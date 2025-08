5 opções de lanche pré-treino para potencializar seus resultados

Se você está buscando um lanche pré-treino que ajude a melhorar sua performance nos exercícios, aqui estão 5 opções simples, rápidas e deliciosas. Elas são ideais para quem precisa de energia, mas sem pesar no estômago antes do treino.

O objetivo é tanto ajudar quem está começando a se exercitar e quer manter seu peso quanto quem deseja emagrecer de forma saudável e sem radicalismos.

Quando fazer o lanche pré-treino?

Não existe uma regra única que se encaixe nas necessidades de todas as pessoas, pois devemos considerar a intensidade da atividade física, bem como o objetivo e a forma física de cada um.

Por isso, é importante conversar com um profissional especialista, que possa indicar uma alimentação de acordo com a sua bioindividualidade.

No entanto, há uma dica valiosa, que vale ser seguida por todos: não se exercite sem ter comido nada nas últimas 3 horas.

Por exemplo:

Se, por exemplo, você almoçar às 13h e pretender treinar às 18h, um pequeno lanche uma hora ou até 30 minutos antes do exercício pode ajudar a manter a energia necessária, afinal, você não quer desmaiar na esteira ou ter que parar a atividade porque ficou sem o estoque necessário de energia para gastar.

Mesmo se o seu objetivo for emagrecer, você deve ingerir algo antes. Esta ação indica ao seu cérebro que ele pode “dar o comando” de queimar o seu estoque de gordura e você não vai precisar agonizar de fome até a sua próxima refeição.

5 sugestões de Lanche Pré-Treino

O instinto do homem das cavernas ainda vive em nós! Por isso, devemos agir de forma que o nosso sistema nervoso entenda que não precisamos estocar mais gordura.

Afinal, os alimentos estão disponíveis na nossa casa ou supermercado, e não vamos passar por períodos longos sem comer como o homem paleolítico.

Separei algumas opções de lanches para comer antes da atividade física. Aqui vão minhas sugestões favoritas:

1. Fruta com Amêndoas

Uma fruta média, como maçã ou pera, acompanhada de 8 a 10 amêndoas é uma excelente escolha para quem quer energia rápida e saudável antes do treino.

Por que funciona: A fruta fornece carboidratos naturais para um pico de energia rápido, e as amêndoas oferecem proteínas e gorduras boas, que ajudam a manter a saciedade durante o treino.

2. Bowl de Aveia com Morangos e Sementes de Girassol

Prepare um bowl com 2 a 3 colheres de aveia em flocos, leite de coco ou amêndoas, 3 a 4 morangos e 2 colheres de sementes de girassol. Uma opção rica em fibras e antioxidantes para começar o treino com o pé direito.

Por que funciona: A aveia é excelente para fornecer energia de forma constante, enquanto os morangos e as sementes de girassol são ricos em antioxidantes que ajudam na recuperação muscular.

3. Pão Integral com Abacate ou Manteiga de Amendoim

Uma fatia de pão integral (sem glúten, se necessário) com 1 colher de manteiga de amendoim orgânica ou meio abacate amassado. Essa combinação é super prática e vai te deixar com energia para o treino todo.

Por que funciona: O pão integral tem carboidratos de baixo índice glicêmico, enquanto o abacate e a manteiga de amendoim são fontes de gorduras saudáveis e proteínas, essenciais para um bom desempenho.

4. Vitamina de Banana com Chia

Uma vitamina feita com banana, 1 colher de chia, 1 copo de leite de amêndoas ou de aveia, 4 morangos, gelo e canela em pó. Uma opção refrescante e cheia de nutrientes.

Por que funciona: A banana é ótima para repor o potássio, prevenindo câimbras, e a chia é rica em fibras e ácidos graxos essenciais, ajudando no desempenho e na recuperação muscular.

5. Mini Cenouras ou Pão Integral com Hummus

Se você está procurando algo mais simples, mini cenouras ou uma fatia de pão integral com 3 colheres de hummus é uma excelente escolha. Super leve e prática, mas cheia de benefícios.

Por que funciona: As cenouras são ricas em fibras e betacaroteno, enquanto o hummus fornece proteínas e gorduras saudáveis para um treino equilibrado e com energia estável.

Conclusão

Essas 5 opções de lanches pré-treino são ótimas para dar aquele gás na sua atividade física. Escolha a que mais combina com você e, caso precise de algo mais leve ou energético, experimente ajustar conforme a intensidade do treino.

