Menos impulso, mais estratégia: as previsões da semana de 03 a 09/08

Agosto é conhecido por algumas pessoas como o mês do desgosto. E as previsões da semana de 03 a 09/08 mostram que a promessa de dias difíceis pela frente pode mesmo se concretizar.

Agosto começa com desafios, por conta de aspectos tensos envolvendo Vênus, Marte e Mercúrio. Na primeira quinzena, a oposição de Marte a Saturno e Netuno tende a ampliar o risco de conflitos e de travamentos nas relações.

Além disso, Vênus segue em quadratura com Saturno e Netuno, numa combinação que pode elevar a sensação de incômodo ou de insatisfação. Felizmente, há aspectos planetários que irão ajudar com soluções para os perrengues da semana.

Resumo das previsões da semana de 03 a 09/08:

Toda a semana: Marte em oposição a Saturno e Netuno

Marte em oposição a Saturno e Netuno Toda a semana: Marte em trígono com Urano

Marte em trígono com Urano Até segunda-feira (04): Vênus em quadratura com Saturno e Netuno

Vênus em quadratura com Saturno e Netuno Na quarta-feira (06): Marte entra em Libra

Marte entra em Libra A partir de quarta-feira (06): Mercúrio em oposição a Plutão, trígono com Saturno e Netuno e sextil com Urano.

Mercúrio em oposição a Plutão, trígono com Saturno e Netuno e sextil com Urano. No sábado (09): Lua Cheia em Aquário

Estes são os principais trânsitos das previsões da semana de 03 a 09/08. Em seguida, veja os detalhes de cada um e descubra como se preparar para os próximos dias.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para entender como a semana será especificamente para você, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Insatisfação com Vênus, Saturno e Netuno

Até a segunda-feira (04), persiste um aspecto planetário tenso, que vem desde a semana passada.

Vênus em Câncer forma quadratura com Saturno e Netuno em Áries, em aspectos que ficam exatos na sexta-feira (01).

Dessa combinação pode surgir algum incômodo ou insatisfação no início da semana. Poderemos experimentar, por exemplo:

carência emocional elevada;

questões que abalam sua autoestima;

dificuldades financeiras;

frustrações em geral;

excesso de trabalho.

Tensão com Marte em oposição a Saturno/Netuno

A oposição formada por Marte (primeiro em Virgem, depois em Libra) e os planetas Saturno e Netuno também tensão para toda a semana, atingindo seu ápice na sexta-feira (08) e sábado (09) respectivamente.

Com isso, a primeira quinzena de agosto será marcada por um grande potencial de conflitos e embates.

No âmbito coletivo, a primeira quinzena de agosto é um período propenso a ocorrências como:

acidentes como rompimentos de barragens e inundações;

disputas envolvendo duas partes antagônicas;

tensões na diplomacia e nas relações entre países;

aumento de violência urbana.

Travamento na vida pessoal

No âmbito individual, a tensão pode se manifestar como um travamento, algo muito próprio de Saturno. No entanto, isso também está associado a Mercúrio retrógrado, trânsito que segue até a outra segunda-feira (11).

Costumo associar Marte à imagem de um carro, pois ele é o planeta da ação, aquele que nos põe em movimento. E, nesta semana, é como se fôssemos obrigados a dirigir em uma estrada lamacenta. Será preciso ter muito cuidado e paciência para avançar.

As travas que tendem a aparecer pelo caminho podem ser:

práticas , como um sistema que sai do ar ou a internet que não funciona;

, como um sistema que sai do ar ou a internet que não funciona; intangíveis, como dificuldades que impossibilitam uma tarefa.

Ou seja, é uma semana para se preparar para o imponderável e evitar brincar com a sorte, como saindo em cima da hora para compromissos.

Diante das dificuldades desse período, nossa saúde física e mental merece atenção. Afinal, muitas dessas tensões e frustrações podem resultar em sintomas físicos, como uma lesão muscular e dores pelo corpo.

Por isso, saber de antemão que a semana não será fácil é apenas o primeiro passo para lidar com os desafios que vêm pela frente. O segundo é preparar-se emocionalmente para esse caminho lamacento, exercitando a paciência.

Marte em Libra favorece a estratégia

Na quarta-feira (06) Marte ingressa em Libra, onde permanecerá até 22 de setembro. De maneira geral, será um período de foco nos relacionamentos e parcerias.

No entanto, por conta da oposição com Saturno e Netuno, o início de agosto será mais tensionado.

Marte em Libra tem uma característica bastante complexa, pois associa a necessidade de ação (Marte) à ponderação (Libra). Por isso, às vezes, é erroneamente tratado como um Marte enfraquecido. Mas nada pode ser mais distante da realidade.

Quando está em Libra, Marte assume uma postura estrategista, que sabe com quem pode contar. Nenhuma pessoa que tem Marte em Libra no seu Mapa Astral age sozinha, sem usar de suas parcerias.

Dessa forma, esse é um aspecto planetário associado a grandes generais. Quem tem Marte em Libra está sempre pensando de forma estratégica:

Quem vai me ajudar em caso de perigo?

Com quem posso contar?

De quem sou inimigo?

Que peças neutras podem ser movidas a meu favor ​s​e eu fizer um bom acordo?

Então, na primeira quinzena de agosto, teremos um jogo de xadrez para dominar. Podem surgir tensões nas nossas relações, em que teremos de saber quando recuar e quando avançar.

Também estaremos mais sujeitos a algum tipo de irritação, como uma loja ou serviço que nos atende mal. Nesse caso, discutir é menos efetivo do que encontrar os canais corretos de reclamação.

