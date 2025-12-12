ASSINE JÁ!
Pantone 2026: entenda o significado e como usar na sua casa

Saiu a Cor Pantone 2026: Cloud Dancer (PANTONE 11-4201). Pela primeira vez desde que a Pantone começou a eleger uma cor para o ano, em 1999, um tom de branco foi escolhido pela marca.

E o melhor? A Cor Pantone 2026 está vinculada ao elemento Metal, que está em sintonia com Estrela Regente de 2026 no Feng Shui Tradicional Chinês.

O Metal, na metafísica chinesa, está associado ao foco, planejamento, precisão, autoridade e organização. Além disso, sua frequência também promove paz, alegria serena e criatividade, qualidades que se casam perfeitamente com a proposta da Pantone para a cor Cloud Dancer.

Neste artigo, você entende como aplicar a Cor Pantone 2026 na sua cada e trabalho de acordo com o Feng Shui, trazendo equilíbrio energético, bem-estar e prosperidade em 2026.

Qual é a cor Pantone 2026?

A Cor Pantone 2026 é Cloud Dancer, um tom de branco suave, neutro e arejado.

Segundo a Pantone, essa nuance representa “uma brisa de ar fresco”: calma, serenidade e clareza em meio ao barulho do cotidiano.

É uma cor favorável para quem busca recomeços, leveza e versatilidade, tanto no nível pessoal quanto na decoração em 2026.

Qual é o significado do branco da Pantone 2026?

Do ponto de vista físico, o branco é a soma de todas as cores do espectro visível. Ele simboliza paz, renovação e, em algumas culturas, representa o luto. É um tom seguramente universal, que nos leva de volta ao equilíbrio e à serenidade.

No Feng Shui, as cores são classificadas entre cinco categorias energéticas ou elementos: Árvore, Fogo, Terra, Metal e Água. As cores branca, cinza e todos os tons metálicos estão vinculados à categoria Metal.

Cada ano é regido por uma Estrela Anual, que traz uma qualidade energética específica para aquele período. Em 2026, a benéfica Estrela 1, de Água, será a energia base do ano.

A energia do Metal se alinha perfeitamente com a energia da Estrela 1, aumentando sua potência e estimulando suas qualidades.

A energia do Metal, que estimula a capacidade de cortar o desnecessário e trazer foco, ressoa com o desejo de renovação e simplicidade para o próximo ano.

Assim, essa cor não apenas cria uma estética agradável, mas também promove um ambiente de harmonia e transformação, alinhando-se com os princípios do Feng Shui.

Como utilizar a Cor Pantone 2026 na sua Casa?

Todas as cores, quando se aproximam do branco (os chamados tons off-white), vibram na frequência do Metal, mesmo que apresentem leves tonalidades correspondentes a outras fases.

Isso significa que as cores complementares escolhidas pela Pantone para acompanhar a Cloud Dancer também dão suporte à energia de Metal nos ambientes.

Em 2026, a Cor Pantone 2026 pode ser usada em abundância na região próxima ao centro dos imóveis.

Além disso, também será extremamente bem-vinda nos setores Noroeste e Sul, drenando potenciais nocivos que estarão presentes nesses setores no próximo ano.

Atenção

Pelo calendário solar chinês, o Ano Novo Chinês 2026 se inicia em 4 de fevereiro. Até essa data, devemos levar em consideração os padrões energéticos de 2025.

Mas fique tranquilo, pois a fase do Metal também é benéfica no centro dos imóveis durante este período. Já em relação aos 8 setores, em 2025, o Metal (Cor Pantone) pode estar presente no Nordeste e no Sudeste.

Dica final

No Feng Shui, os tons metálicos, como dourado, prateado ou bronze, são considerados vibratoriamente mais ativos, enquanto as cores branca e cinza tendem a ser mais neutras em termos de energia.

Isso significa que você pode usar a cor Pantone Cloud Dancer em qualquer lugar da sua casa. Ao acrescentar objetos associados a outras categorias, como Árvore ou Fogo, por exemplo, a vibração destes é que acabará prevalecendo.

Isso torna a cor Pantone 2026 realmente versátil e útil em todos os ambientes!

Aline Mendes

Arquiteta, Mestre em Feng Shui, Geobióloga e Radiestesista. Autora do livro Feng Shui - Terapia de Ambientes e representante oficial no Brasil do Feng Shui Research Center - Mestre Joseph Yu.

