Na Astrologia, a família é uma análise super importante que traz indicações sobre quem você é. Por exemplo: os avós de cada signo podem ser analisados por meio de Saturno.

Em uma visão astrológica séria sobre Saturno, os avós de cada signo não representam como os pais dos seus pais são. Mas sobre como você vê seus avós e quais marcas deles estão no seu comportamento.

Portanto, para seguir adiante, você precisa saber em qual signo você tem Saturno no Mapa Astral.

E se você não conviveu com seus avós?

Padrões comportamentais, crenças e talentos podem ser transmitidos psiquicamente, e não apenas pela convivência. Ou seja, está presente no inconsciente familiar.

O impacto dessa conexão tem tudo a ver com seu Saturno.

Outro detalhe importante: cada avó ou avô pode ter expressado os atributos de Saturno em níveis diferentes. Um mais positivamente, outro com mais dificuldades. Portanto, tenha em mente essa diferenciação.

Os avós de cada signo

Você vai ver agora qual é a percepção que você, enquanto neta ou neto, pode ter dos seus avós. Isso porque a presença deles no seu Mapa, a sua herança psíquica, podemos analisar por meio de Saturno.

Para descobrir Saturno no seu Mapa é fácil:

– Acesse aqui o seu Mapa Astral Personare gratuito.

– À esquerda, abaixo da mandala do seu Mapa, veja seu Perfil Astrológico.

– Vá na opção planetas, como na imagem ao lado.

– Veja em qual signo Saturno está no seu Mapa.

– Por exemplo, na figura ao lado, a pessoa tem Saturno em Escorpião. Isso significa que ela percebe os avós com os atributos deste signo.

Agora que você já sabe em qual signo você tem Saturno, veja a seguir a interpretação dos avós de cada signo e qual o impacto da percepção que você tem deles na sua vida.

Saturno em Áries

Um de seus avós possivelmente foi pioneiro, líder e criou algo do zero. Ou um deles sentiu muita dificuldade de se tornar independente e de contar com seus próprios recursos pessoais. O que faltava era a autoconfiança: tinha muito medo de arriscar, de ousar, de tomar decisões.

Além disso, pode ser que um de seus avós se comportava de maneira muito agressiva, direta, competitiva, querendo ser o melhor, o primeiro, o vencedor. Podia até mesmo ser muito combativo ou mesmo violento.

Algum deles deve ter agido com muita coragem, sabendo se autoafirmar com sinceridade, autenticidade e assertividade.

Impacto dos avós de cada signo na sua vida: essa herança comportamental ariana tem como objetivo incentivar você a desenvolver sua autoconfiança, iniciativa e dinamismo para não depender de ninguém.

Com isso, você pode trilhar um caminho único, autêntico e original com muita coragem e ousadia. O foco é alcançar cada vez um nível maior de autonomia, pioneirismo ou liderança.

Saturno em Touro

É possível que um de seus avós tenha se preocupado bastante com o dinheiro. Ou um deles tinha tal de perder a estabilidade, de não ter o que comer. O que sempre havia ali era o medo da falta.

Além disso, pode ser que houvesse um comportamento desregrado em termos financeiros – gastos excessivos e má administração das economias da família, por exemplo.

Algum deles pode ter sido muito hábil em administrar as finanças e foi construindo negócios gradualmente, alcançando riqueza.

Impacto dos avós de cada signo na sua vida: essa herança comportamental taurina tem como objetivo te mostrar a importância de lidar com maturidade com o dinheiro e com tudo ligado à sua vida financeira.

Assim, você pode conseguir administrar as finanças com responsabilidade e senso prático. Ademais, também pode agir de maneira madura em outras áreas da vida, como nos cuidados com a saúde e com a natureza ao redor.

Saturno em Gêmeos

Um dos avós possivelmente tinha grande habilidade com as palavras, seja escrevendo, discursando ou na atuação com comércio. Ou um deles quase não falava, tinha questões de dicção e dificuldades para expor suas ideias e opiniões.

Além disso, talvez um dos avós tenha tido limitações intelectuais e apresentado problemas de aprendizado. Problemas esses que podem ter repercutido no atraso da alfabetização ou mesmo na impossibilidade de fazer algum curso e se formar.

Algum deles, ainda, pode ter tido uma inteligência acima da média, lendo vorazmente e sendo excelente de argumentação – mostrando habilidade para brincar com as palavras ao contar histórias.

Impacto dos avós de cada signo na sua vida: essa herança comportamental geminiana de seus avós tem como objetivo te ensinar o caminho para desenvolver a disciplina de estudar, aprender e ser hábil com as palavras.

