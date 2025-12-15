Descubra qual é a carta do Tarot de 2026 e o que ela promete pro novo ano

A carta do Tarot de 2026 é A Roda da Fortuna, Arcano 10 que simboliza os ciclos da vida, mudanças repentinas e aceleração de acontecimentos.

Este será um ano de surpresas e viradas inesperadas, onde tudo que estava pendente, indeciso ou duvidoso será movimentado pelo giro implacável da Roda.

Diferente de 2025, regido pelo Eremita (tempo de introspecção e espera), 2026 se anuncia como um turbilhão de acontecimentos.

Mas a instabilidade deixa de ser ameaça para se tornar exercício constante de adaptação — um ano vertiginoso onde você pode se fortalecer a cada giro.

Resumo do Tarot 2026:

Carta do Tarot de 2026: A Roda da Fortuna (Arcano 10)

A Roda da Fortuna (Arcano 10) Energia do ano: Mudanças aceleradas, reviravoltas, ciclos, impermanência

Mudanças aceleradas, reviravoltas, ciclos, impermanência Principais temas: Tecnologia em evidência, queda de máscaras, reviravoltas políticas, criatividade fértil

Tecnologia em evidência, queda de máscaras, reviravoltas políticas, criatividade fértil Oportunidades: Ano de reinvenção, ousadia e improvisação criativa

Ano de reinvenção, ousadia e improvisação criativa Desafio central: Não resistir ao giro, mas aprender a seguir com ele

Não resistir ao giro, mas aprender a seguir com ele Conselho: Encontre seu centro interno e mantenha flexibilidade externa

Por que A Roda da Fortuna é a carta do Tarot de 2026?

A carta do ano no Tarot não é escolhida ao acaso — é definida pela Numerologia através de um cálculo preciso que revela a qualidade simbólica destinada a atravessar o ano.

Em 2026, a soma dos dígitos de 2026 (2+0+2+6) resulta em 10, número correspondente à Roda da Fortuna nos Arcanos Maiores do Tarot. É ela quem dá o clima do ano: ciclos que viram, situações que se movimentam, destinos que aceleram.

Em paralelo, a Numerologia reduz o número 10 (1+0=1) e define que 2026 será um Ano Universal 1, ligado aos inícios, à iniciativa, coragem. E o Arcano 1 do Tarot é O Mago, que fala de vontade, de começos e de ação.

Nos Arcanos Menores, isso aparece como quatro cartas 10 (Paus, Copas, Espadas, Ouros), que marcam culminações/fechamentos; em seguida vêm os Ases (1), que reabrem caminhos.

Resultado prático para 2026: um ano que encerra pendências e, ao mesmo tempo, liga o motor dos recomeços — você gira com a Roda e inicia com o Mago.

Significados da carta Roda da Fortuna em 2026

A Roda da Fortuna é uma das cartas mais emblemáticas e potentes do Tarot, e que carrega camadas profundas de significado que ressoam especialmente em 2026.

A essência da impermanência

A carta do Tarot de 2026 é um lembrete de que a vida não é reta — é sempre circular. Ela gira em ciclos de ascensão e queda, de finais que anunciam recomeços.

Ou seja, olhar para essa carta é lembrar-se da impermanência fundamental da existência: nada fica igual, tudo está em constante transformação.

Essa não é uma verdade pessimista — é libertadora. Se tudo pode mudar, não há prisão definitiva. O que está embaixo pode subir; o que está no topo pode descer. A mudança é a nossa única certeza.

Arcano número 10 do Tarot, A Roda da Fortuna rege o ano de 2026

A deusa Fortuna e o acaso

Apesar do nome, a carta do tarot de 2026 não está diretamente ligada à dinheiro. Na tradição romana, Fortuna é a deusa que governa o acaso, a regente do que chamamos de sorte, seja ela boa ou má. Sua roda não distingue mérito ou culpa; ela simplesmente gira. E nesse giro, uns sobem, outros descem.

Essa democracia do destino pode assustar, mas também liberta: se tudo pode mudar, não há prisão definitiva.

A Roda nos ensina que nem tudo está sob nosso controle — e isso não é fraqueza, é a própria natureza da vida.

