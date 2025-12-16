Especialistas em Astrologia e Tarot se tornam time de inteligência estratégica para planejamento pessoal

Uma publicação compartilhada por Personare (@personareoficial)

Para mim, esse suporte nunca foi apenas sobre previsões. Funcionou como um time de inteligência estratégica pessoal, que orientou decisões em momentos cruciais da minha jornada.

E não sou a única. Figuras de alto impacto social validam essa tese diariamente.

A cantora Anitta , por exemplo, utiliza o auxílio astrológico para planejar o timing de lançamentos de músicas e movimentos de carreira.

Lady Gaga já admitiu publicamente consultar sua "equipe espiritual" para definir a estratégia e a época de suas turnês, garantindo que a energia esteja favorável à expansão e ao sucesso.

Inteligência estratégica para todas as áreas da vida

É um fato: no mundo dos negócios, planejamento estratégico é vital. Na vida pessoal, ele costuma ser perigosamente negligenciado.

Mas e se fosse possível aplicar a mesma inteligência estratégica usada para alavancar uma empresa para transformar todas as áreas da sua vida?

Percebi que a leitura antecipada de previsões e o conhecimento detalhado do Mapa Astral me dava as ferramentas necessárias para não somente para a gestão empresarial, mas também para planejar a minha própria vida com antecedência.

Essa aplicação estratégica me permite:

Reduzir riscos: antecipar períodos desafiadores para ajustar cronogramas, adiar grandes lançamentos ou simplesmente focar em estabilizar a situação.

Ampliar oportunidades: entender, com clareza, quais ciclos estão favorecidos (seja na carreira, finanças ou relacionamentos) para que eu aplique minhas maiores forças pessoais no momento exato.

Tomar melhores decisões: ter clareza sobre meu potencial individual e o timing adequado para agir. Troco a ansiedade pela tranquilidade de estar no caminho certo.

Meu foco: democratizar o acesso à “virada de chave”

Ao longo de mais de duas décadas, comprovei que o acesso a essas previsões e orientações é a chave para a estabilidade e o sucesso. E eu queria levar essa mesma ‘virada de chave’ ao maior número de pessoas, em um formato acessível e contínuo.

Por isso, criamos o Clube Personare.

É um plano anual que oferece um ecossistema completo de ferramentas e mentoria, garantindo que qualquer pessoa possa planejar seu 2026 com a mesma segurança e clareza que guiam grandes players.

No Clube, oferecemos:

Mentoria contínua: Um Tarot Mensal e Previsões Numerológicas e Astrológicas para guiar o planejamento mês a mês.

Diagnóstico completo: Acesso ao Mapa Astral para um conhecimento aprofundado da essência.

Suporte Exclusivo: Um time de especialistas em Astrologia, Tarot e Numerologia a um WhatsApp de distância para tirar dúvidas.

Capacitação: Acesso a todos os cursos Personare (incluindo Feng Shui, Alimentação, Tarot e Astrologia) para aplicação prática do conhecimento.

Para quem busca começar 2026 com uma estratégia robusta e baseada em seu potencial máximo, o plano anual está em super promoção com o menor preço do ano (Black Friday), válido apenas até 5 de dezembro.

Em um cenário onde a precisão e o conhecimento das forças internas são ativos cruciais, posso afirmar: a Astrologia e o Tarot deixaram de ser práticas místicas para se tornarem parte de um novo e poderoso modelo de gestão pessoal e profissional.

E essa é a estratégia que fez o Personare crescer por 21 anos.

Carolina Senna

Especialista em saúde integrativa pelo Institute of Integrative Nutrition de Nova York, Mestre em Reiki e sócia-fundadora do Personare. Oferece consultas online no Personare para quem deseja fazer as pazes com a comida e o corpo.