Dessa forma, você também pode achar esse caminho útil ao se direcionar para circular, se locomover, dirigir ou interagir com vários tipos de pessoas.

Saturno em Câncer

Possivelmente, suas avós desempenharam papel de destaque na família, seja comandando e administrando as questões familiares ou sendo reprimidas, subjugadas e feridas.

Além disso, talvez um de seus avós tenha tido muitas dificuldades de sustentar a família ou fugiu dessa responsabilidade. Outro pode ter cuidado de muitos filhos (seus tios), com uma família gigante que demandava enorme esforço para criar e sustentar tantas pessoas.

Além disso, algum deles também pode ter mostrado bastante carinho, afeto e atenção às pessoas ao redor, agindo de forma predominantemente amorosa.

Impacto dos avós de cada signo na sua vida: essa herança canceriana de seus avós tem como objetivo ser um impulso para você manejar as emoções de forma madura.

De mais em mais, também pode ser um incentivo para te ajudar a lidar com as figuras femininas de seu círculo de um jeito sensível, íntimo e respeitoso, além de saber tanto dar quanto receber colo, proteção e segurança.

Saturno em Leão

Pode ser que um de seus avós fosse artista ou tivesse o talento de cantar e tocar algum instrumento musical. Ou um deles acabou não desenvolvendo o dom artístico por conta das necessidades materiais e financeiras.

Outra possibilidade é um de seus avós apresentar timidez crônica, com uma forte insegurança, evitando se expor. Algum deles pode ter sido carente de atenção e feito de tudo para se tornar o centro das atenções.

E mais: outro cenário possível é um de seus avós lidar muito bem com as crianças, e outro se sentir desconfortável com os pequenos.

Impacto avós de cada signo na sua vida: essa herança leonina de seus avós tem como objetivo reafirmar a importância de desenvolver cada vez mais sua autoconfiança, criatividade e expressividade.

Assim, você pode expandir a sua capacidade de liderar, inspirar, motivar e se autoafirmar. Além disso, pode também desfrutar o prazer, o lazer e as crianças sem culpa, com alegria e responsabilidade.

Saturno em Virgem

Possivelmente um de seus avós tinha muita preocupação com a saúde, seja em excesso (com um certo grau de hipocondria) ou até mesmo atuando como profissional da área.

Talvez um de seus avós tenha sido o oposto, ou seja, gostava de extrapolar, sem cuidar do corpo, com uma rotina completamente caótica ou mesmo com uma doença crônica.

Outra possibilidade é que um deles tenha sido muito crítico ou exigido um comportamento perfeito de seus pais, tios e até mesmo dos netos. Já outro avô ou avó pode ter sido uma pessoa bastante prestativa, que amava servir e ajudar as pessoas.

Impacto na sua vida: essa herança comportamental virginiana se apresenta como uma oportunidade para você aprender a cuidar melhor de si por meio de uma rotina bem organizada, uma alimentação saudável e uma boa disciplina corporal.

Outro caminho é desenvolver o talento de ser útil aos outros por meio de seu ofício ou de alguma habilidade manual.

Saturno em Libra

Possivelmente um de seus avós era uma pessoa bastante popular em sua cidade, conhecendo todo mundo e sabendo se relacionar com todos. Talvez até tivesse algum cargo político.

Além disso, um de seus avós pode ter se preocupado muito com a aparência e o estilo, demonstrando uma vaidade acima da média. Ou um deles era indiferente às regras sociais e às aparências, sem se preocupar com o que vestia e o modo como as pessoas o viam.

Algum deles talvez tivesse algum talento artístico, bom gosto ou até um senso estético marcante.

Impacto dos avós de cada signo na sua vida: essa herança comportamental libriana mostra o quanto é importante em sua vida aprender a se relacionar com diplomacia e senso de justiça.

Assim, você pode desenvolver a habilidade de lidar com as pessoas, de ouvir e aprender com outros pontos de vista, apresentando suas percepções de um jeito inteligente, estratégico e convincente.

Saturno em Escorpião

Talvez seus avós tenham vivenciado uma situação bem desafiante de perda na vida: algo como queda de status, morte de um parente ou mesmo uma falência. Por isso, um deles pode ter renascido mais forte ou se afundado em culpa.

Ademais, o poder emocional, financeiro ou psíquico também pode ter marcado a vida de seus avós – um deles pode ter sido investidor, agiota, médium, benzedeira ou terapeuta.

Outra marca de algum de seus avós, ainda, pode ter sido o poder do sexo, com histórias de traições ou abusos sexuais.

