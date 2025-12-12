Ano 9 e términos em 2025: por que tantas separações de famosos? Entenda pela Numerologia

Os términos de 2025 chamaram atenção: o mais recente foi Ivete Sangalo e Daniel Cady, mas também Virginia e Zé Felipe, IZA e Yuri Lima, Bruna Marquezine e João Guilherme, entre outros casais, anunciaram o fim de suas relações e movimentaram as redes sociais.

Muita gente se perguntou: será que o fato de 2025 ser um Ano 9 na Numerologia ajuda a entender tantas separações recentes?

O que a Numerologia tem a ver com os términos de 2025?

Na Numerologia, cada ano possui um número regente, calculado pela soma dos dígitos do ano. No caso de 2025:

2 + 0 + 2 + 5 = 9

O 9 é o último número da sequência básica (1 a 9). Por isso, é associado a fechamento de ciclos, conclusão de pendências e desapego do que não serve mais.

Por isso, em um Ano Universal 9, como 2025 situações antigas tendem a chegar a um desfecho; o que está “por um fio” costuma se definir — ou seja, relações já abaladas podem, sim, terminar.

Além do 9 final, é importante observar os números que formam o ano de 2025:

2 → cooperação, relações, parcerias, alianças, diplomacia, equilíbrio.

→ cooperação, relações, parcerias, alianças, diplomacia, equilíbrio. 5 → mudanças, liberdade, crises, necessidade de movimento, adaptações.

Por isso, em 2025, já havia previsto que este poderia ser um ano de crises (5) e necessidade de mudanças (5) nas parcerias, alianças, contratos e relações (2), a serviço de um renascimento e de um ciclo mais significativo (9).

Se o Ano é 9 para todo mundo, por que nem todo mundo terminou relacionamento?

Porque, além do Ano Universal, cada pessoa vive seu Ano Pessoal, calculado a partir da data de nascimento.

O Ano Universal mostra o clima coletivo .

. O Ano Pessoal mostra onde esse clima toca a sua vida de forma mais forte.

→ Use a calculadora do Mapa do Ano do Personare para ver qual é o seu!

Como o Ano Pessoal entra nessa história?

Algumas pessoas podem estar em Ano Pessoal 9 , como Ana Castela , vivendo encerramentos intensos.

, como , vivendo encerramentos intensos. Outras podem estar em Ano Pessoal 5 , como Ivete Sangalo , favorecendo mudanças, viradas e reviravoltas.

, como , favorecendo mudanças, viradas e reviravoltas. Outras podem estar em Ano Pessoal 2 , como Sandy, ou 6 , como Anitta , focadas em relações, cuidado e compromissos.

, como ou , como , focadas em relações, cuidado e compromissos. Algumas em Ano Pessoal 1, como Virginia e Vini Jr, já abrindo caminhos novos.

Mas é por essas previsões pessoais que algumas pessoas terminam relações, enquanto outras:

definem novos acordos.

reestruturam o relacionamento;

oficializam um vínculo;

curam mágoas antigas;

E como fica a sua relação?

Se você quer entender a sua vida, seja o que rolou em 2025 ou já antecipar as tendências para 2026, precisa calcular o seu Ano Pessoal.

Com base no número do seu ano, é possível entender se existe mais chance de términos em 2025 ou, melhor, o que você pode fazer diante das tendências para fazer as melhores escolhas.

Para calcular gratuitamente qual é o seu Ano Pessoal em 2025 ou 2026, siga este passo a passo:

Acesse aqui o Mapa do Ano Personare .

. Clique em Faça seu Mapa – Amostra Grátis .

. Digite seu nome como consta na certidão de nascimento .

. Escolha o ano 2025 ou 2026 .

. Veja o resultado com o número do seu Ano Pessoal.

No exemplo da imagem abaixo, você entende como aparecerá para você:

2026 será Ano Universal 1: início de um novo ciclo

Enquanto 2025 finaliza uma era de nove anos, 2026 abre portas para recomeços:

novas relações

novos projetos

novos propósitos

novos tempos emocionais

A energia muda de fechamento (9) para início (1). Por isso, esse é o melhor momento para conhecer seu Ano Pessoal e saber qual área da vida vai florescer, o que 2025 está pedindo para você soltar e o que está pronto para nascer em 2026.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

