Numerologia do sobrenome: o que você herdou?

Sabe a família GRACIE? Parece uma fábrica de produzir lutadores com uma árvore genealógica de guerreiros e competidores. E a Família KENNEDY, sempre associada a eventos trágicos, principalmente mortes prematuras. A Numerologia do Sobrenome pode ajudar a entender isso.

Comportamentos comuns, experiências similares e eventos recorrentes na vida de certas famílias podem se revelar por meio da Numerologia do Sobrenome.

Acesse aqui a história da sua vida por meio da Numerologia

O cálculo do sobrenome

Mostro alguns exemplos práticos de como os números extraídos do sobrenome apresentam esses padrões familiares que herdamos de nossos antepassados. Para isso, atribuímos um número a cada letra, conforme a tabela pitagórica:

Detalhe: se algum sobrenome tem as letras W ou Y, é complicado determinar se a letra funciona como vogal ou consoante. Nestes casos, a dica é fazer a Numerologia do Sobrenome no site do Personare, porque a ferramenta já sabe fazer o cálculo certinho.

Esse detalhe é importante para somarmos o valor numerológico de cada letra e encontrar o Número de Motivação (soma das vogais), o de Impressão (soma das consoantes) e de Expressão (soma das vogais e consoantes).

Além disso, um detalhe revelador: a repetição de letras de um mesmo valor numérico.

O caso Kennedy

Por exemplo: KENNEDY há 4 letras (E e N) do total de 7 presentes nesse sobrenome que têm a simbologia do NÚMERO 5.

Se ter duas letras de mesma simbologia já é uma intensidade e tanto, imagine mais da metade do total de letras!?!

Nesse caso, as tendências associadas à simbologia do 5 são muito fortes em termos de padrões familiares para os KENNEDY. E sabe qual é uma dessas tendências do 5? Sim, acidentes!

O 5 e o 1 são números vinculados à velocidade e rapidez. Mas, dependendo do nível que essa rapidez veloz é vivida, pode significar tendência a acidente.

Basta lembrar do MAMONAS ASSASSINAS, por exemplo, que tem um total de 12 letras de simbolismo 1 e 5 (A, S, N) em suas 17 letras! E todos lembramos o fatídico acidente de avião que gerou a morte de todos os integrantes dessa banda.

Os caso Gracie

No Brasil, temos a família GRACIE com um legado de lutadores de alto nível que ajudaram a divulgar o jiu-jitsu no Brasil bem como nos Estados Unidos.

Um deles, considerado uma lenda: RICKSON GRACIE. Oficialmente, ele nunca perdeu uma luta sequer! A Numerologia do sobrenome da família GRACIE traz os seguintes números:

Motivação: 6

Impressão: 1

Expressão: 7

Assim, o número 1 se associa à competição, ao ímpeto de querer ser o melhor, o primeiro. O 1 luta pelo que quer. Isso porque o 1 cria algo novo (tal como um estilo de luta com sua marca toda peculiar e genial).

E ademais está na posição mais visível do Mapa Numerológico: a do número de impressão. É a marca evidente, pública e notória (número de impressão) da família de lutadores (1).

Numerologia do Sobrenome revela os padrões familiares

Uma numerologia mais aprofundada merece ser feita para compreender os padrões de repetição em sua família ao analisar os números de seu sobrenome.

Você pode fazer o cálculo de repetição dessa maneira: calculando, letra a letra, conforme a tabela pitagórica, o seu sobrenome. Ou, de modo ainda mais fácil: conferindo os números de Motivação, Impressão e Expressão do seu Mapa Numerológico aqui.

Desse modo, você já sabe qual ou quais números mais repetem no seu sobrenome e pode entender abaixo os padrões e heranças que você carrega.

1

Negativamente : sua família pode ter sido marcada por violência, acidentes, imposição de figuras masculinas autoritárias ou extremamente fracas.

: sua família pode ter sido marcada por violência, acidentes, imposição de figuras masculinas autoritárias ou extremamente fracas. Positivamente: padrões de genialidade, inovações, descobertas, conquistas, práticas esportivas e força de líderes e inspiradores.

2

Negativamente : padrões de repetição de brigas, desavenças, rompimentos, separações de casamentos e o domínio manipulador de mulheres.

: padrões de repetição de brigas, desavenças, rompimentos, separações de casamentos e o domínio manipulador de mulheres. Positivamente: uniões, parcerias, apoios mútuos e mediunidade na família, bem como a presença marcante de mulheres inspiradoras e matriarcas sábias.

3

Negativamente: padrões de fofoca, doenças mentais, problemas com jogos, sexo e briga entre irmãos.

padrões de fofoca, doenças mentais, problemas com jogos, sexo e briga entre irmãos. Positivamente: gerações de pessoas criativas, artísticas, comunicadoras e com destaque no esporte ou no humor.

4

Negativamente: problemas recorrentes de saúde ou de instabilidade financeira.

problemas recorrentes de saúde ou de instabilidade financeira. Positivamente: dons e talentos para trabalhos manuais-artesanais, empresas familiares passadas de geração para geração ou de determinado tipo de profissão que é recorrente nessa família.

5

Negativamente: problemas com excessos e vícios, bem como com acidentes (ou mortes trágicas).

problemas com excessos e vícios, bem como com acidentes (ou mortes trágicas). Positivamente: famílias nômades que se espalham pelo mundo ao morar por diversos estados ou países e continuam dando um jeito de manterem o contato. Além de alegria, versatilidade de negócios e profissões, bem como talento para descobrir, inovar e trazer o progresso.

6

Negativamente: uma família marcada por muitas brigas, separações, rivalidades e até violência.

uma família marcada por muitas brigas, separações, rivalidades e até violência. Positivamente: família que mantém a união por gerações, valorizando a tradição e os antepassados. Podem ter muitos parentes que atuam na área da saúde, da arte ou de profissões mais tradicionais.

7

Negativamente: uma família repleta de segredos e traições, bem como de problemas espirituais ou mentais.

uma família repleta de segredos e traições, bem como de problemas espirituais ou mentais. Positivamente: uma família de estudiosos, intelectuais ou ligados à religiosidade, bem como especialistas, autoridades em determinada área (tal como a do esporte). Podem ter destaque no exterior, ao morarem fora do país de origem.

8

Negativamente: uma família marcada por jogos de poder, esquemas financeiros, problemas de herança e até violência.

uma família marcada por jogos de poder, esquemas financeiros, problemas de herança e até violência. Positivamente: pode ser uma família em que várias gerações são ligadas ao universo corporativo, bancário, político ou da área da justiça. Pessoas famosas marcam esse sobrenome.

9

Negativamente: problemas com vícios, perdas e problemas espirituais.

problemas com vícios, perdas e problemas espirituais. Positivamente: são famílias filantrópicas, voltadas para o mundo da arte, da saúde, da religião. Grandes líderes marcam esse sobrenome.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Numerologia do sobrenome: o que você herdou? apareceu primeiro em Personare.