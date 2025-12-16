ASSINE JÁ!
Especialistas em Astrologia e Tarot se tornam time de inteligência estratégica para planejamento pessoal

Em mais de duas décadas como empreendedora, vivenciei em primeira mão que o planejamento estratégico tradicional não dá conta das mudanças. Foi isso que me levou a uma fonte que, para muitos, pode parecer inusitada: a sabedoria ancestral, ou o que chamo hoje de Inteligência Estratégica Pessoal.

Minha experiência de mais de 21 anos à frente do Personare, recorrendo a um time de astrólogos, tarólogos e numerólogos, me mostrou que o autoconhecimento profundo é a maior vantagem competitiva que podemos ter.

Para mim, esse suporte nunca foi apenas sobre previsões. Funcionou como um time de inteligência estratégica pessoal, que orientou decisões em momentos cruciais da minha jornada.

E não sou a única. Figuras de alto impacto social validam essa tese diariamente.

Inteligência estratégica para todas as áreas da vida

É um fato: no mundo dos negócios, planejamento estratégico é vital. Na vida pessoal, ele costuma ser perigosamente negligenciado.

Mas e se fosse possível aplicar a mesma inteligência estratégica usada para alavancar uma empresa para transformar todas as áreas da sua vida?

Percebi que a leitura antecipada de previsões e o conhecimento detalhado do Mapa Astral me dava as ferramentas necessárias para não somente para a gestão empresarial, mas também para planejar a minha própria vida com antecedência.

Essa aplicação estratégica me permite:

Meu foco: democratizar o acesso à “virada de chave”

Ao longo de mais de duas décadas, comprovei que o acesso a essas previsões e orientações é a chave para a estabilidade e o sucesso. E eu queria levar essa mesma ‘virada de chave’ ao maior número de pessoas, em um formato acessível e contínuo.

Por isso, criamos o Clube Personare.

É um plano anual que oferece um ecossistema completo de ferramentas e mentoria, garantindo que qualquer pessoa possa planejar seu 2026 com a mesma segurança e clareza que guiam grandes players.

No Clube, oferecemos:

Para quem busca começar 2026 com uma estratégia robusta e baseada em seu potencial máximo, o plano anual está em super promoção com o menor preço do ano (Black Friday), válido apenas até 5 de dezembro.

Clique aqui para ir direto para a promoção de Black Friday do Clube Personare

Em um cenário onde a precisão e o conhecimento das forças internas são ativos cruciais, posso afirmar: a Astrologia e o Tarot deixaram de ser práticas místicas para se tornarem parte de um novo e poderoso modelo de gestão pessoal e profissional.

E essa é a estratégia que fez o Personare crescer por 21 anos.

Carolina Senna

Especialista em saúde integrativa pelo Institute of Integrative Nutrition de Nova York, Mestre em Reiki e sócia-fundadora do Personare. Oferece consultas online no Personare para quem deseja fazer as pazes com a comida e o corpo.

senna@personare.com.br