Equilíbrio para evitar conflitos nas relações

Por isso, nesta e na próxima semana, o clima tende a ficar mais tenso nas relações. Libra é diplomático, mas Marte quer ação. O desafio? Agir com equilíbrio, preferindo a estratégia à impulsividade pura e simples.

Se durante a primeira quinzena de agosto você sentir algum travamento na relação, cansaço ou dificuldade para chegar a acordos, respire fundo. Persistência e inteligência são as chaves para passar por esse período turbulento sem perdas significativas.

Spoiler: passada a tensão com Saturno e Netuno, Marte em Libra tende a incentivar as parcerias e a sinergia com as outras pessoas.

Como esse trânsito será para você?

Marte é o planeta em destaque nas previsões da semana de 03 a 09/08. Mas sua energia pode se manifestar em diferentes áreas da nossa vida, dependendo da posição do planeta no Mapa Astral de cada pessoa.

Para descobrir qual é a casa astrológica cujos temas vão estar mais em destaque nesta semana​, siga este passo a passo:

Drama com a oposição Mercúrio/Plutão

Outro fator que carrega no drama é a oposição entre Mercúrio em Leão e Plutão em Aquário. Esse aspecto vai ficar mais evidente a partir do meio da semana, seguindo para a próxima.

Quando Mercúrio está oposto a Plutão, nosso pensamento se intensifica. É como se a fôssemos do 8 ao 80 e ficássemos mais desconfiados (com e sem razão).

Nessa oscilação abrupta, podemos acabar demonizando pessoas e circunstâncias, fazendo elas parecerem piores do que são.

É um aspecto planetário de muito extremismo. Não só nosso pensamento estará intensificado, mas também a nossa palavra – afinal, Mercúrio rege a comunicação.

Com a palavra empoderada, esse poder exigirá cuidado redobrado para não ferir os outros ou levar discussões para excessos.

Talvez seja mais produtivo usar esse poder de forma mais cirúrgica. Em vez de um arroubo impulsivo, que tal pontuar o essencial? Um “toque” certeiro, que recoloque a conversa no prumo desejado, sem perder tempo com discussões infrutíferas e, principalmente, acusações que deixam o outro na defensiva.

No âmbito coletivo, esse aspecto sugere muito drama também no noticiário. Provavelmente, será uma semana de notícias pesadas, que mexem bastante com o nosso emocional.

Portanto, vale a pena buscar formas de preservar o seu bem-estar mental e emocional, com atividades prazerosas e relaxantes.

Lua Cheia em Aquário: individual x grupo

A semana se encerra com uma Lua Cheia no sábado (09), véspera do Dia dos Pais. Toda Lua Cheia é como um holofote, que joga luz sobre as coisas e faz tudo parecer maior do que de fato é.

Além disso, as Luas Cheias também são símbolos de uma polarização. Afinal, são o resultado da oposição (do ponto de vista da Terra) entre o Sol e Lua. Não raro, são períodos associados a ânimos exaltados, em que o emocional está muito mexido.

Especificamente nesta lunação que começa no sábado (09), teremos o Sol em Leão e a Lua em Aquário. Aqui, vemos um cabo de guerra muito claro entre duas forças antagônicas:

Sol em Leão: o eu, a identidade, aquilo que eu gosto e o que eu quero.

o eu, a identidade, aquilo que eu gosto e o que eu quero. Lua em Aquário: o grupo e os coletivos, aquilo que o grupo pede e precisa.

Como essa já é uma semana marcada por tensões nas relações, tudo isso tende a tomar proporções maiores a partir da Lua Cheia. Será um período de muitas provações e agito geral, em que as nossas necessidades individuais e coletivas medirão forças.

Trígono Marte/Urano ajuda com soluções criativas

Em meio a aspectos tensos, o trígono formado por Marte com Urano em Gêmeos, ao longo de toda a semana, traz certo alívio. Esse aspecto fica exato na sexta-feira (08) e ajuda a encontrar uma solução criativa para os sufocos.

Lembram do MacGyver, aquele personagem antigo da série Profissão: Perigo? A cada episódio ele se via em apuros, mas rapidamente montava uma gambiarra que salvava todos. Nesta semana, Marte com Urano será esse cara que ajuda no meio do caos.

Portanto, abrace sua criatividade! Encontre o seu MacGyver interior para buscar alternativas às dificuldades, por mais improváveis e inatingíveis que pareçam.

Bom senso e inspirações com Mercúrio

Outra boa saída para esta semana fica por conta de Mercúrio em Leão formando um trígono com Saturno e Netuno em Áries e sextil com Urano em Gêmeos.

Se Mercúrio com Plutão é como um cão bravo, dado a conflitos, estes outros aspectos estão mais para um cãozinho dócil e astuto.

Ao longo de toda a semana, esses contatos astrológicos incentivam a moderação, resultando em um plano mental mais atento ao bom senso.

Isso pode se materializar num monólogo mental de nós para nós mesmos, ou outra pessoa trazendo uma palavra de ponderação para a discussão:

Quem sabe você experimenta enxergar o problema por outro ângulo?

E se você buscar ampliar o escopo, será que não há coisas legais a serem vistas?

E se você estiver errado? Não é o caso de se abrir para outras possibilidades?

Essas e outras reflexões podem ser úteis para encontrar soluções para os impasses desta semana. Especialmente por conta da alta carga emocional e dos potenciais conflitos nas nossas relações com a coletividade e as outras pessoas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

