Última Lua Minguante do ano: a limpeza energética mais poderosa de 2025 acontece agora – veja como fazer

Vem aí a última Lua Minguante de 2025, e esse é um dos melhores momentos do ano para fazer limpeza energética, revisar o que ficou acumulado e se preparar, por dentro, para a chegada de 2026.

Aqui você vai entender como você pode fazer uma limpeza energética simples e potente para começar o novo ano com o astral renovado.

Resumo rápido:

Data: 11 de dezembro de 2025, às 17h51, em Virgem

11 de dezembro de 2025, às 17h51, em Virgem Tendência energética: organização, limpeza, revisão, encerramentos

organização, limpeza, revisão, encerramentos Melhor uso da fase: ritual de limpeza energética, descarrego emocional, ajuste de rotinas

ritual de limpeza energética, descarrego emocional, ajuste de rotinas Objetivo principal: esvaziar, liberar e clarear caminhos para 2026

esvaziar, liberar e clarear caminhos para 2026 Rituais sugeridos: banho de limpeza energética e SOS de Final de Ano

Por que fazer uma limpeza energética na última Lua Minguante do ano?

A Lua Minguante já é conhecida como o melhor período do mês para limpezas, reflexões profundas e mudanças internas. É a fase ideal para revisar, soltar, desapegar e cuidar daquilo que ficou acumulado ao longo do ciclo.

Quando a Lua Minguante acontece em Virgem, como neste dia 11/12/25, essa atmosfera se intensifica. Virgem é um signo ligado à organização, rotinas, saúde e ordem, o que torna essa fase perfeita para faxinas internas e externas.

E, para completar, estamos falando da última Lua Minguante do ano de 2025 — um convite claro para liberar o que não faz mais sentido e preparar espaço para iniciar 2026 com mais clareza, tranquilidade e praticidade.

Por isso, fazer uma limpeza energética nessa Lua Minguante em Virgem é quase um ritual de “reset” para começar o novo ano com o astral renovado.

O que essa última Lua Minguante indica para o seu fim de ano?

A Lua Minguante de 11/12/2025 traz uma energia de:

Encerramento de ciclos : A tendência é sentir mais clareza sobre assuntos que precisam ser concluídos antes do fim do ano. Pode ser desde conversas pendentes até decisões internas que você vem adiando.

: A tendência é sentir mais clareza sobre assuntos que precisam ser concluídos antes do fim do ano. Pode ser desde conversas pendentes até decisões internas que você vem adiando. Organização emocional e prática : Virgem favorece detalhes. Esse é um ótimo momento para: revisar metas de 2025, reorganizar a rotina, limpar gavetas e documentos, listas e armários, e finalizar tarefas que estavam acumuladas.

: Virgem favorece detalhes. Esse é um ótimo momento para: revisar metas de 2025, reorganizar a rotina, limpar gavetas e documentos, listas e armários, e finalizar tarefas que estavam acumuladas. Cuidado com o corpo e o bem-estar : Virgem tem relação direta com saúde, rotina e autocuidado. Essa fase pode despertar: necessidade de descansar mais, vontade de melhorar a alimentação e busca por rituais de bem-estar (como banhos, meditações e práticas suaves)

: Virgem tem relação direta com saúde, rotina e autocuidado. Essa fase pode despertar: necessidade de descansar mais, vontade de melhorar a alimentação e busca por rituais de bem-estar (como banhos, meditações e práticas suaves) Menos barulho, mais recolhimento : A energia minguante reduz o ritmo. Não é hora de forçar começos, e sim de soltar.

: A energia minguante reduz o ritmo. Não é hora de forçar começos, e sim de soltar. Liberação emocional : Assuntos pesados, mágoas, ressentimentos e a sensação de sobrecarga podem começar a se dissolver — desde que você dê espaço para isso, através de rituais, escrita, silêncio ou pausas.

