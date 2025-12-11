Decanatos de Sagitário: qual é a diferença entre os sagitarianos de novembro e de dezembro?

Você conhece pessoas de Sagitário tão diferentes que nem parecem do mesmo signo? Algumas são mais aventureiras e inquietas, enquanto outras têm uma vibe mais carismática e de liderança. A explicação para essas diferenças pode estar nos decanatos de Sagitário.
Os decanatos são subdivisões dentro do signo que ajudam a entender melhor por que quem nasce no fim de novembro pode ter uma energia diferente de quem faz aniversário em dezembro.
Neste artigo, você vai descobrir:
- No primeiro decanato estão os sagitarianos “clássicos”: expansivos, curiosos e amantes da liberdade.
- No segundo decanato surgem os sagitarianos mais ousados, ativos e sempre prontos para desbravar o novo.
- Já o terceiro decanato traz sagitarianos carismáticos, brilhantes e naturalmente líderes.
O que são decanatos?
Na Astrologia, cada signo ocupa uma faixa de 30 graus no céu, equivalente, mais ou menos, a 30 dias do ano. Essa faixa é dividida em três partes iguais de 10 graus, e cada uma delas é chamada de decanato.
- 1º decanato: primeiros 10 dias do signo.
- 2º decanato: dias intermediários.
- 3º decanato: últimos 10 dias.
Cada decanato tem um planeta regente, além do regente principal do signo. Isso faz com que cada período carregue características próprias, trazendo nuances diferentes para a personalidade de quem nasce em cada fase.
Conheça os decanatos de Sagitário
Agora que você já sabe o que são decanatos, vamos entender como eles funcionam no signo de Sagitário.
1º decanato
Datas: 22 de novembro a 1º de dezembro
Regente: Júpiter (o regente natural do signo)
Características:
- Esse é o sagitariano mais “clássico”.
- É inquieto, curioso e tem uma necessidade quase instintiva de expandir seus horizontes, seja viajando, estudando ou explorando novas culturas.
- Tem uma visão ampla da vida, guiada pela fé, pelo otimismo e pelo desejo constante de aprender algo novo.
- De modo geral, está sempre aberto a novas experiências.
Como amam e se relacionam: gostam de relacionamentos que tragam liberdade, crescimento e troca intelectual. Valorizam conexões leves, otimistas e que não limitem seus movimentos.
Como pensam: têm uma mentalidade expansiva, filosófica e otimista. Buscam entender o mundo de forma ampla e não se satisfazem com respostas rasas.
Como se comunicam: de maneira entusiasmada, espontânea e sempre carregando um toque de humor. Adoram compartilhar ideias, descobertas e aventuras.
Ou seja, pessoas sagitarianas do fim de novembro expressam a essência pura do signo: expansivas, otimistas e apaixonadas por liberdade.
2º decanato
Datas: 2 a 11 de dezembro
Regente: Marte
Características:
- Este é o sagitariano mais ativo e destemido de todos.
- Por ser movido por Marte, é um verdadeiro desbravador: gosta de desafios, aventuras e lugares pouco explorados.
- Alguns preferem explorar fisicamente, viajando ou se movimentando o tempo todo; outros canalizam essa energia na mente, mergulhando em estudos que os empolgam.
- São ousados, confiantes e sempre em busca de novidades.
Como amam e se relacionam: gostam de intensidade, paixão e dinamismo. Precisam de um relacionamento que acompanhe seu ritmo e não tenha medo de arriscar junto.
Como pensam: têm raciocínio rápido, direto e movido pela ação. Preferem aprender fazendo e costumam se jogar em novas ideias sem muita demora.
Como se comunicam: com energia, espontaneidade e firmeza. São pessoas diretas, animadas e que falam com entusiasmo contagiante.
Ou seja, as pessoas de Sagitário do começo de dezembro são as mais aventureiras e corajosas do signo.
3º decanato
Datas: 12 a 21 de dezembro
Regente: Sol
Características:
- Sagitarianos deste decanato carregam brilho próprio.
- Além da natureza expansiva do signo, têm liderança, carisma e capacidade de inspirar outras pessoas.
- Gostam de compartilhar suas vivências e adoram estar em boa companhia.
- Valorizam relacionamentos que estimulem sua mente e que acompanhem seu entusiasmo pela vida.
Como amam e se relacionam: buscam conexões calorosas, sinceras e animadas. Amam viver histórias marcantes, cheias de troca e admiração mútua.
Como pensam: têm pensamento confiante, criativo e guiado por uma visão clara do que desejam. Gostam de liderar, organizar e dar sentido às próprias experiências.
Como se comunicam: de forma vibrante, envolvente e cheia de brilho. São excelentes contadores de histórias e adoram inspirar quem está por perto.
Assim, pessoas sagitarianas do 3º decanato são expansivas, carismáticas e naturalmente líderes – verdadeiros “sóis” ambulantes.
Como descobrir seu decanato em Sagitário
Para saber em qual decanato de Sagitário você nasceu, basta conferir a sua data de aniversário dentro dos períodos do signo.
Mas, se quiser uma análise realmente completa, o ideal é consultar o seu Mapa Astral. Isso porque outros pontos, como Ascendente e Lua, também mexem com a forma como você se expressa.
