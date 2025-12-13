Última Lua Cheia do ano será intensa: previsões da semana de 30/11 a 6/12

Chegamos a dezembro, e as previsões da semana de 30/11 a 06/12 carregam a intensidade da última Lua Cheia do ano. Prepare-se para dias com emoções à flor da pele e palavras com muito poder.

Porém, a semana também traz alguns aspectos favoráveis envolvendo os planetas Vênus, Mercúrio e Júpiter, o que ajuda a aliviar esse barril de pólvora. O momento é favorável a trocas sociais e a uma comunicação mais justa, aberta ao poder do perdão.

Assim, se soubermos equilibrar nossas emoções, sem tanto exagero, podemos tirar de letra os desafios que aparecerem na nossa frente.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Resumo das previsões da semana de 30/11 a 06/12:

Toda semana: Vênus em trígono com Netuno

Vênus em trígono com Netuno Até domingo (30): Vênus em oposição com Urano

Vênus em oposição com Urano No domingo (30): Vênus entra em Sagitário

Segunda (01) a quarta-feira (03): Vênus em sextil com Plutão

Vênus em sextil com Plutão A partir de quinta-feira (04): Lua Cheia em Gêmeos

Sexta-feira (05) a domingo (07): Mercúrio em trígono com Júpiter

Estes são os principais trânsitos das previsões da semana de 30/11 a 06/12. Em seguida, veja mais detalhes e descubra como fluir melhor nos próximos dias.

Oposição Vênus/Urano e o risco de términos

Um aspecto herdado da semana anterior que persiste é a oposição entre Vênus e Urano. O ângulo exato ocorreu no sábado (29), com Vênus ainda em Escorpião e Urano em Touro.

Essa combinação sugere revoluções nas relações, com risco de encerramentos e términos abruptos.

O lado positivo dessa oposição, porém, tem a ver com o poder de superação e o potencial de transformações impulsionadas pela inovação no prazer e na vida material.

Inspire-se com o trígono Vênus/Netuno

Às 5h47 de domingo (30), Vênus (ainda em Escorpião) forma um trígono com Netuno retrógrado em Peixes. Esse aspecto harmonioso entre os dois planetas é especialmente favorável para a espiritualidade e processos de cura.

Além do amor e do prazer, Vênus também rege a beleza e expressões artísticas. Por isso, esse trígono também pode nos propiciar bastante inspiração. E isso vai ser muito útil para dar vazão à empolgação de Sagitário, signo onde Vênus ingressa ainda no domingo.

O perigo desse aspecto é que, com Vênus em exílio em Escorpião, podem acontecer algumas disputas de poder pessoal nas relações. Como Netuno indica uma certa confusão, encerramentos podem acontecer por medo de alguma ameaça.

O momento é de mais romance, mas também ilusões e até mentiras (atenção em assuntos de amor e dinheiro!) e mais empatia com os sentimentos, o que pode levar ao excesso de sensibilidade e sacrifícios nas relações.

Otimismo com Vênus em Sagitário

Às 17h14 de domingo (30), Vênus ingressa em Sagitário, onde permanecerá até o dia 24 de dezembro. Esse ciclo nos convida ao amor com liberdade, espírito aventureiro e fé no futuro. Porém, é preciso ter cuidado com a falta de limites.

Com Vênus em Sagitário, as relações pedem expansão. Na prática, isso significa:

mais trocas inspiradoras;

conversas profundas;

respeito à autonomia um do outro;

conexões genuínas com pessoas que nos tragam sabedoria e crescimento.

Toda essa expansão, porém, acende o alerta para os excessos. Nessa busca por novos horizontes, é preciso tomar cuidado para não tentar convencer todo mundo das suas crenças. O risco é confundir a sede por conhecimento com arrogância intelectual.

Se soubermos dosar essa empolgação, aliada à inspiração promovida pelo trígono de Vênus com Netuno, o momento é ótimo para investir em viagens, estudos e espiritualidade – sabendo respeitar nosso orçamento.

Nessa jornada, o autoconhecimento pode ser uma ferramenta decisiva para alcançar esse crescimento. Compreender nossas emoções, inclusive as desagradáveis, como angústias e medos mais profundos, nos dá pistas de como lidar com o que nos desafia.

Assim, será possível empregar essa sabedoria em diferentes aspectos da nossa vida, seja relações, trabalho, a forma de ganhar dinheiro. Se nossas atitudes estiverem alinhadas com nossa essência, a chance de sucesso é muito maior.

Também é importante lembrar que, para viver a pleno a empolgação de Sagitário, talvez seja preciso encerrar ciclos que estejam prendendo você a outras emoções. Quais sentimentos não resolvidos persistem, dos quais você pode desapegar?

Liberdade de Vênus em sextil com Plutão

Após entrar em Sagitário, Vênus forma um sextil com Plutão em Aquário na terça-feira (2). Esse aspecto fluido alia dois planetas que tocam em temas relacionados a liberdade, ética e senso de justiça.

Aqui, há certa ambivalência:

de um lado, pode representar um grito de liberdade, um momento em que nos erguemos contra alguma injustiça que nos fere;

de outro, há um caráter apaziguador, de encontrar uma solução que seja justa para todos.

