minutos antes da relação sexual ou da masturbação, ou se preferir, pode pedir para o seu par te acompanhar nessa prática cheia de energia boa.

Passo a passo: respiração para ter orgasmos

1. Como mostra a imagem ao lado, faça um triângulo invertido com a mão e tape uma das narinas .

. 2. Agora, inspire lentamente pela outra narina e segure o ar por alguns segundos.

3. Enquanto estiver inspirando, visualize uma energia em fogo, subindo em espiral por toda a sua coluna.

4. Depois, solte o ar e repita o mesmo procedimento com a outra narina.

Simples assim!

Com esse exercício, você vai se sentir mais conectada com sua energia sexual e amorosa, pronta para aproveitar momentos íntimos incríveis. Então, experimente essa prática e sinta todo o poder que ela pode trazer para a sua vida!

Se quiser conhecer outros exercícios para aumentar seu prazer, vem saber tudo sobre o curso de Pompoarismo. Essa prática melhora sua vida sexual, sua saúde íntima e fortalece sua autoestima.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Roberta Struzani

Especialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.

fisioterapia.roberta@gmail.com

O post Conheça a respiração para ter orgasmos apareceu primeiro em Personare.