A tecnologia

Outro aspecto essencial é sua ligação com a tecnologia. A roda pode ser considerada a primeira grande invenção humana, base de todas as máquinas.

Isso gerou alterações significativas na maneira de trabalhar, se locomover e vivenciar o mundo, já que agilizou o movimento e impulsionou a evolução da sociedade.

No Tarot, ela recorda que aquilo que criamos — engrenagens, sistemas, inteligências artificiais — pode tanto nos incentivar quanto nos desafiar.

Em 2026, essa simbologia ganha força inédita: as máquinas entram cada vez mais profundamente em nossas escolhas, pedindo reflexão ética constante e adaptação rápida.

Revelações inevitáveis

Quando a Roda gira, o que estava oculto vem à tona. Máscaras sociais caem. Verdades inconvenientes se expõem. Estruturas frágeis se desmancham. Segredos emergem. Fachadas ruem.

É como se a vida soprasse o véu das aparências e mostrasse o que de fato existe por trás — nem sempre confortável, mas sempre necessário.

2026 pode ser um ano de grandes revelações — pessoais, coletivas, políticas, tecnológicas. O que estava guardado pode não permanecer assim.

Diferença entre 2025 e 2026 pelo Tarot

2025 foi regido pelo Eremita — e muitos sentiram esse peso. Foi um ano de silêncio, recolhimento e confusão. As águas pareciam paradas, como se não houvesse movimento ou mudanças significativas de fato.

A ausência de novas perspectivas, a preguiça e o adiamento foram temas recorrentes.

É como atravessar um corredor escuro com uma lanterna fraca: víamos apenas o próximo passo, nunca o caminho inteiro. Ou seja, é um tempo de introspecção e seletividade, em que o excesso de contatos parecia pesado.

Já 2026 chega como o contrário desse recolhimento. É como abrir uma janela e ligar o ventilador na potência máxima: papéis, pétalas, poeira — tudo voa.

Onde havia paralisia, há movimento; onde reinava a dúvida, surgem decisões rápidas, mesmo que não completamente claras. Agora tudo está em processo, e será preciso saber a hora de parar.

Se o Eremita nos pediu introspecção, a Roda exige jogo de cintura.

Quem aproveitou 2025 para se conhecer melhor e definir prioridades estará mais preparado para surfar as ondas de 2026. Quem resistiu à introspecção pode sentir o giro da Roda de forma mais caótica.

A lição: Encontre seu eixo interior para não ser lançado para fora quando o giro acelerar.

2026 pode ser um novo 2020?

Nas previsões da Astrologia para 2026, Vanessa Tuleski chamou este como “o novo 2020”. No Tarot, a semelhança se confirma: ambos os anos marcam viradas coletivas e imprimem no tempo um antes e um depois. Mas é importante entender que eles falam de naturezas diferentes.

Em 2020, o Tarot nos trouxe o Imperador, arcano que fala de ordem, de estruturas, de reorganização da vida coletiva. O que vimos naquele ano foi justamente isso: a necessidade de repensar regras, de reconstruir sistemas, de reavaliar estratégias de vida.

Se O Imperador buscava estabilidade e controle, A Roda chega em 2026 para lembrar que nada é totalmente estável. Onde o Imperador constrói muros, a Roda derruba; onde o Imperador dita as regras, a Roda mostra que o acaso pode revirar qualquer ordem.

Não estamos, portanto, diante de uma repetição, mas de um desdobramento. 2020 foi a ruptura; 2026 pode ser o ajuste, o giro inesperado que nos coloca em outro patamar.

Ou seja, se 2020 foi o tempo da contenção, 2026 pode ser o tempo do redemoinho.

Principais previsões do Tarot para 2026

A Roda da Fortuna anuncia que tudo pode mudar de um dia para o outro. Ela é um convite e, ao mesmo tempo, um alerta: não se apegue ao que parece definitivo, porque o giro pode surpreender.