Além disso, podemos ter alguma revelação ou encerramento provocado pela necessidade de liberdade.

A intensidade da última Lua Cheia de 2025

Na quinta-feira (04), tem início a última Lua Cheia de 2025, no signo de Gêmeos. Toda Lua Cheia representa um ápice, em que tudo toma proporções maiores. Mas o mapa desta Lua Cheia em Gêmeos está especialmente intenso.

Na Astrologia, a Lua Cheia coincide com uma oposição (aspecto de tensão e conflito) entre o Sol e a Lua. Nesta lunação, temos:

Lua em Gêmeos

Sol em Sagitário

O lado positivo é que tanto Gêmeos quanto Sagitário são signos bastante animados. Porém, isso também significa podemos pecar pelo excesso.

Além disso, Marte e Vênus também se encontram em Sagitário. Assim, há um potencial de falta de paciência na busca por prazer, o que pode levar a atritos e conflitos.

Outro planeta em destaque no mapa dessa Lua Cheia é Saturno, que está em Peixes. E isso sinaliza um contraste:

astros em Sagitário e Gêmeos jogam a empolgação para o alto de um lado;

Saturno representa a disciplina e a responsabilidade de outro.

É como se Saturno fosse a voz da razão e da cautela, falando no nosso ouvido: “Quem sabe a gente pisa no freio um pouquinho? Porque, se a gente soltar a marcha, pode bater ali adiante”.

Todo esse caldeirão sugere sentimentos à flor da pele e palavras com muito poder. Por isso, se você quer evitar dores de cabeça, não entre em discussões desnecessárias. Fale com responsabilidade, escute com o coração e, se precisar, respire antes de responder.

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

Como vimos, a última Lua Cheia do ano é um dos destaques da semana de 30/11 a 06/12. A Lua Cheia sempre ocorre em um aspecto de oposição entre Sol e Lua. Ou seja, quando o Sol está em um determinado signo, a Lua está no signo oposto complementar a ele.

Mas cada pessoa sente essa energia em diferentes áreas de suas vidas. O que vai definir que área será ativada depende de onde o Sol e a Lua aparecem no Mapa Astral de cada uma.

Para saber que áreas são essas, siga o passo a passo:

Trígono Mercúrio/Júpiter: o poder do perdão

A semana de 30/12 a 06/12 se encerra com outro aspecto bastante favorável. No sábado (06), Mercúrio em Escorpião forma um trígono com Júpiter em Câncer. Como Júpiter está retrógrado até março de 2026, esse aspecto também pode suscitar alguns retornos.

Mercúrio é o planeta regente do intelecto e da comunicação, então, esses retornos podem tomar diferentes formas:

alguma questão mental do passado;

alguma mágoa persistente;

sentimentos que voltam à tona.

E isso, convenhamos, nem sempre é agradável. Escorpião fala muito sobre veneno, aquilo que é tóxico e pode demandar uma limpeza, uma libertação de algo que nos é nocivo. Então, esse ciclo pode simbolizar alguma revelação de algo que não é nada suave.

Daí aparece com força também o poder do perdão, bem afinado com o sextil Vênus/Plutão. Nessas conversas pode surgir alguma questão do passado que só pode ser superada se pudermos perdoá-la, mas há um lado nosso que ainda resiste a dar o braço a torcer.

Nesse caso, vale apelarmos para aquele provérbio popular: “quem tem telhado de vidro não atira pedra no telhado do vizinho”. Esse é um momento oportuno para entendermos nossas próprias falhas e nossa parcela de contribuição para os erros que atribuímos apenas aos outros.

Claro que toda benevolência tem limite. Não podemos confundir uma pessoa boa com uma pessoa boba. Mas ter noção de que você também tem falhas pode ajudar a enxergar os tropeços dos outros de forma mais compassiva, que permita a virada dessa página.

Conselho do Tarot para a semana

As previsões astrológicas da semana contam mais uma vez com um reforço de peso. No vídeo dessa semana (assista acima), o querido colega Léo Chioda trouxe um panorama do que o Tarot aponta para os próximos dias.

Confira:

O arcano da semana de 30/11 a 06/12 no Tarot é O Diabo. E isso está bastante alinhado com as previsões da Astrologia para os próximos dias.

Afinal, o Diabo é o pai do excesso. Todos os vícios, as dominações, as paixões, tudo que diz respeito ao desejo, à vontade, aos excessos e aos exageros é regido por esse grande adversário. Que, aliás, é o arcano dos inimigos.

Outra faceta de O Diabo é o poder de dissimulação. Ele tem mil disfarces e alcunhas diferentes e, com isso, tem certo caráter ilusório. Então, por mais que as aparências sugiram harmonia e suavidade, há muita tensão e intensidade abaixo da superfície.

Falando em termos concretos, O Diabo pode agitar bastante o noticiário desta semana. O cenário é propício para muita polêmica, com acontecimentos pesados. Há potencial para prisões de grande impacto midiático, visto que o Diabo também fala de aprisionamento.

O lado positivo do arcano dessa semana também está muito alinhado com as previsões astrológicas. O Diabo lida com o ressentimento e com questões emocionais profundas. Mas também permite a cura dessas feridas através do perdão.

