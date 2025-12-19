Portal 12/12: tudo sobre o encerramento energético de 2025

O Portal 12/12, que ocorre no dia 12 de dezembro, é visto como um momento simbólico de encerramento energético do ano, alinhamento de metas e preparação para o ciclo seguinte.

Por ser a última data com números repetidos do calendário, o 12/12 representa a finalização de ciclos e o alinhamento com nossos propósitos para o ano seguinte.

Por isso, se você deseja se preparar emocional, espiritual e energeticamente para 2026, esse é um dos melhores momentos do ano.

O que é o Portal 12/12?

O Portal 12/12 é uma interpretação simbólica de uma data com números repetidos (12/12), associada a práticas de espiritualidade, meditação, reflexão e autoconhecimento.

Para muitas pessoas e tradições, o Portal 12/12 funciona como:

um marco de encerramento do ano

do ano um momento de balanço do que aconteceu

do que aconteceu um convite a elevar a consciência, cuidar da energia e realinhar metas para o ano seguinte

Segundo o numerólogo e astrólogo Yub Miranda, a força do 12/12 não é um “portal literal”, mas um símbolo poderoso: um marco coletivo em que muitas pessoas, simultaneamente, escolhem parar, revisar e se reconectar.

Já para a mestra ancestral Joanita Molina, o 12/12 funciona como um momento de intensificação energética, capaz de potencializar processos de cura, limpeza e alinhamento com o Eu Superior.

A seguir, reunimos uma visão integrando Numerologia, Astrologia, Tarot e Espiritualidade para ajudar você a compreender — e utilizar — essa data de maneira consciente.

Numerologia do Portal 12/12/2025

Na Numerologia, Yub explica que para entender a simbologia de uma data é preciso analisar os números que a compõem e para o que cada um simboliza.

No caso do dia 12/12, observamos principalmente: o 1 e o 2, que se repetem, o 3, que é o resultado de 1 + 2

A partir disso, entendemos qual é o “clima energético” do dia.

1 → novos começos, decisão, autonomia

→ novos começos, decisão, autonomia 2 → relações, colaboração, sensibilidade

→ relações, colaboração, sensibilidade 3 → comunicação, criatividade, expressão

Ou seja, o dia traz uma combinação de iniciativa (1), cooperação (2) e expressão (3). É um momento favorável para interações sociais, conversas importantes e criatividade na forma de se relacionar e se comunicar.

Além disso, ao somarmos 12 + 12 + 2025, chegamos ao número 6, ligado a cuidado, responsabilidade afetiva, vínculos e equilíbrio nas relações.

Para Yub, o 6 convida a olhar para laços essenciais — família, amores, parcerias, amizades — com mais maturidade e honestidade emocional.

Assim, o Portal 12/12/2025 pode ser vivido como um chamado para abrir o coração, cuidando de si e das relações que realmente fazem sentido para acompanhar sua entrada em 2026.

Astrologia e o Céu do Portal 12/12

Na Astrologia, mais importante do que o fato de a data ter números repetidos é o que está acontecendo no Céu naquele momento.

Todo ano, em 12/12, o Sol está na temporada de Sagitário (na Astrologia ocidental), signo associado a:

busca de sentido

visão de futuro

síntese do que aconteceu

coragem de ampliar horizontes

Em 2025, o Portal 12/12 acontece logo depois da Lua Minguante em Virgem, que iniciou dia 11/12, o que reforça que este é o momento ideal para limpar pendências, finalizar processos com organização e cuidar melhor do que ficou acumulado ao longo do ano.

Essa combinação entre Sagitário (sentido, propósito, futuro) e a Lua Minguante em Virgem (organização, ajustes, limpeza) reforça o clima de Portal 12/12 como um convite para:

encerrar capítulos com mais consciência

colocar ordem na vida prática antes de iniciar 2026

revisar planos, metas e hábitos

desacelerar um pouco para fazer escolhas mais estratégicas e menos impulsivas

Tarot e a carta 12

Para o Tarot, o Portal 12/12 é regido pelo Arcano XII – O Enforcado, uma das cartas mais temidas do Tarot.

Na carta, vemos uma figura de cabeça para baixo, presa por um dos pés, com as mãos atadas. À primeira vista, parece uma imagem desconfortável. Mas, simbolicamente, ela fala de:

mudança de perspectiva

pausa necessária

revisão de escolhas

aceitar que nem tudo depende de você

soltar o controle e observar

O Enforcado convida a refletir sobre o que não corresponde mais ao seu desejo para o próximo ano. Embora possa ser desafiador, esse arcano marca um ponto decisivo: para seguir adiante, algo precisa ser revisto, entregue ou transformado.

No Portal 12/12, essa energia funciona como um preparo interno para a jornada que se aproxima, abrindo espaço para um novo ciclo mais alinhado com quem você está se tornando.

Visão espiritual do Portal 12/12

Para a mestra ancesa e líder espiritual Joanita Molina, toda data de números repetidos amplifica a vibração daquele número e facilita o alinhamento de intenções com o universo.

O Portal 12/12 é um dos mais importantes, porque fecha o ciclo de portais do ano. Além disso, ele dá continuidade às ativações iniciadas em 9/9, 10/10 e 11/11, preparando o terreno para o grande portal 1/1/1, que abre 2026.

“Os portais são uma simbologia muito profunda para o inconsciente. Representam o acesso ao novo, transcendental e a uma consciência mais ampla que a atual”, afirma Joanita.

O Portal 12/12, especialmente, traz sempre uma energia de fechamento de ciclos e elevação espiritual. Mas a cada ano, dependendo das configurações do momento, traz uma energia mais específica e direcionada.

Em 2026, conforme a especialista, a data traz a necessidade de romper com padrões limitantes, soltar pesos cármicos, culpas e mágoas antigas, buscando mais leveza e realização para o próximo ciclo.

No entanto, ela chama a atenção que pode ser um período de muita instabilidade emocional, crises e descontrole, o que pode abrir espaço para energias negativas.