Tecnologia em evidência: A Roda é engrenagem: fala da ascensão da inteligência artificial, da automação, dos sistemas que encantam e assustam ao mesmo tempo. Em 2026, podemos sentir tanto fascínio quanto a pressão de “correr contra o tempo” para não perder espaço. Queda de máscaras: 2026 pode ser o ano em que verdades vêm à tona. Aparências frágeis tendem a se desmanchar, revelando o que estava escondido. Figuras públicas ou estruturas sociais, diante da exposição, podem revelar sua verdadeira natureza. Reviravoltas políticas e sociais: o clima tende à tensão, mas não necessariamente ao desastre. A Roda traz a possibilidade de viradas de última hora — negociações feitas nos “45 do segundo tempo”. A disputa de poder existe, mas sempre há espaço para acordos inesperados. Criatividade fértil: 2026 pode ser fértil como poucos. A Roda conversa com O Mago, Arcano 1 oculto dentro do número 10, e traz o improviso engenhoso. É o ano do “se virar nos 30”, de ideias que brotam sem planejamento e surpreendem pela força que ganham.

Amor em 2026, segundo o Tarot

O amor em 2026 pode refletir o próprio giro da Roda: altos e baixos, encontros inesperados, finais que preparam recomeços. Não se trata apenas de instabilidade negativa, mas da lembrança de que vínculos também têm ciclos.

Com a Roda, tudo é possível. Relações estáveis tendem a se adaptar e seguir, enquanto relações frágeis podem fechar ciclo.

Para solteires, há dinâmica, encontros improváveis e até retornos do passado (ciclos que se repetem). Vale abrir espaço para o novo — e revisar acordos com clareza.

A energia do ano pode pedir coragem para soltar velhos padrões e permitir que relações mais vivas e verdadeiras floresçam.

Para quem está em um relacionamento

Relações já existentes podem ser testadas pela mudança.

A Roda expõe fragilidades, pede ajustes, revela verdades que estavam guardadas.

O amor que se sustenta na flexibilidade e na honestidade tende a atravessar o giro mais fortalecido; já o que insiste em se apoiar em máscaras pode encontrar seu ponto final.

2026 pode ser um ano fértil para reinventar a vida a dois, redescobrir prazer no cotidiano e criar novas formas de compartilhar afeto.

Para quem não está em um relacionamento

A Roda da Fortuna costuma trazer o inesperado — e isso vale para encontros.

Paixões repentinas podem cruzar o caminho, mudanças de rumo podem aproximar pessoas de contextos diferentes, e histórias que pareciam improváveis podem ganhar espaço.

podem cruzar o caminho, mudanças de rumo podem aproximar pessoas de contextos diferentes, e histórias que pareciam improváveis podem ganhar espaço. Ao mesmo tempo, pode ser um ano de libertação de padrões antigos , em que o coração se abre para novas possibilidades.

, em que o coração se abre para novas possibilidades. O convite é acolher o acaso e se permitir viver aquilo que a vida traz, sem tanto controle sobre o resultado.

Trabalho e carreira

O mundo profissional em 2026 pode se parecer com a própria Roda: competitivo, veloz e repleto de mudanças inesperadas.

Portas podem se abrir de repente, mas exigem preparo para atravessá-las antes que se fechem. É um ano que favorece áreas ligadas à inovação, tecnologia, comunicação e criatividade, mas, acima de tudo, pede adaptação constante.

Para quem já está estabelecido em uma carreira : pode haver necessidade de se reinventar, rever papéis, assumir funções novas ou integrar tecnologias que chegam para transformar processos.

: pode haver necessidade de se reinventar, rever papéis, assumir funções novas ou integrar tecnologias que chegam para transformar processos. Para quem busca novas oportunidades: o convite pode ser ousar, experimentar e se lançar em caminhos que antes pareciam improváveis.

A Roda nos chama ao improviso criativo, ao famoso “se virar nos 30”. E 2026 pode ter muito dessa energia: projetos nascidos de soluções rápidas podem ganhar força.

Portanto, o desafio será manter clareza de propósito para não se perder no excesso de movimento.

Economia e dinheiro

Oscilação é palavra-chave. Momentos de ganhos rápidos podem ser seguidos por ajustes repentinos. A Roda lembra que nada é fixo e que, no campo financeiro, será importante planejar cenários alternativos, criar reservas e manter flexibilidade.