Impacto dos avós de cada signo na sua vida: essa herança comportamental escorpiana mostra a importância de desenvolver com responsabilidade seus dons psíquicos, terapêuticos, financeiros ou sexuais. Nem se reprimir sexualmente e nem viver uma libertinagem destrutiva.

Assim, o foco é buscar o equilíbrio sem medo de se entregar e se envolver emocionalmente com a pessoa parceira, além de buscar criar vínculos profundos.

Saturno em Sagitário

Pode ser que um de seus avós tivesse medo de viajar, como uma fobia de avião, por exemplo. Ou era um aventureiro, tendo morado e conhecido vários lugares, culturas e idiomas.

Algum deles também poderia ser bem religioso, devoto, fervoroso na sua fé. Ou o oposto: descrente, ateu e excessivamente supersticioso.

Outra possibilidade é que um de seus avós tenha enfrentado problemas com as leis ou sido destaque na área jurídica. Pode ter sido especialista numa área do saber e autoridade neste campo; ou teve muitas dificuldades escolares e em termos acadêmicos.

Impacto avós de cada signo na sua vida: essa herança comportamental sagitariana mostra o quanto é importante você desenvolver sua fé (não necessariamente religiosa, mas de acreditar em si, no ser humano e no futuro).

E, assim, também expandir seus horizontes por meio de cursos ou viagens para se tornar especialista em determinada área.

Saturno em Capricórnio

Possivelmente você viu um de seus avós frustrado por não ter conseguido atingir o topo e ser reconhecido socialmente. Ou um deles teve muito sucesso, construiu um império e era respeitado acima da média em sua área.

Pode ser também que um avô ou avó tenha vencido as condições precárias e subido na carreira, sendo uma pessoa muito bem-sucedida graças à sua resiliência, competência e ambição.

Um deles talvez não trabalhou, não deu conta de assumir certas responsabilidades ou fugiu das mesmas; enquanto outro pode ter se sobrecarregado e deixado a vida pessoal de lado por conta de enormes e constantes deveres.

Impacto dos avós de cada signo na sua vida: essa herança comportamental capricorniana mostra o quanto é necessário você desenvolver sua força produtiva, sua capacidade de enfrentar dificuldades e ir, gradualmente, assumindo cada vez mais responsabilidades.

Desse modo, o objetivo é mostrar sua competência, seu senso prático e seus talentos para ir escalando a montanha do sucesso, da autoridade, do poder e do reconhecimento.

Saturno em Aquário

Possivelmente um de seus avós teve uma doença mental ou apenas foi taxado de louco, o que o fez ser vítima de preconceito – mas, no fundo, era uma pessoa fora de seu tempo, original e ousada.

Outra possibilidade é um deles ter se sentido desajustado em seu círculo social, não se adaptando à sua comunidade ou à própria sociedade. Por isso, pode ter se isolado ou sido um rebelde contestador.

Pode ser também que a genialidade de um de seus avós foi capaz de trazer o futuro para o presente ao lançar uma tendência, uma invenção inovadora ou alavancar o progresso para determinado nicho, classe ou pessoas.

Impacto dos avós de cada signo na sua vida: quem tem essa herança comportamental aquariana encara a bela missão de ser alguém que inova e gera uma contribuição social. Uma pessoa que sabe trabalhar em equipe e pode, neste esforço em conjunto, ser um agente do futuro no presente.

Alguém com coragem de expor suas ideias, teorias, projetos e que, com resiliência, vai concretizando muitos deles no decorrer de sua vida.

Saturno em Peixes

Possivelmente você teve uma avó muito devota, religiosa ou simplesmente uma bruxa, médium, benzedeira ou terapeuta.

Talvez tivesse também um avô que apresentava dificuldades com as emoções, com a bebida, o cigarro ou outro vício. Por isso, acabou escapando das responsabilidades da vida para não sentir a perda da liberdade tão sonhada.

Outra possibilidade é um de seus avós ter experimentado uma vida de renúncias, de devoção e de sacrifícios pessoais. Ou ainda, medo de espíritos, do inconsciente, de religiosos, de devotos e também das emoções e da intimidade.

Impacto dos avós de cada signo na sua vida: essa herança comportamental pisciana mostra o quanto é importante você desenvolver a capacidade de ajudar com limites, sem querer salvar quem não quer ser salvo e nem de escapar de si através do serviço de caridade.

Além disso, o contato com o simbólico, o espiritual, o desconhecido, o inconsciente, o artístico e o psicológico também pode ser ótimo para a sua jornada evolutiva.

Para continuar estudando Astrologia e Família

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