: Assuntos pesados, mágoas, ressentimentos e a sensação de sobrecarga podem começar a se dissolver — desde que você dê espaço para isso, através de rituais, escrita, silêncio ou pausas. Preparação para 2026: Nos bastidores, esse período reorganiza sua energia para iniciar o próximo ano mais limpa, consciente e forte.

Tudo isso combina muito com práticas como banhos de limpeza, rituais de encerramento de ciclo, escrita terapêutica e, para quem sente chamado, processos mais profundos de terapia energética.

Banho de limpeza energética para fazer em casa

Você pode aproveitar essa Lua Minguante em Virgem para fazer um banho de limpeza energética simples, em casa, com ervas de purificação.

A seguir, sugiro utilizar algumas plantas sugeridas abaixo para aproveitar a energia de encerramento desta última Lua Minguante do ano.

Ervas que você pode usar

Escolha uma ou mais das ervas abaixo, de acordo com o que tiver acesso e com o que sentir que combina com você:

Arruda

Guiné

Casca de alho

Eucalipto

Além disso:

1 litro de água

Um pouco de vinagre (de maçã ou qualquer outro)

Como preparar o banho

Ferva um litro de água e desligue.

Então, em um balde, despeje as ervas desejadas, o vinagre e a água quente por cima.

Agradeça a natureza e as ervas que estão fornecendo suas propriedades e sabedoria para você e intencione o que você espere do banho!

Então, à noite, antes de dormir, tome o seu banho e não saia mais de casa depois.

Como tomar o banho

Quando a preparação amornar, coe e, após o seu banho de costume e, jogue o banho no corpo (pode ser da cabeça ou dos ombros, isso é bem pessoal).

Intencione, enquanto o despeja, que o seu campo energético está sendo limpo e purificado

Depois, pode se secar como de costume.

Por fim, antes de dormir, faça uma prece direcionada para os seus mentores espirituais e anjos da guarda, pedindo que cuidem do seu sono e facilitem o que está encerrando, saindo, revisando.

Esse banho é um gesto simbólico, mas poderoso, de dizer a si: “eu escolho não carregar mais o que não me pertence ou não me nutre”.

Limpeza energética profunda

Para muitas pessoas, um banho de limpeza energética já oferece bastante alívio. Mas, às vezes, o ano deixa marcas mais profundas: emoções antigas que voltam, padrões repetidos, sensação de peso em várias áreas da vida ao mesmo tempo.

Para esses casos, indico um processo de limpeza energética profunda, como o que ofereço no SOS de Final de Ano 2025.

Não é apenas um ritual pontual, mas um processo completo de limpeza energética, pensado para:

encerrar energeticamente o ciclo de 2025

limpar energias estagnadas e influências externas

liberar bloqueios nos chakras e no fluxo vital

restaurar equilíbrio emocional e espiritual

preparar o campo energético para as oportunidades de 2026

A ideia não é prometer “soluções mágicas”, mas oferecer um apoio estruturado para quem sente que precisa de uma reorganização mais profunda, além dos rituais que pode fazer sozinha.

Conclusão

A última Lua Minguante do ano é uma chance preciosa de limpar, encerrar e organizar tudo o que ficou pendente em 2025.

Em Virgem, essa energia se torna ainda mais prática e eficiente, ajudando a rever hábitos, cuidar do corpo e ajustar a vida com sabedoria.

Por isso, faça sua limpeza energética e use esse momento como uma pausa consciente para encerrar o ano de forma tranquila e começar 2026 com mais foco, clareza e tranquilidade.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Aline Lang

Especialista em Limpeza Energética e Liberação Emocional®. Realiza atendimentos e acompanhamentos terapêuticos individuais e em grupo, para pessoas e ambientes. As consultas online podem ser agendadas no Personare.

Alineslang@gmail.com

O post Última Lua Minguante do ano: a limpeza energética mais poderosa de 2025 acontece agora – veja como fazer apareceu primeiro em Personare.