2026 pode ser um ano fértil para quem se abre a novas formas de renda, principalmente ligadas a tecnologia, serviços digitais e criações originais.

O tempo favorece a experimentação e a reinvenção. Planos engessados, por outro lado, podem se mostrar frágeis.

É também um ano em que decisões coletivas — políticas, sociais e empresariais — podem afetar diretamente os bolsos individuais. Mais do que nunca, será essencial observar o giro da Roda no cenário global e entender como ele repercute no cotidiano.

Saúde e bem-estar

No campo da saúde, a Roda da Fortuna pode se traduzir em instabilidade emocional. Ansiedade, oscilações de humor e sensação de cansaço podem ser reflexos diretos do ritmo acelerado que o ano promete.

O convite é cultivar práticas de equilíbrio que ajudem a manter o centro:

sono regulado

alimentação consciente

atividades físicas prazerosas

momentos de silêncio

A Roda também aponta para a presença crescente da tecnologia aplicada à saúde. Ferramentas digitais de monitoramento, telemedicina e inovações médicas podem ganhar espaço, facilitando diagnósticos e acompanhamentos.

Mas o aprendizado pode ser não depender apenas das máquinas: é preciso aliar o cuidado tecnológico ao cuidado humano, lembrando que saúde não é só ausência de doença, mas também bem-estar físico, mental e espiritual.

Brasil e mundo em 2026, segundo o Tarot

Como eu disse, com a Roda da Fortuna nada fica no lugar. Por isso, globalmente, o cenário é campo aberto — possibilidades em todas as direções. Isso aumenta a tensão, mas tensão não é sinônimo de desastre.

O desenho do ano aponta viradas de última hora e acordos nos 45 do segundo tempo. Há risco de escalada? Sim. Mas, na minha visão, não temos risco de uma guerra mundial no grau mais temido.

A lógica da Roda é a “democracia da sorte”: todos podem ganhar e perder — e a mesa vira rápido.

Além de frentes tradicionais, o tabuleiro inclui drones, ciberataques, deepfakes e desinformação. É a guerra de narrativas e dados, não só de tropas.

A boa notícia: o padrão do ano abre janelas para negociação e reconciliação “em cima da hora”, reduzindo a probabilidade de um conflito global fora de controle.

Eleições no Brasil

A Roda fala sobre engenharia, tecnologia e máquinas — e 2026 amplifica o que 2025 já insinuou. Vemos IA e automação no centro do palco, com disputas IA × autoria e ídolos artificiais competindo com pessoas reais — e tudo isso em ano de eleições no Brasil!

Portanto, isso deve se manifestar em campanhas e narrativas públicas: performance, espetáculo, “shows” criados por pessoas ou por ferramentas. A ascensão de influencers no âmbito político tende a trazer debates importantes sobre representatividade e responsabilidade social.

O resultado? Resultados surpreendentes nas urnas e na opinião pública, com necessidade redobrada de verificação e educação midiática — sobretudo no Brasil, onde o calendário político tende a potencializar essa dinâmica.

O chamado da Roda

2026 não será um tempo de estabilidade, mas de pura mudança. A Roda da Fortuna não promete apenas boa sorte: ela ventila todas as áreas da vida, demarcando o poder dos imprevistos e surpresas.

É a engrenagem que eleva e derruba, que revela e esconde, que desafia a nossa capacidade de permanecer centrados. Surpresas, novidades, sustos, baques, boas notícias, oportunidades, fins repentinos, começos inusitados.

Se 2025 foi o silêncio do Eremita, entenda 2026 como o redemoinho da Roda. E talvez a grande lição esteja em não tentar parar o giro, mas aprender a girar com ele.

Portanto, mantenha-se em movimento, não se apegue a pessoas ou convicções. Tudo tende a ser questionado ao longo deste ano, e é para levar você mais alto e mais longe.

A deusa Fortuna, regente desta carta do Tarot, vai na frente na direção dos desafios e dá força a quem confia nas circunstâncias da vida.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal e Tarot Direto. Professor do Curso Básico de Tarot faz também atendimentos online pelo Personare.

leochioda@gmail.com

