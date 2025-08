Agosto Dourado: o mês da amamentação consciente e conectada

Agosto é o mês dedicado a um dos gestos mais intensos e naturais que existem: amamentar. Desde 2107, o Brasil está unido ao movimento global Agosto Dourado, que reforça a importância do aleitamento materno como base da vida.

A união, instituída por lei, está alinhada às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). A meta é ampliar o conhecimento e o apoio à amamentação, seja dentro de casa, nos serviços de saúde ou nas políticas públicas.

Em seguida, entenda tudo sobre o Agosto Dourado e o seu valor para o desenvolvimento infantil.

Por que Agosto Dourado?

O símbolo da campanha faz jus à sua importância: o dourado representa o padrão ouro da alimentação infantil, como reforça a Organização Mundial da Saúde.

Isso porque o leite materno é o primeiro alimento do ser humano e contém todos os nutrientes essenciais para os primeiros meses de vida. Além disso, ele reforça o sistema imunológico e contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional do bebê.

No Brasil, profissionais da saúde e ativistas da causa são responsáveis pela organização da campanha Agosto Dourado. A iniciativa busca aumentar os índices de amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, bem como manter o aleitamento materno até, pelo menos, os 2 anos de vida.

Semana Mundial de Aleitamento Materno

De 1º a 7 de agosto de todos os anos, é celebrada a Semana Mundial de Aleitamento Materno. O período visa proteger, promover e apoiar o aleitamento materno como base para a saúde individual e coletiva.

A campanha nasceu em 1992 por iniciativa da Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno, com apoio da OMS e do UNICEF.

Além dos benefícios amplamente reconhecidos para a saúde do bebê e de quem amamenta, a Semana Mundial chama a atenção para a importância de criar ambientes de apoio consistentes e contínuos.

Isso inclui desde o suporte familiar, por exemplo, até políticas públicas que garantam o direito à amamentação em locais de trabalho, serviços de saúde e espaços públicos.

2025: Amamentar é um ato ecológico

A cada ano, um tema central orienta as ações e reflexões propostas pela campanha. Assim, em 2025, a Semana Mundial da Amamentação volta a destacar a conexão entre aleitamento e sustentabilidade.

O tema “Amamentar é um ato ecológico” já foi abordado em campanhas anteriores. Ele reforça que optar pelo leite materno não beneficia apenas a saúde de bebês e mães, mas também o meio ambiente.

Isso porque a amamentação reduz o consumo de recursos naturais e evita o descarte de embalagens e resíduos gerados pela alimentação artificial.

Dessa forma, a proposta da campanha deste ano é mobilizar indivíduos, famílias, profissionais e instituições para formar sistemas de apoio ao aleitamento que sejam robustos e sustentáveis.

Afinal, criar um ambiente favorável à amamentação é um ato coletivo, que vai desde o suporte emocional até a garantia de políticas públicas e espaços adequados.

Ao fortalecer essa cadeia de calor, portanto, também se fortalece o compromisso com um planeta mais saudável para as próximas gerações.

Grande impacto global

A Organização Mundial da Saúde considera que a amamentação é uma das ações mais eficazes para salvar vidas infantis. Além disso, gera benefícios duradouros para quem amamenta.

Iniciar a amamentação na primeira hora após o nascimento, prática conhecida como hora de ouro, reduz drasticamente o risco de mortalidade neonatal e fortalece o vínculo afetivo entre mãe e bebê.

Benefícios da amamentação

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) aponta os benefícios da amamentação para crianças e mães:

Para o bebê:

Fortalece o vínculo afetivo com a mãe .

. Melhora a digestão e reduz cólicas.

Aumenta o desenvolvimento cognitivo (inteligência).

Previne doenças contagiosas, como diarreia.

Diminui riscos de doenças alérgicas, doença de Crohn e linfoma.

Estimula a arcada dentária e evita problemas de fala.

Reduz risco de mortalidade infantil, principalmente quando exclusivo até 6 meses.

Para a mãe:

Acelera a contração uterina e reduz o sangramento pós-parto .

. Previne anemia.

Auxilia na perda de peso após o parto.

Reduz o risco de câncer de mama, ovário e endométrio.

Protege contra osteoporose e doenças cardiovasculares.

FAQ: Amamentação

1. O que é o Agosto Dourado?

Agosto Dourado é o mês dedicado à conscientização sobre a importância da amamentação. O “dourado” representa o padrão ouro da alimentação infantil, segundo a OMS.

2. O que é a Semana Mundial de Aleitamento Materno?

A SMAM acontece todos os anos entre os dias 1º e 7 de agosto e tem como objetivo proteger, promover e apoiar a amamentação. Além disso, destaca a importância de criar ambientes acolhedores e consistentes para quem amamenta. A campanha é realizada desde 1992 com apoio da OMS e do UNICEF.

3. Qual é o tema da SMAM 2025?

O tema de 2025 é “Amamentar é um ato ecológico”. A proposta é reforçar que o aleitamento materno, além de ser essencial para a saúde, também beneficia o meio ambiente, pois reduz o uso de recursos naturais e o descarte de resíduos.

4. Quais são os principais benefícios da amamentação para o bebê?

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a amamentação melhora a digestão, reduz cólicas, estimula o desenvolvimento cognitivo e da fala e protege contra doenças contagiosas e alérgicas, entre outros.

5. Quais são os benefícios da amamentação para quem amamenta?

Para quem amamenta, os benefícios incluem aceleração da contração uterina, menor sangramento pós-parto, redução do risco de câncer de mama, ovário e endométrio, entre outros.

